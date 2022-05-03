15:05 03.05.2022 (обновлено: 17:06 03.05.2022)
Вучич заявил о готовности закупать СПГ в Греции
Президент Вучич заявил о готовности Сербии закупать в будущем большие объемы СПГ в Греции
© AP Photo / Murad SezerРабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа
© AP Photo / Murad Sezer
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа. Архивное фото
БЕЛГРАД, 3 мая — РИА Новости. Сербия готова в будущем закупать большие объемы сжиженного природного газа (СПГ) из терминала в Греции, церемония по случаю начала строительства которого проходит во вторник, заявил президент Сербии Александр Вучич.
В порту Александруполис на севере Греции в присутствии лидеров Балканских стран и ЕС во вторник проходит церемония в честь начала строительства плавучей станции хранения и регазификации сжиженного природного газа (FSRU). Проект рассматривается как ведущий к снижению зависимости ЕС от российского газа. В церемонии участвуют премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, глава Евросовета Шарль Мишель, премьер-министр Болгарии Кирилл Петков, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски. Вучич днем уже сообщил в соцсетях, что провел с Мишелем разговор о "европейской перспективе Сербии".
"Это очень важное событие для всего региона, всех Западных Балкан. <…> Мы очень благодарны и готовы получать большие объемы газа в будущем", — цитирует Вучича агентство Танюг.
Глава государства добавил, что Сербия должна строить газотранспортную систему для лучшей связи с Болгарией, откуда будет получать газ.
Вице-премьер Сербии, министр горного дела и энергетики Зорана Михайлович во вторник призвала граждан и организации экономить энергию и диверсифицировать источники поставки газа на фоне начала строительства СПГ-терминала в Греции.
2 мая, 08:00Запад хочет российские ресурсы бесплатно
Она напомнила, что в следующем году ожидается завершение строительства соединительного газопровода Ниш — Димитровград с Болгарией, который позволит Сербии получать СПГ из Греции или природный газ из Азербайджана, а также "есть план связать газотранспортную систему с Северной Македонией и Румынией".
Нынешний договор "Србиягаза" с "Газпромом" на поставки шести миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истекает 31 мая. Власти Сербии сообщали, что следующий контракт с российской стороной планируют подписать на десять лет.
29 апреля, 08:00Россию вынуждают становиться богаче