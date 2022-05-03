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Путин заявил Макрону об игнорировании Западом военных преступлений Украины - РИА Новости, 03.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220503/ukraina-1786660478.html
Путин заявил Макрону об игнорировании Западом военных преступлений Украины
Путин заявил Макрону об игнорировании Западом военных преступлений Украины - РИА Новости, 03.05.2022
Путин заявил Макрону об игнорировании Западом военных преступлений Украины
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T16:23
2022-05-03T18:09
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
политика
эммануэль макрон
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба Кремля.Российский лидер подчеркнул, что западные страны могли бы поспособствовать прекращению преступлений украинских военных и боевиков нацбатальонов, но вместо этого страны Евросоюза игнорируют их.Также Путин проинформировал коллегу о ходе спецоперации по защите Донбасса и эвакуации гражданских с "Азовстали". Помимо этого, он изложил принципиальные подходы к переговорам с Киевом и отметил, что Москва открыта к диалогу, несмотря на непоследовательность украинских властей.Макрон, в свою очередь, выразил обеспокоенность в связи с возникшими проблемами глобальной продовольственной безопасности. Путин в ответ на это подчеркнул, что ситуацию осложняют санкционные меры западных стран, и отметил важность беспрепятственного функционирования глобальной логистической и транспортной инфраструктуры.Ранее в Мариуполе благодаря режиму тишины с территории металлургического комбината и из близлежащих кварталов удалось вывести несколько сотен мирных граждан. Однако после этого украинская сторона начала обстрел.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220503/nato-1786656919.html
https://ria.ru/20220502/azovstal-1786554237.html
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владимир путин, политика, эммануэль макрон
16:23 03.05.2022 (обновлено: 18:09 03.05.2022)
 
Путин заявил Макрону об игнорировании Западом военных преступлений Украины

Путин рассказал Макрону о спецоперации на Украине и эвакуации гражданских с "Азовстали"

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба Кремля.
Российский лидер подчеркнул, что западные страны могли бы поспособствовать прекращению преступлений украинских военных и боевиков нацбатальонов, но вместо этого страны Евросоюза игнорируют их.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
Вчера, 15:42
Папа римский заявил, что "лай НАТО" мог спровоцировать Россию
Также Путин проинформировал коллегу о ходе спецоперации по защите Донбасса и эвакуации гражданских с "Азовстали". Помимо этого, он изложил принципиальные подходы к переговорам с Киевом и отметил, что Москва открыта к диалогу, несмотря на непоследовательность украинских властей.
Макрон, в свою очередь, выразил обеспокоенность в связи с возникшими проблемами глобальной продовольственной безопасности. Путин в ответ на это подчеркнул, что ситуацию осложняют санкционные меры западных стран, и отметил важность беспрепятственного функционирования глобальной логистической и транспортной инфраструктуры.
Мирные жители из района Азовстали в специальном пункте по оказанию помощи эвакуированному населению в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
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Эвакуированные с "Азовстали": националисты не выпускали людей с завода
Ранее в Мариуполе благодаря режиму тишины с территории металлургического комбината и из близлежащих кварталов удалось вывести несколько сотен мирных граждан. Однако после этого украинская сторона начала обстрел.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Они заняли огневые позиции – представитель Минобороны РФ о действиях боевиков и ВСУ во время режима тишины - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
Вчера, 14:27
ВС России начали уничтожать огневые позиции ВСУ на "Азовстали"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинПолитикаЭммануэль Макрон
 
 
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