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Рада запретила деятельность "пророссийских партий" на Украине - РИА Новости, 03.05.2022
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Рада запретила деятельность "пророссийских партий" на Украине
Рада запретила деятельность "пророссийских партий" на Украине - РИА Новости, 03.05.2022
Рада запретила деятельность "пророссийских партий" на Украине
Верховная рада Украины приняла закон, запрещающий деятельность "пророссийских партий", сообщил депутат Рады Ярослав Железняк. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T15:16
2022-05-03T15:16
в мире
украина
россия
донбасс
верховная рада украины
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Верховная рада Украины приняла закон, запрещающий деятельность "пророссийских партий", сообщил депутат Рады Ярослав Железняк."Рада запретила деятельность пророссийских партий. 330 голосов", - написал Железняк в Telegram-канале.Ранее Владимир Зеленский заявил, что СНБО Украины остановил любую деятельность ряда политических партий на время военного положения в стране, среди них "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, россия, донбасс, верховная рада украины
15:16 03.05.2022
 
Рада запретила деятельность "пророссийских партий" на Украине

Депутат Железняк: Рада запретила деятельность "пророссийских партий" на Украине

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Верховная рада Украины приняла закон, запрещающий деятельность "пророссийских партий", сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.
"Рада запретила деятельность пророссийских партий. 330 голосов", - написал Железняк в Telegram-канале.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что СНБО Украины остановил любую деятельность ряда политических партий на время военного положения в стране, среди них "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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