https://ria.ru/20220503/vuchich-1786652123.html

Вучич заявил о готовности закупать СПГ в Греции

Вучич заявил о готовности закупать СПГ в Греции - РИА Новости, 03.05.2022

Вучич заявил о готовности закупать СПГ в Греции

Сербия готова в будущем закупать большие объемы сжиженного природного газа (СПГ) из терминала в Греции, церемония по случаю начала строительства которого... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T15:05

2022-05-03T15:05

2022-05-03T17:06

александр вучич

сербия

греция

болгария

евросоюз

газпром

экономика

спг

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БЕЛГРАД, 3 мая — РИА Новости. Сербия готова в будущем закупать большие объемы сжиженного природного газа (СПГ) из терминала в Греции, церемония по случаю начала строительства которого проходит во вторник, заявил президент Сербии Александр Вучич.В порту Александруполис на севере Греции в присутствии лидеров Балканских стран и ЕС во вторник проходит церемония в честь начала строительства плавучей станции хранения и регазификации сжиженного природного газа (FSRU). Проект рассматривается как ведущий к снижению зависимости ЕС от российского газа. В церемонии участвуют премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, глава Евросовета Шарль Мишель, премьер-министр Болгарии Кирилл Петков, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски. Вучич днем уже сообщил в соцсетях, что провел с Мишелем разговор о "европейской перспективе Сербии".Глава государства добавил, что Сербия должна строить газотранспортную систему для лучшей связи с Болгарией, откуда будет получать газ.Вице-премьер Сербии, министр горного дела и энергетики Зорана Михайлович во вторник призвала граждан и организации экономить энергию и диверсифицировать источники поставки газа на фоне начала строительства СПГ-терминала в Греции.Она напомнила, что в следующем году ожидается завершение строительства соединительного газопровода Ниш — Димитровград с Болгарией, который позволит Сербии получать СПГ из Греции или природный газ из Азербайджана, а также "есть план связать газотранспортную систему с Северной Македонией и Румынией".Михайлович ранее заявила, что приостановка поставок газа из России в Болгарию и Польшу не влияет на Сербию, после того, как "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты.Нынешний договор "Србиягаза" с "Газпромом" на поставки шести миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истекает 31 мая. Власти Сербии сообщали, что следующий контракт с российской стороной планируют подписать на десять лет.

https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html

https://ria.ru/20220429/iran-1786059485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

александр вучич, сербия, греция, болгария, евросоюз, газпром, экономика, спг