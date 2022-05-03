https://ria.ru/20220503/zapad-1786694808.html

Мизинцев: Запад, игнорируя преступления Киева, поддерживает террористов

Мизинцев: Запад, игнорируя преступления Киева, поддерживает террористов - РИА Новости, 03.05.2022

Мизинцев: Запад, игнорируя преступления Киева, поддерживает террористов

Запад, закрывая глаза на многочисленные военные преступления киевского режима и бездоказательно перекладывая вину за них на Россию, тем самым приравнивается к... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T21:56

2022-05-03T21:56

2022-05-03T22:08

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Запад, закрывая глаза на многочисленные военные преступления киевского режима и бездоказательно перекладывая вину за них на Россию, тем самым приравнивается к пособникам террористов, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Совершенно непонятен тот факт, что западные страны не обращают никакого внимания на многочисленные военные преступления киевского режима в отношении как жителей Донецкой и Луганской народных республик, так и украинских граждан на подконтрольных Киеву территориях", - сказал Мизинцев на брифинге во вторник.По его словам, "цивилизованный Запад", применяя политику двойных стандартов, совершенно не заинтересован в проведении беспристрастного расследования и поиске виновных и зачастую просто закрывает глаза на многочисленные нарушения украинской стороной международных конвенций, либо бездоказательно перекладывает вину на Россию."Все это приравнивает власти "цивилизованных стран" к пособникам террористов, а также дает уверенность киевскому режиму в безнаказанности за совершенные ими любые, даже самые циничные преступления против собственных граждан и оправдывает жестокость украинских националистов по отношению к мирным жителям, не поддерживающим их нацистскую идеологию", - добавил Мизинцев.

https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html

https://ria.ru/20220422/eda-1784835298.html

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в мире, россия, киев, луганская народная республика