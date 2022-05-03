https://ria.ru/20220503/zelenskiy-1786652668.html

Фото "сменившего профессию" Зеленского вызвало вопросы у американцев

Фото "сменившего профессию" Зеленского вызвало вопросы у американцев - РИА Новости, 03.05.2022

Фото "сменившего профессию" Зеленского вызвало вопросы у американцев

Американский комик и телеведущий Джимми Фэллон в эфире The Tonight Show высмеял фотографию Владимира Зеленского и спикера палаты представителей конгресса США... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T15:11

2022-05-03T15:11

2022-05-03T17:12

в мире

нэнси пелоси

украина

сша

владимир зеленский

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Американский комик и телеведущий Джимми Фэллон в эфире The Tonight Show высмеял фотографию Владимира Зеленского и спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, посетившую с визитом Киев."В эти выходные спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси нанесла неожиданный визит на Украину и встретилась там с Зеленским. Вот они вместе на фото. Выглядят как мама и ее новый тренер", — сказал Фэллон.В конце скетча ведущий обратил внимание на позу, в которой стоит Зеленский. Он признал ее комичной."Опять же. Я уже говорил это раньше. Почему политики никогда не знают, что делать с руками на фото? Это так странно", — добавил юморист.Подводя итоги встреч с украинскими коллегами, Пелоси заключила, что ее делегация послала Киеву "недвусмысленный и мощный сигнал: Америка твердо стоит на стороне Украины".На прошлой неделе президент США Джо Байден объявил, что направил в конгресс запрос о выделении дополнительных 33 миллиардов долларов финансирования на помощь Украине в сферах обороны, безопасности, а также на гуманитарную поддержку. Конгрессмены уже ведут работу над этим запросом, уточнила Пелоси.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220502/pelosi-1786576082.html

https://ria.ru/20220502/bayden-1786555450.html

https://ria.ru/20220429/demokratiya-1786017386.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, нэнси пелоси, украина, сша, владимир зеленский