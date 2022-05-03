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Папа римский надеется, что боевые действия на Украине завершатся к 9 мая - РИА Новости, 03.05.2022
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Религия
https://ria.ru/20220503/ukraina-1786629008.html
Папа римский надеется, что боевые действия на Украине завершатся к 9 мая
Папа римский надеется, что боевые действия на Украине завершатся к 9 мая - РИА Новости, 03.05.2022
Папа римский надеется, что боевые действия на Украине завершатся к 9 мая
Папа Римский Франциск выразил надежду, что боевые действия на Украине закончатся к 9 мая, но заявил, что настроен пессимистично. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T11:34
2022-05-03T11:34
религия
украина
донбасс
франциск (хорхе марио бергольо)
ватикан
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РИМ, 3 мая – РИА Новости. Папа Римский Франциск выразил надежду, что боевые действия на Украине закончатся к 9 мая, но заявил, что настроен пессимистично."(Премьер Венгрии) Орбан на встрече со мной сказал, что у русских есть план, что все закончится 9 мая. Я надеюсь, что это так, так мы бы поняли скорость эскалации в эти дни", - заявил понтифик в интервью газете Corriere della Sera."Потому что теперь это не просто Донбасс, это Крым, это Одесса, это отнять у Украины черноморский порт, это все. Я пессимист, но мы должны сделать все возможное, чтобы остановить войну", - сказал папа Франциск, отметив, что не видит "достаточного желания для мира".
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украина, донбасс, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан
11:34 03.05.2022
 
Папа римский надеется, что боевые действия на Украине завершатся к 9 мая

Папа римский Франциск надеется, что боевые действия на Украине завершатся к 9 мая

© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа римский Франциск
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа римский Франциск. Архивное фото
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РИМ, 3 мая – РИА Новости. Папа Римский Франциск выразил надежду, что боевые действия на Украине закончатся к 9 мая, но заявил, что настроен пессимистично.
"(Премьер Венгрии) Орбан на встрече со мной сказал, что у русских есть план, что все закончится 9 мая. Я надеюсь, что это так, так мы бы поняли скорость эскалации в эти дни", - заявил понтифик в интервью газете Corriere della Sera.
"Потому что теперь это не просто Донбасс, это Крым, это Одесса, это отнять у Украины черноморский порт, это все. Я пессимист, но мы должны сделать все возможное, чтобы остановить войну", - сказал папа Франциск, отметив, что не видит "достаточного желания для мира".
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
Вчера, 09:31Религия
Папа римский готов ехать к Путину ради урегулирования на Украине
 
РелигияУкраинаДонбассФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Ватикан
 
 
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