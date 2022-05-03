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Росгвардейцы нашли схрон диверсантов с иностранным оружием на Украине - РИА Новости, 03.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220503/ukraina-1786628540.html
Росгвардейцы нашли схрон диверсантов с иностранным оружием на Украине
Росгвардейцы нашли схрон диверсантов с иностранным оружием на Украине - РИА Новости, 03.05.2022
Росгвардейцы нашли схрон диверсантов с иностранным оружием на Украине
Росгвардейцы нашли крупный схрон диверсантов с иностранным вооружением и боеприпасами в Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T11:28
2022-05-03T11:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
украина
харьковская область
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Росгвардейцы нашли крупный схрон диверсантов с иностранным вооружением и боеприпасами в Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что в ходе разведывательно-поисковых мероприятий росгвардейцы нашли крупный схрон с вооружением и боеприпасами диверсионной группы сил специальных операций Украины в Изюмском районе Харьковской области."Обследуя район опорного пункта, обеспечивающего движение воинских колонн, росгвардейцы обнаружили в лесном массиве два турецких, два шведских и три американских противотанковых гранатомета. Кроме того, в тайнике находилось большое количество боевой экипировки и запасы продовольствия на несколько суток", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что благодаря обнаружению схрона, росгвардейцы сорвали планы украинских националистов по внезапному нападению на колонны российских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220425/skhron-1785359325.html
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в мире, владимир путин, украина, харьковская область, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
11:28 03.05.2022
 
Росгвардейцы нашли схрон диверсантов с иностранным оружием на Украине

Росгвардейцы нашли схрон диверсантов с иностранным вооружением в Харьковской области

© Фото : МВД ЛНРРосгвардейцы обнаружили схрон украинских диверсантов
Росгвардейцы обнаружили схрон украинских диверсантов - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© Фото : МВД ЛНР
Росгвардейцы обнаружили схрон украинских диверсантов
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Росгвардейцы нашли крупный схрон диверсантов с иностранным вооружением и боеприпасами в Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что в ходе разведывательно-поисковых мероприятий росгвардейцы нашли крупный схрон с вооружением и боеприпасами диверсионной группы сил специальных операций Украины в Изюмском районе Харьковской области.
"Обследуя район опорного пункта, обеспечивающего движение воинских колонн, росгвардейцы обнаружили в лесном массиве два турецких, два шведских и три американских противотанковых гранатомета. Кроме того, в тайнике находилось большое количество боевой экипировки и запасы продовольствия на несколько суток", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что благодаря обнаружению схрона, росгвардейцы сорвали планы украинских националистов по внезапному нападению на колонны российских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащие Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 17:21Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Росгвардейцы обнаружили схрон диверсантов в Херсонской области
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинУкраинаХарьковская областьРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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