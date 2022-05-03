https://ria.ru/20220503/ukraina-1786658599.html

Дания надеется, что Индия повлияет на Россию по ситуации на Украине

Дания надеется, что Индия повлияет на Россию по ситуации на Украине - РИА Новости, 03.05.2022

Дания надеется, что Индия повлияет на Россию по ситуации на Украине

Дания надеется, что Индия повлияет на Россию в связи с ситуацией на Украине, заявила премьер Дании Метте Фредериксен на совместной пресс-конференции с премьером РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T16:03

2022-05-03T16:03

2022-05-03T16:03

в мире

владимир путин

украина

индия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мая – РИА Новости. Дания надеется, что Индия повлияет на Россию в связи с ситуацией на Украине, заявила премьер Дании Метте Фредериксен на совместной пресс-конференции с премьером Индии Нарендрой Моди.Премьер-министр Индии во вторник прибыл в столицу Дании с однодневным визитом, который будет включать несколько встреч, в том числе переговоры с лидерами северных стран."Мы, конечно, также обсудили войну в Украине. Мы обсудили последствия ужасных преступлений, совершенных против гражданского населения, и серьезный гуманитарный кризис на Украине. Сообщения об убийствах мирных жителей в Буче глубоко шокируют. Мы осудили эти убийства и подчеркнули необходимость независимого расследования", - сказала она."Я, конечно, надеюсь, что Индия также повлияет на Россию в этой дискуссии", - добавила премьер Дании.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Индия стала одной из немногих стран, которые воздержались при голосовании по резолюции СБ ООН, осуждающей действия РФ, и неоднократно призывала решить конфликт на Украине дипломатическим путем.

https://ria.ru/20220502/indiya-1786569047.html

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в мире, владимир путин, украина, индия, россия