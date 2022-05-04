Суд продлил арест замглавы "Россети Тюмень" и двух его подчиненных
Суд продлил на два месяца арест замглавы "Россети Тюмень" и двух его подчиненных
ТЮМЕНЬ, 4 мая - РИА Новости. Ленинский суд Тюмени продлил по 2 июля арест трем сотрудникам из числа руководства филиала компании "Россети Тюмень" по делу о получении взятки должностным лицом.
Как ранее сообщала объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, заместитель гендиректора "Россети Тюмень", директор филиала "Тюменские электрические сети" Кирилл Стрельцов, заместитель директора филиала по развитию и реализации услуг "Россети Тюмень" Никита Калинин и исполняющий обязанности заместителя директора филиала "Россети Тюмень" Павел Михайлов обвиняются в получении взятки должностным лицом (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и арестованы по 2 мая.
29 октября 2021, 17:52Главу службы по тарифам Северной Осетии поместили под домашний арест
"Ленинский районный суд г. Тюмени рассмотрел ходатайства следователя СУСК по Тюменской области о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кирилла Стрельцова, а также в отношении Никиты Калинина и Павла Михайлова. Они будут находиться под стражей по 2 июля 2022 года", - сообщили РИА в объединенной пресс-службе судов, отметив, что постановления не вступили в законную силу.
В пресс-службе "Россети Тюмень" РИА Новости пояснили, что данные работники "временно отстранены от исполнения должностных обязанностей".
Четвертого фигуранта дела, который обвиняется в даче взятки должностному лицу через посредников (ч. 5 ст. 291 УК РФ), по ходатайству следствия 30 марта Ленинский райсуд Тюмени отправил в СИЗО до 28 мая.