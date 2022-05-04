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Совет директоров Аэрофлота одобрил допэмиссию акций

Совет директоров Аэрофлота одобрил допэмиссию акций - РИА Новости, 04.05.2022

Совет директоров Аэрофлота одобрил допэмиссию акций

Совет директоров "Аэрофлота" одобрил допэмиссию в объёме до 5,4 миллиарда акций по цене в 34 рублей 29 копеек за акцию, сообщает компания. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T10:41

2022-05-04T10:41

2022-05-04T13:01

экономика

россия

аэрофлот

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Совет директоров "Аэрофлота" одобрил допэмиссию в объёме до 5,4 миллиарда акций по цене в 34 рублей 29 копеек за акцию, сообщает компания."Предложить общему собранию акционеров ПАО "Аэрофлот" увеличить уставный капитал ПАО "Аэрофлот" путем размещения дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на следующих условиях: количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа): 5 424 308 073", - говорится в сообщении."Способ размещения дополнительных обыкновенных акций: открытая подписка. Цена размещения дополнительных обыкновенных акций или порядок ее определения: цена размещения дополнительных обыкновенных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) составляет 34 рубля 29 копеек. Форма оплаты дополнительных акций: оплата дополнительных обыкновенных акций осуществляется денежными средствами в безналичном порядке в валюте РФ ", - также отмечает компания.

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экономика, россия, аэрофлот