https://ria.ru/20220503/yakhta-1786630024.html

Суд Фиджи удовлетворил запрос США о конфискации "яхты Керимова"

Суд Фиджи удовлетворил запрос США о конфискации "яхты Керимова" - РИА Новости, 03.05.2022

Суд Фиджи удовлетворил запрос США о конфискации "яхты Керимова"

Суд на островах Фиджи удовлетворил запрос США о конфискации суперъяхты Amadea, предположительно принадлежащей российскому миллиардеру Сулейману Керимову,... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T11:45

2022-05-03T11:45

2022-05-03T11:45

в мире

фиджи

сша

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Суд на островах Фиджи удовлетворил запрос США о конфискации суперъяхты Amadea, предположительно принадлежащей российскому миллиардеру Сулейману Керимову, сообщает офис генпрокурора Фиджи.В апреле сообщалось, что решение по запросу США о конфискации яхты ожидается во вторник, 3 мая."Высокий суд Сувы сегодня в 15.00 (6.00 мск - ред.) вынес постановление о конфискации суперъяхты Amadea после ходатайства генерального прокурора в прошлом месяце зарегистрировать ордер США о конфискации яхты", - говорится в заявлении, размещенном во вторник на сайте офиса генпрокурора.Ранее яхта была задержана на Фиджи после прибытия из Мансанильо в Мексике. США потребовали конфискации судна в связи с санкциями против России.

https://ria.ru/20220424/nedvizhimost-1785194265.html

фиджи

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, фиджи, сша, санкции в отношении россии