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В Кемерово суд продлил арест основного собственника "Листвяжной" - РИА Новости, 04.05.2022
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В Кемерово суд продлил арест основного собственника "Листвяжной"
В Кемерово суд продлил арест основного собственника "Листвяжной" - РИА Новости, 04.05.2022
В Кемерово суд продлил арест основного собственника "Листвяжной"
Заводский районный суд Кемерово продлил до 14 июня содержание под стражей основного собственника шахты "Листвяжная" Михаила Федяева по делу об аварии с гибелью... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T12:07
2022-05-04T12:07
россия
происшествия
кемерово
кемеровский областной суд
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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КЕМЕРОВО, 4 мая – РИА Новости. Заводский районный суд Кемерово продлил до 14 июня содержание под стражей основного собственника шахты "Листвяжная" Михаила Федяева по делу об аварии с гибелью 51 человека, сообщили РИА Новости в суде.Ранее Центральный районный суд Кемерово арестовал Федяева до 14 февраля. Следствие ходатайствовало об аресте, а защита просила отклонить это ходатайство и ограничиться домашним арестом. Сам бизнесмен в суде заявил, что не считает себя виновным и не знает, как мог повлиять на произошедшее в шахте. Он выразил надежду, что следствие "установит истинные причины всего и, соответственно, кто в чем виноват". Суд апелляционной инстанции также оставил Федяева в СИЗО. В феврале Заводский районный суд продлил арест Федяева до 14 мая. Кемеровский областной суд также оставил меру пресечения без изменений."В отношении Федяева продлен срок содержания под стражей до 14 июня", – сказали в суде.Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
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россия, происшествия, кемерово, кемеровский областной суд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
12:07 04.05.2022
 
В Кемерово суд продлил арест основного собственника "Листвяжной"

Суд в Кемерово продлил арест основного собственника "Листвяжной" Федяева до 14 июня

© РИА Новости / Данил Айкин / Перейти в фотобанкВладелец "СДС-Уголь" и шахты "Листвяжная" Михаил Федяев на заседании суда в Кемерове
Владелец СДС-Уголь и шахты Листвяжная Михаил Федяев на заседании суда в Кемерове - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Данил Айкин
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Владелец "СДС-Уголь" и шахты "Листвяжная" Михаил Федяев на заседании суда в Кемерове. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 4 мая – РИА Новости. Заводский районный суд Кемерово продлил до 14 июня содержание под стражей основного собственника шахты "Листвяжная" Михаила Федяева по делу об аварии с гибелью 51 человека, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее Центральный районный суд Кемерово арестовал Федяева до 14 февраля. Следствие ходатайствовало об аресте, а защита просила отклонить это ходатайство и ограничиться домашним арестом. Сам бизнесмен в суде заявил, что не считает себя виновным и не знает, как мог повлиять на произошедшее в шахте. Он выразил надежду, что следствие "установит истинные причины всего и, соответственно, кто в чем виноват". Суд апелляционной инстанции также оставил Федяева в СИЗО. В феврале Заводский районный суд продлил арест Федяева до 14 мая. Кемеровский областной суд также оставил меру пресечения без изменений.
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"В отношении Федяева продлен срок содержания под стражей до 14 июня", – сказали в суде.
Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
 
РоссияПроисшествияКемеровоКемеровский областной судМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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