https://ria.ru/20220504/arest-1786892618.html
Суд арестовал мужчину, бросившего "коктейль Молотова" в автобус Росгвардии
Суд арестовал мужчину, бросившего "коктейль Молотова" в автобус Росгвардии - РИА Новости, 04.05.2022
Суд арестовал мужчину, бросившего "коктейль Молотова" в автобус Росгвардии
Хамовнический суд Москвы на два месяца арестовал мужчину, бросившего "коктейль Молотова" в автобус Росгвардии в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T23:12
2022-05-04T23:12
2022-05-04T23:12
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы на два месяца арестовал мужчину, бросившего "коктейль Молотова" в автобус Росгвардии в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В отношении Кольцова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 2 июля", - рассказал собеседник агентства.Мужчине вменяется статья УК РФ "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.По данным СМИ, инцидент произошел 2 мая рядом с гостиницей "Метрополь" в Москве, когда мужчина в деловом костюме бросил "коктейль Молотова" в сторону автобуса правоохранителей.
https://ria.ru/20220503/arest-1786700268.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
Суд арестовал мужчину, бросившего "коктейль Молотова" в автобус Росгвардии
Суд арестовал мужчину, бросившего "коктейль Молотова" в автобус Росгвардии в Москве