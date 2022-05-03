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Суд Фиджи удовлетворил запрос США о конфискации "яхты Керимова" - РИА Новости, 03.05.2022
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Суд Фиджи удовлетворил запрос США о конфискации "яхты Керимова"
Суд Фиджи удовлетворил запрос США о конфискации "яхты Керимова" - РИА Новости, 03.05.2022
Суд Фиджи удовлетворил запрос США о конфискации "яхты Керимова"
Суд на островах Фиджи удовлетворил запрос США о конфискации суперъяхты Amadea, предположительно принадлежащей российскому миллиардеру Сулейману Керимову,... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T11:45
2022-05-03T11:45
в мире
фиджи
сша
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Суд на островах Фиджи удовлетворил запрос США о конфискации суперъяхты Amadea, предположительно принадлежащей российскому миллиардеру Сулейману Керимову, сообщает офис генпрокурора Фиджи.В апреле сообщалось, что решение по запросу США о конфискации яхты ожидается во вторник, 3 мая."Высокий суд Сувы сегодня в 15.00 (6.00 мск - ред.) вынес постановление о конфискации суперъяхты Amadea после ходатайства генерального прокурора в прошлом месяце зарегистрировать ордер США о конфискации яхты", - говорится в заявлении, размещенном во вторник на сайте офиса генпрокурора.Ранее яхта была задержана на Фиджи после прибытия из Мансанильо в Мексике. США потребовали конфискации судна в связи с санкциями против России.
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в мире, фиджи, сша, санкции в отношении россии
11:45 03.05.2022
 
Суд Фиджи удовлетворил запрос США о конфискации "яхты Керимова"

Суд на Фиджи удовлетворил запрос США о конфискации "яхты Керимова"

© AFP 2022 / Fiji Sun/Leon LordЯхта Amadea у пристани Куинс в Лаутоке, Фиджи
Яхта Amadea у пристани Куинс в Лаутоке, Фиджи - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© AFP 2022 / Fiji Sun/Leon Lord
Яхта Amadea у пристани Куинс в Лаутоке, Фиджи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Суд на островах Фиджи удовлетворил запрос США о конфискации суперъяхты Amadea, предположительно принадлежащей российскому миллиардеру Сулейману Керимову, сообщает офис генпрокурора Фиджи.
В апреле сообщалось, что решение по запросу США о конфискации яхты ожидается во вторник, 3 мая.
"Высокий суд Сувы сегодня в 15.00 (6.00 мск - ред.) вынес постановление о конфискации суперъяхты Amadea после ходатайства генерального прокурора в прошлом месяце зарегистрировать ордер США о конфискации яхты", - говорится в заявлении, размещенном во вторник на сайте офиса генпрокурора.
Ранее яхта была задержана на Фиджи после прибытия из Мансанильо в Мексике. США потребовали конфискации судна в связи с санкциями против России.
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