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Вучич заявил о готовности закупать СПГ в Греции - РИА Новости, 03.05.2022
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Вучич заявил о готовности закупать СПГ в Греции
Вучич заявил о готовности закупать СПГ в Греции - РИА Новости, 03.05.2022
Вучич заявил о готовности закупать СПГ в Греции
Сербия готова в будущем закупать большие объемы сжиженного природного газа (СПГ) из терминала в Греции, церемония по случаю начала строительства которого... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T15:05
2022-05-03T17:06
александр вучич
сербия
греция
болгария
евросоюз
газпром
экономика
спг
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БЕЛГРАД, 3 мая — РИА Новости. Сербия готова в будущем закупать большие объемы сжиженного природного газа (СПГ) из терминала в Греции, церемония по случаю начала строительства которого проходит во вторник, заявил президент Сербии Александр Вучич.В порту Александруполис на севере Греции в присутствии лидеров Балканских стран и ЕС во вторник проходит церемония в честь начала строительства плавучей станции хранения и регазификации сжиженного природного газа (FSRU). Проект рассматривается как ведущий к снижению зависимости ЕС от российского газа. В церемонии участвуют премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, глава Евросовета Шарль Мишель, премьер-министр Болгарии Кирилл Петков, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски. Вучич днем уже сообщил в соцсетях, что провел с Мишелем разговор о "европейской перспективе Сербии".Глава государства добавил, что Сербия должна строить газотранспортную систему для лучшей связи с Болгарией, откуда будет получать газ.Вице-премьер Сербии, министр горного дела и энергетики Зорана Михайлович во вторник призвала граждан и организации экономить энергию и диверсифицировать источники поставки газа на фоне начала строительства СПГ-терминала в Греции.Она напомнила, что в следующем году ожидается завершение строительства соединительного газопровода Ниш — Димитровград с Болгарией, который позволит Сербии получать СПГ из Греции или природный газ из Азербайджана, а также "есть план связать газотранспортную систему с Северной Македонией и Румынией".Михайлович ранее заявила, что приостановка поставок газа из России в Болгарию и Польшу не влияет на Сербию, после того, как "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты.Нынешний договор "Србиягаза" с "Газпромом" на поставки шести миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истекает 31 мая. Власти Сербии сообщали, что следующий контракт с российской стороной планируют подписать на десять лет.
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александр вучич, сербия, греция, болгария, евросоюз, газпром, экономика, спг
15:05 03.05.2022 (обновлено: 17:06 03.05.2022)
 
Вучич заявил о готовности закупать СПГ в Греции

Президент Вучич заявил о готовности Сербии закупать в будущем большие объемы СПГ в Греции

© AP Photo / Murad SezerРабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© AP Photo / Murad Sezer
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 3 мая — РИА Новости. Сербия готова в будущем закупать большие объемы сжиженного природного газа (СПГ) из терминала в Греции, церемония по случаю начала строительства которого проходит во вторник, заявил президент Сербии Александр Вучич.
В порту Александруполис на севере Греции в присутствии лидеров Балканских стран и ЕС во вторник проходит церемония в честь начала строительства плавучей станции хранения и регазификации сжиженного природного газа (FSRU). Проект рассматривается как ведущий к снижению зависимости ЕС от российского газа. В церемонии участвуют премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, глава Евросовета Шарль Мишель, премьер-министр Болгарии Кирилл Петков, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски. Вучич днем уже сообщил в соцсетях, что провел с Мишелем разговор о "европейской перспективе Сербии".

"Это очень важное событие для всего региона, всех Западных Балкан. <…> Мы очень благодарны и готовы получать большие объемы газа в будущем", — цитирует Вучича агентство Танюг.

Глава государства добавил, что Сербия должна строить газотранспортную систему для лучшей связи с Болгарией, откуда будет получать газ.
Вице-премьер Сербии, министр горного дела и энергетики Зорана Михайлович во вторник призвала граждан и организации экономить энергию и диверсифицировать источники поставки газа на фоне начала строительства СПГ-терминала в Греции.
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Она напомнила, что в следующем году ожидается завершение строительства соединительного газопровода Ниш — Димитровград с Болгарией, который позволит Сербии получать СПГ из Греции или природный газ из Азербайджана, а также "есть план связать газотранспортную систему с Северной Македонией и Румынией".
Михайлович ранее заявила, что приостановка поставок газа из России в Болгарию и Польшу не влияет на Сербию, после того, как "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты.
Нынешний договор "Србиягаза" с "Газпромом" на поставки шести миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истекает 31 мая. Власти Сербии сообщали, что следующий контракт с российской стороной планируют подписать на десять лет.
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