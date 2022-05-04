В Кемерово суд продлил арест основного собственника "Листвяжной"
Суд в Кемерово продлил арест основного собственника "Листвяжной" Федяева до 14 июня
© РИА Новости / Данил Айкин / Перейти в фотобанкВладелец "СДС-Уголь" и шахты "Листвяжная" Михаил Федяев на заседании суда в Кемерове
Владелец "СДС-Уголь" и шахты "Листвяжная" Михаил Федяев на заседании суда в Кемерове. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 4 мая – РИА Новости. Заводский районный суд Кемерово продлил до 14 июня содержание под стражей основного собственника шахты "Листвяжная" Михаила Федяева по делу об аварии с гибелью 51 человека, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее Центральный районный суд Кемерово арестовал Федяева до 14 февраля. Следствие ходатайствовало об аресте, а защита просила отклонить это ходатайство и ограничиться домашним арестом. Сам бизнесмен в суде заявил, что не считает себя виновным и не знает, как мог повлиять на произошедшее в шахте. Он выразил надежду, что следствие "установит истинные причины всего и, соответственно, кто в чем виноват". Суд апелляционной инстанции также оставил Федяева в СИЗО. В феврале Заводский районный суд продлил арест Федяева до 14 мая. Кемеровский областной суд также оставил меру пресечения без изменений.
"В отношении Федяева продлен срок содержания под стражей до 14 июня", – сказали в суде.
Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.