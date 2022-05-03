21:56 03.05.2022 (обновлено: 22:08 03.05.2022)
Мизинцев: Запад, игнорируя преступления Киева, поддерживает террористов
Мизинцев: Запад, закрывая глаза на преступления Киева, становится пособником террористов
© РИА Новости / Вадим Савицкий / Перейти в фотобанкНачальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев н
Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев н. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Запад, закрывая глаза на многочисленные военные преступления киевского режима и бездоказательно перекладывая вину за них на Россию, тем самым приравнивается к пособникам террористов, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Совершенно непонятен тот факт, что западные страны не обращают никакого внимания на многочисленные военные преступления киевского режима в отношении как жителей Донецкой и Луганской народных республик, так и украинских граждан на подконтрольных Киеву территориях", - сказал Мизинцев на брифинге во вторник.
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По его словам, "цивилизованный Запад", применяя политику двойных стандартов, совершенно не заинтересован в проведении беспристрастного расследования и поиске виновных и зачастую просто закрывает глаза на многочисленные нарушения украинской стороной международных конвенций, либо бездоказательно перекладывает вину на Россию.
"Все это приравнивает власти "цивилизованных стран" к пособникам террористов, а также дает уверенность киевскому режиму в безнаказанности за совершенные ими любые, даже самые циничные преступления против собственных граждан и оправдывает жестокость украинских националистов по отношению к мирным жителям, не поддерживающим их нацистскую идеологию", - добавил Мизинцев.
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