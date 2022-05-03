https://ria.ru/20220503/ukraina-1786627761.html

ВС России уничтожили пусковую установку ЗРК С-300 в Николаевской области

ВС России уничтожили пусковую установку ЗРК С-300 в Николаевской области - РИА Новости, 03.05.2022

ВС России уничтожили пусковую установку ЗРК С-300 в Николаевской области

Ракетными войсками РФ уничтожены командные пункты в Харьковской области и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300 в Николаевской области, сообщил РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T11:22

2022-05-03T11:22

2022-05-03T13:51

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

харьковская область

зрк с-300

николаевская область

игорь конашенков

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Ракетными войсками РФ уничтожены командные пункты в Харьковской области и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300 в Николаевской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками поражены командные пункты 81-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Долина и 77-й бригады территориальной обороны в районе Подоловки Харьковской области. Также в районе Кульбакино Николаевской области уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300", - сказал он на брифинге.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220503/ukraina-1786626200.html

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Конашенков: Уничтожена пусковая установка ЗРК С-300 в Николаевской области Ракетными войсками РФ уничтожены командные пункты в Харьковской области и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300 в Николаевской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. 2022-05-03T11:22 true PT2M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, харьковская область, зрк с-300, николаевская область, игорь конашенков, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина