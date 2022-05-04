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Суд продлил арест замглавы "Россети Тюмень" и двух его подчиненных

Суд продлил арест замглавы "Россети Тюмень" и двух его подчиненных - РИА Новости, 04.05.2022

Суд продлил арест замглавы "Россети Тюмень" и двух его подчиненных

Ленинский суд Тюмени продлил по 2 июля арест трем сотрудникам из числа руководства филиала компании "Россети Тюмень" по делу о получении взятки должностным... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T14:56

2022-05-04T14:56

2022-05-04T14:56

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ТЮМЕНЬ, 4 мая - РИА Новости. Ленинский суд Тюмени продлил по 2 июля арест трем сотрудникам из числа руководства филиала компании "Россети Тюмень" по делу о получении взятки должностным лицом.Как ранее сообщала объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, заместитель гендиректора "Россети Тюмень", директор филиала "Тюменские электрические сети" Кирилл Стрельцов, заместитель директора филиала по развитию и реализации услуг "Россети Тюмень" Никита Калинин и исполняющий обязанности заместителя директора филиала "Россети Тюмень" Павел Михайлов обвиняются в получении взятки должностным лицом (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и арестованы по 2 мая."Ленинский районный суд г. Тюмени рассмотрел ходатайства следователя СУСК по Тюменской области о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кирилла Стрельцова, а также в отношении Никиты Калинина и Павла Михайлова. Они будут находиться под стражей по 2 июля 2022 года", - сообщили РИА в объединенной пресс-службе судов, отметив, что постановления не вступили в законную силу.В пресс-службе "Россети Тюмень" РИА Новости пояснили, что данные работники "временно отстранены от исполнения должностных обязанностей".Четвертого фигуранта дела, который обвиняется в даче взятки должностному лицу через посредников (ч. 5 ст. 291 УК РФ), по ходатайству следствия 30 марта Ленинский райсуд Тюмени отправил в СИЗО до 28 мая.

https://ria.ru/20211029/arest-1756912324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, тюменская область, тюмень, происшествия, россети