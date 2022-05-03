https://ria.ru/20220503/ukraina-1786641076.html

В Госдуме заявили, что киевский режим ждет безоговорочная капитуляция

В Госдуме заявили, что киевский режим ждет безоговорочная капитуляция - РИА Новости, 03.05.2022

В Госдуме заявили, что киевский режим ждет безоговорочная капитуляция

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что украинских националистов ждет безоговорочная капитуляция. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T13:30

2022-05-03T13:30

2022-05-03T13:30

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

алексей данилов

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донбасс

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что украинских националистов ждет безоговорочная капитуляция.Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил украинским СМИ, что киевская власть не будет подписывать с Россией мирный договор, а "только ее капитуляцию"."Подобные заявления – сплошной бред и желание выдать желаемое за действительное. Видимо, киевские власти сейчас пребывают в нацистском угаре от поставляемой западными странами военной помощи. Но веселиться им осталось недолго. В кратчайшие сроки фашизм и нацизм на территории Украины исчезнет. Киевский режим ждет полнейшая и безоговорочная капитуляция", - сказал Шеремет РИА Новости.По его словам, все знамена украинского нацизма будут сброшены.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220502/propaganda-1786550573.html

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в мире, алексей данилов, владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр