Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал мужчину, бросившего "коктейль Молотова" в автобус Росгвардии - РИА Новости, 04.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220504/arest-1786892618.html
Суд арестовал мужчину, бросившего "коктейль Молотова" в автобус Росгвардии
Суд арестовал мужчину, бросившего "коктейль Молотова" в автобус Росгвардии - РИА Новости, 04.05.2022
Суд арестовал мужчину, бросившего "коктейль Молотова" в автобус Росгвардии
Хамовнический суд Москвы на два месяца арестовал мужчину, бросившего "коктейль Молотова" в автобус Росгвардии в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T23:12
2022-05-04T23:12
происшествия
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39791/40/397914019_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_d2edc1dc1271923c0fbc17b2e05ec807.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы на два месяца арестовал мужчину, бросившего "коктейль Молотова" в автобус Росгвардии в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В отношении Кольцова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 2 июля", - рассказал собеседник агентства.Мужчине вменяется статья УК РФ "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.По данным СМИ, инцидент произошел 2 мая рядом с гостиницей "Метрополь" в Москве, когда мужчина в деловом костюме бросил "коктейль Молотова" в сторону автобуса правоохранителей.
https://ria.ru/20220503/arest-1786700268.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39791/40/397914019_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_846af70666bb50e5ce7813aa4313aeef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
23:12 04.05.2022
 
Суд арестовал мужчину, бросившего "коктейль Молотова" в автобус Росгвардии

Суд арестовал мужчину, бросившего "коктейль Молотова" в автобус Росгвардии в Москве

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в фотобанк
Судебный молоток. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы на два месяца арестовал мужчину, бросившего "коктейль Молотова" в автобус Росгвардии в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В отношении Кольцова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 2 июля", - рассказал собеседник агентства.
Мужчине вменяется статья УК РФ "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
По данным СМИ, инцидент произошел 2 мая рядом с гостиницей "Метрополь" в Москве, когда мужчина в деловом костюме бросил "коктейль Молотова" в сторону автобуса правоохранителей.
Оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
3 мая, 23:12
Владимира Кара-Мурзу* перевели из ИВС в СИЗО-7
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала