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Берлин поставит Киеву семь самоходных гаубиц, пишут СМИ - РИА Новости, 03.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220503/ukraina-1786634117.html
Берлин поставит Киеву семь самоходных гаубиц, пишут СМИ
Берлин поставит Киеву семь самоходных гаубиц, пишут СМИ - РИА Новости, 03.05.2022
Берлин поставит Киеву семь самоходных гаубиц, пишут СМИ
Правительство Германии приняло решение передать Украине семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 из запасов бундесвера, сообщила газета Welt со ссылкой на... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T12:23
2022-05-03T12:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
германия
донбасс
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Правительство Германии приняло решение передать Украине семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 из запасов бундесвера, сообщила газета Welt со ссылкой на собственные источники.Согласно изданию, украинских военных обучат использовать переданное Украине вооружение в Германии. Отмечается, что ранее поставить Киеву пять самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 обещали Нидерланды.Подчеркивается, что решение о поставках гаубиц было принято в Берлине "вопреки совету" военных, которые указали, что на боевой готовности находятся лишь 40 из 119 гаубиц Panzerhaubitze 2000 из запасов бундесвера.Ранее бундестаг ФРГ принял заявление с призывом к правительству оказывать всеобъемлющую поддержку Украине, в том числе увеличением поставок тяжелых вооружений. Депутаты призвали также по возможности ускорить эти поставки, расширить их в рамках так называемых круговых обменов с другими странами, "не создавая угроз возможностям Германии в обороне".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784220316.html
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в мире, украина, германия, донбасс
12:23 03.05.2022 (обновлено: 12:51 03.05.2022)
 
Берлин поставит Киеву семь самоходных гаубиц, пишут СМИ

Welt: Берлин поставит Киеву самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 из запасов бундесвера

CC0 / Gerben van Es/Ministerie van Defensie / Самоходная артиллерийская установка PzH 2000
Самоходная артиллерийская установка PzH 2000 - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
CC0 / Gerben van Es/Ministerie van Defensie /
Самоходная артиллерийская установка PzH 2000. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Правительство Германии приняло решение передать Украине семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 из запасов бундесвера, сообщила газета Welt со ссылкой на собственные источники.
Согласно изданию, украинских военных обучат использовать переданное Украине вооружение в Германии. Отмечается, что ранее поставить Киеву пять самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 обещали Нидерланды.
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Немецкие танки на Украине остановят не Путина, а Германию
Подчеркивается, что решение о поставках гаубиц было принято в Берлине "вопреки совету" военных, которые указали, что на боевой готовности находятся лишь 40 из 119 гаубиц Panzerhaubitze 2000 из запасов бундесвера.
Ранее бундестаг ФРГ принял заявление с призывом к правительству оказывать всеобъемлющую поддержку Украине, в том числе увеличением поставок тяжелых вооружений. Депутаты призвали также по возможности ускорить эти поставки, расширить их в рамках так называемых круговых обменов с другими странами, "не создавая угроз возможностям Германии в обороне".
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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