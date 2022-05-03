https://ria.ru/20220503/ukraina-1786660478.html

Путин заявил Макрону об игнорировании Западом военных преступлений Украины

Путин заявил Макрону об игнорировании Западом военных преступлений Украины - РИА Новости, 03.05.2022

Путин заявил Макрону об игнорировании Западом военных преступлений Украины

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T16:23

2022-05-03T16:23

2022-05-03T18:09

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

политика

эммануэль макрон

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба Кремля.Российский лидер подчеркнул, что западные страны могли бы поспособствовать прекращению преступлений украинских военных и боевиков нацбатальонов, но вместо этого страны Евросоюза игнорируют их.Также Путин проинформировал коллегу о ходе спецоперации по защите Донбасса и эвакуации гражданских с "Азовстали". Помимо этого, он изложил принципиальные подходы к переговорам с Киевом и отметил, что Москва открыта к диалогу, несмотря на непоследовательность украинских властей.Макрон, в свою очередь, выразил обеспокоенность в связи с возникшими проблемами глобальной продовольственной безопасности. Путин в ответ на это подчеркнул, что ситуацию осложняют санкционные меры западных стран, и отметил важность беспрепятственного функционирования глобальной логистической и транспортной инфраструктуры.Ранее в Мариуполе благодаря режиму тишины с территории металлургического комбината и из близлежащих кварталов удалось вывести несколько сотен мирных граждан. Однако после этого украинская сторона начала обстрел.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220503/nato-1786656919.html

https://ria.ru/20220502/azovstal-1786554237.html

https://ria.ru/20220503/azovstal-1786647282.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владимир путин, политика, эммануэль макрон