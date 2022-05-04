https://ria.ru/20220504/arest-1786757911.html

В Кемерово суд продлил арест основного собственника "Листвяжной"

В Кемерово суд продлил арест основного собственника "Листвяжной" - РИА Новости, 04.05.2022

В Кемерово суд продлил арест основного собственника "Листвяжной"

Заводский районный суд Кемерово продлил до 14 июня содержание под стражей основного собственника шахты "Листвяжная" Михаила Федяева по делу об аварии с гибелью... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T12:07

2022-05-04T12:07

2022-05-04T12:07

россия

происшествия

кемерово

кемеровский областной суд

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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КЕМЕРОВО, 4 мая – РИА Новости. Заводский районный суд Кемерово продлил до 14 июня содержание под стражей основного собственника шахты "Листвяжная" Михаила Федяева по делу об аварии с гибелью 51 человека, сообщили РИА Новости в суде.Ранее Центральный районный суд Кемерово арестовал Федяева до 14 февраля. Следствие ходатайствовало об аресте, а защита просила отклонить это ходатайство и ограничиться домашним арестом. Сам бизнесмен в суде заявил, что не считает себя виновным и не знает, как мог повлиять на произошедшее в шахте. Он выразил надежду, что следствие "установит истинные причины всего и, соответственно, кто в чем виноват". Суд апелляционной инстанции также оставил Федяева в СИЗО. В феврале Заводский районный суд продлил арест Федяева до 14 мая. Кемеровский областной суд также оставил меру пресечения без изменений."В отношении Федяева продлен срок содержания под стражей до 14 июня", – сказали в суде.Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.

https://ria.ru/20220324/kuzbass-1779811424.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, кемерово, кемеровский областной суд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе