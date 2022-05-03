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Суд Фиджи удовлетворил запрос США о конфискации "яхты Керимова"
Суд Фиджи удовлетворил запрос США о конфискации "яхты Керимова" - РИА Новости, 03.05.2022
Суд Фиджи удовлетворил запрос США о конфискации "яхты Керимова"
Суд на островах Фиджи удовлетворил запрос США о конфискации суперъяхты Amadea, предположительно принадлежащей российскому миллиардеру Сулейману Керимову,... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T11:45
2022-05-03T11:45
2022-05-03T11:45
в мире
фиджи
сша
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Суд на островах Фиджи удовлетворил запрос США о конфискации суперъяхты Amadea, предположительно принадлежащей российскому миллиардеру Сулейману Керимову, сообщает офис генпрокурора Фиджи.В апреле сообщалось, что решение по запросу США о конфискации яхты ожидается во вторник, 3 мая."Высокий суд Сувы сегодня в 15.00 (6.00 мск - ред.) вынес постановление о конфискации суперъяхты Amadea после ходатайства генерального прокурора в прошлом месяце зарегистрировать ордер США о конфискации яхты", - говорится в заявлении, размещенном во вторник на сайте офиса генпрокурора.Ранее яхта была задержана на Фиджи после прибытия из Мансанильо в Мексике. США потребовали конфискации судна в связи с санкциями против России.
https://ria.ru/20220424/nedvizhimost-1785194265.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, фиджи, сша, санкции в отношении россии
Суд Фиджи удовлетворил запрос США о конфискации "яхты Керимова"
Суд на Фиджи удовлетворил запрос США о конфискации "яхты Керимова"