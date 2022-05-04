https://ria.ru/20220504/arest-1786892618.html

Суд арестовал мужчину, бросившего "коктейль Молотова" в автобус Росгвардии

Суд арестовал мужчину, бросившего "коктейль Молотова" в автобус Росгвардии - РИА Новости, 04.05.2022

Суд арестовал мужчину, бросившего "коктейль Молотова" в автобус Росгвардии

Хамовнический суд Москвы на два месяца арестовал мужчину, бросившего "коктейль Молотова" в автобус Росгвардии в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T23:12

2022-05-04T23:12

2022-05-04T23:12

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы на два месяца арестовал мужчину, бросившего "коктейль Молотова" в автобус Росгвардии в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В отношении Кольцова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 2 июля", - рассказал собеседник агентства.Мужчине вменяется статья УК РФ "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.По данным СМИ, инцидент произошел 2 мая рядом с гостиницей "Метрополь" в Москве, когда мужчина в деловом костюме бросил "коктейль Молотова" в сторону автобуса правоохранителей.

https://ria.ru/20220503/arest-1786700268.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, москва, россия