https://ria.ru/20220503/ukraina-1786660478.html
Путин заявил Макрону об игнорировании Западом военных преступлений Украины
Путин заявил Макрону об игнорировании Западом военных преступлений Украины - РИА Новости, 03.05.2022
Путин заявил Макрону об игнорировании Западом военных преступлений Украины
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T16:23
2022-05-03T16:23
2022-05-03T18:09
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
политика
эммануэль макрон
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба Кремля.Российский лидер подчеркнул, что западные страны могли бы поспособствовать прекращению преступлений украинских военных и боевиков нацбатальонов, но вместо этого страны Евросоюза игнорируют их.Также Путин проинформировал коллегу о ходе спецоперации по защите Донбасса и эвакуации гражданских с "Азовстали". Помимо этого, он изложил принципиальные подходы к переговорам с Киевом и отметил, что Москва открыта к диалогу, несмотря на непоследовательность украинских властей.Макрон, в свою очередь, выразил обеспокоенность в связи с возникшими проблемами глобальной продовольственной безопасности. Путин в ответ на это подчеркнул, что ситуацию осложняют санкционные меры западных стран, и отметил важность беспрепятственного функционирования глобальной логистической и транспортной инфраструктуры.Ранее в Мариуполе благодаря режиму тишины с территории металлургического комбината и из близлежащих кварталов удалось вывести несколько сотен мирных граждан. Однако после этого украинская сторона начала обстрел.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220503/nato-1786656919.html
https://ria.ru/20220502/azovstal-1786554237.html
https://ria.ru/20220503/azovstal-1786647282.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, эммануэль макрон
16:23 03.05.2022 (обновлено: 18:09 03.05.2022)
Путин заявил Макрону об игнорировании Западом военных преступлений Украины
Путин рассказал Макрону о спецоперации на Украине и эвакуации гражданских с "Азовстали"