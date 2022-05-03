https://ria.ru/20220503/ukraina-1786629008.html

Папа римский надеется, что боевые действия на Украине завершатся к 9 мая

Папа римский надеется, что боевые действия на Украине завершатся к 9 мая - РИА Новости, 03.05.2022

Папа римский надеется, что боевые действия на Украине завершатся к 9 мая

Папа Римский Франциск выразил надежду, что боевые действия на Украине закончатся к 9 мая, но заявил, что настроен пессимистично. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T11:34

2022-05-03T11:34

2022-05-03T11:34

религия

украина

донбасс

франциск (хорхе марио бергольо)

ватикан

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РИМ, 3 мая – РИА Новости. Папа Римский Франциск выразил надежду, что боевые действия на Украине закончатся к 9 мая, но заявил, что настроен пессимистично."(Премьер Венгрии) Орбан на встрече со мной сказал, что у русских есть план, что все закончится 9 мая. Я надеюсь, что это так, так мы бы поняли скорость эскалации в эти дни", - заявил понтифик в интервью газете Corriere della Sera."Потому что теперь это не просто Донбасс, это Крым, это Одесса, это отнять у Украины черноморский порт, это все. Я пессимист, но мы должны сделать все возможное, чтобы остановить войну", - сказал папа Франциск, отметив, что не видит "достаточного желания для мира".

https://ria.ru/20220503/ukraina-1786615607.html

украина

донбасс

ватикан

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Ольга Фомченкова

украина, донбасс, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан