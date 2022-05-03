17:47 03.05.2022 (обновлено: 18:29 03.05.2022)
Оливер Стоун описал худший сценарий вмешательства США в ситуацию на Украине
Режиссер Оливер Стоун описал сценарий ядерной диверсии со стороны США
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкКинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун во время интервью президента России Владимира Путина
Кинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун во время интервью президента России Владимира Путина
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Американский режиссер Оливер Стоун считает, что при самом мрачном раскладе из всех возможных руководство Соединенных Штатов может устроить ядерную провокацию в Донбассе, чтобы обвинить в этом Россию, об этом он написал в Twitter.
"Я задаюсь вопросом, не создают ли США условия для ядерного взрыва большой мощности неизвестного происхождения где-нибудь в Донбассе, в результате которого погибнут тысячи украинцев? Конечно, если это, не дай Бог, случится, весь мир, как обученная собака Павлова, обвинит во всем Россию. Эта вина уже заранее установлена, независимо от того, кто нажмет на кнопку", — поделился мнением деятель искусства.
Он отметил, что западные медиа по указке американских и европейских политиков целенаправленно с 2014 года закрывали глаза и не освещали военные преступления против мирного населения на Украине, выставляя раз за разом Россию агрессором, виновным на каждом этапе украинского кризиса.
По его мнению, цель информационной войны, которую Запад ведет против Москвы "с мастерством и грубой силой", — заставить поверить мировое сообщество в то, что "Россию можно обвинить в любом случае, как бы абсурдно это ни звучало".
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.