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Фото "сменившего профессию" Зеленского вызвало вопросы у американцев - РИА Новости, 03.05.2022
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Фото "сменившего профессию" Зеленского вызвало вопросы у американцев
Фото "сменившего профессию" Зеленского вызвало вопросы у американцев - РИА Новости, 03.05.2022
Фото "сменившего профессию" Зеленского вызвало вопросы у американцев
Американский комик и телеведущий Джимми Фэллон в эфире The Tonight Show высмеял фотографию Владимира Зеленского и спикера палаты представителей конгресса США... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T15:11
2022-05-03T17:12
в мире
нэнси пелоси
украина
сша
владимир зеленский
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Американский комик и телеведущий Джимми Фэллон в эфире The Tonight Show высмеял фотографию Владимира Зеленского и спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, посетившую с визитом Киев."В эти выходные спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси нанесла неожиданный визит на Украину и встретилась там с Зеленским. Вот они вместе на фото. Выглядят как мама и ее новый тренер", — сказал Фэллон.В конце скетча ведущий обратил внимание на позу, в которой стоит Зеленский. Он признал ее комичной."Опять же. Я уже говорил это раньше. Почему политики никогда не знают, что делать с руками на фото? Это так странно", — добавил юморист.Подводя итоги встреч с украинскими коллегами, Пелоси заключила, что ее делегация послала Киеву "недвусмысленный и мощный сигнал: Америка твердо стоит на стороне Украины".На прошлой неделе президент США Джо Байден объявил, что направил в конгресс запрос о выделении дополнительных 33 миллиардов долларов финансирования на помощь Украине в сферах обороны, безопасности, а также на гуманитарную поддержку. Конгрессмены уже ведут работу над этим запросом, уточнила Пелоси.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220502/pelosi-1786576082.html
https://ria.ru/20220502/bayden-1786555450.html
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в мире, нэнси пелоси, украина, сша, владимир зеленский
15:11 03.05.2022 (обновлено: 17:12 03.05.2022)
 
Фото "сменившего профессию" Зеленского вызвало вопросы у американцев

Американский комик Фэллон подшутил над фото Зеленского с Пелоси в Киеве

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в Киеве
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Американский комик и телеведущий Джимми Фэллон в эфире The Tonight Show высмеял фотографию Владимира Зеленского и спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, посетившую с визитом Киев.
"В эти выходные спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси нанесла неожиданный визит на Украину и встретилась там с Зеленским. Вот они вместе на фото. Выглядят как мама и ее новый тренер", — сказал Фэллон.
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В конце скетча ведущий обратил внимание на позу, в которой стоит Зеленский. Он признал ее комичной.
"Опять же. Я уже говорил это раньше. Почему политики никогда не знают, что делать с руками на фото? Это так странно", — добавил юморист.
Подводя итоги встреч с украинскими коллегами, Пелоси заключила, что ее делегация послала Киеву "недвусмысленный и мощный сигнал: Америка твердо стоит на стороне Украины".
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На прошлой неделе президент США Джо Байден объявил, что направил в конгресс запрос о выделении дополнительных 33 миллиардов долларов финансирования на помощь Украине в сферах обороны, безопасности, а также на гуманитарную поддержку. Конгрессмены уже ведут работу над этим запросом, уточнила Пелоси.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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