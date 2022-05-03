https://ria.ru/20220503/ukraina-1786629008.html
Папа римский надеется, что боевые действия на Украине завершатся к 9 мая
Папа римский надеется, что боевые действия на Украине завершатся к 9 мая - РИА Новости, 03.05.2022
Папа римский надеется, что боевые действия на Украине завершатся к 9 мая
Папа Римский Франциск выразил надежду, что боевые действия на Украине закончатся к 9 мая, но заявил, что настроен пессимистично. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T11:34
2022-05-03T11:34
2022-05-03T11:34
религия
украина
донбасс
франциск (хорхе марио бергольо)
ватикан
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РИМ, 3 мая – РИА Новости. Папа Римский Франциск выразил надежду, что боевые действия на Украине закончатся к 9 мая, но заявил, что настроен пессимистично."(Премьер Венгрии) Орбан на встрече со мной сказал, что у русских есть план, что все закончится 9 мая. Я надеюсь, что это так, так мы бы поняли скорость эскалации в эти дни", - заявил понтифик в интервью газете Corriere della Sera."Потому что теперь это не просто Донбасс, это Крым, это Одесса, это отнять у Украины черноморский порт, это все. Я пессимист, но мы должны сделать все возможное, чтобы остановить войну", - сказал папа Франциск, отметив, что не видит "достаточного желания для мира".
https://ria.ru/20220503/ukraina-1786615607.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донбасс, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан
Папа римский надеется, что боевые действия на Украине завершатся к 9 мая
Папа римский Франциск надеется, что боевые действия на Украине завершатся к 9 мая