https://ria.ru/20220503/zelenskiy-1786619547.html
Зеленскому не нужен никакой мирный договор, заявил Медведев
Зеленскому не нужен никакой мирный договор, заявил Медведев - РИА Новости, 03.05.2022
Зеленскому не нужен никакой мирный договор, заявил Медведев
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужен мирный договор, поскольку это будет означать конец его правления, написал в Telgram заместитель председателя... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T10:12
2022-05-03T10:12
2022-05-03T15:32
в мире
украина
владимир зеленский
дмитрий медведев
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужен мирный договор, поскольку это будет означать конец его правления, написал в Telgram заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. "Не нужен Зеленскому никакой мирный договор. Для него мир — это конец. Либо быстрый — от нацистов, которые повесят его "на гiлляку" за сговор с москалями. Либо более медленный — от конкурентов, которые добьются его смещения как президента, проигравшего войну", — пояснил он.По словам Медведева, это подтверждают и "шавки" в окружении Зеленского, "которые тявкают, что мирного договора не будет".Зампред Совбеза предположил, что украинский лидер и дальше будет просить деньги и оружие у Запада, а также имитировать заботу об народе."Зеленский и дальше будет клянчить деньги и оружие у Запада, доказывая, что он в игре, что он надежда либерального мира, что он последний бастион европейской демократии, которую хочет растерзать медведь в ватнике", — написал Медведев.Другим способом имитировать заботу о гражданах, будет "периодическое выставление их в качестве живого щита перед бандеровцами", заключил он. Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220502/ukraina-1786523491.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, дмитрий медведев
10:12 03.05.2022 (обновлено: 15:32 03.05.2022)
Зеленскому не нужен никакой мирный договор, заявил Медведев
Зампред Совбеза Медведев заявил, что президенту Украины Зеленскому не нужен мирный договор
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужен мирный договор, поскольку это будет означать конец его правления, написал
в Telgram заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Не нужен Зеленскому никакой мирный договор. Для него мир — это конец. Либо быстрый — от нацистов, которые повесят его "на гiлляку" за сговор с москалями. Либо более медленный — от конкурентов, которые добьются его смещения как президента, проигравшего войну", — пояснил он.
По словам Медведева, это подтверждают и "шавки" в окружении Зеленского, "которые тявкают, что мирного договора не будет".
Зампред Совбеза предположил, что украинский лидер и дальше будет просить деньги и оружие у Запада, а также имитировать заботу об народе.
"Зеленский и дальше будет клянчить деньги и оружие у Запада, доказывая, что он в игре, что он надежда либерального мира, что он последний бастион европейской демократии, которую хочет растерзать медведь в ватнике", — написал Медведев.
Другим способом имитировать заботу о гражданах, будет "периодическое выставление их в качестве живого щита перед бандеровцами", заключил он.
Россия
24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины
. Как подчеркнул Владимир Путин
, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса
.