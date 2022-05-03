https://ria.ru/20220503/ukraina-1786627761.html
ВС России уничтожили пусковую установку ЗРК С-300 в Николаевской области
ВС России уничтожили пусковую установку ЗРК С-300 в Николаевской области - РИА Новости, 03.05.2022
ВС России уничтожили пусковую установку ЗРК С-300 в Николаевской области
Ракетными войсками РФ уничтожены командные пункты в Харьковской области и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300 в Николаевской области, сообщил РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T11:22
2022-05-03T11:22
2022-05-03T13:51
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
харьковская область
зрк с-300
николаевская область
игорь конашенков
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Ракетными войсками РФ уничтожены командные пункты в Харьковской области и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300 в Николаевской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками поражены командные пункты 81-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Долина и 77-й бригады территориальной обороны в районе Подоловки Харьковской области. Также в районе Кульбакино Николаевской области уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300", - сказал он на брифинге.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220503/ukraina-1786626200.html
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Конашенков: Уничтожена пусковая установка ЗРК С-300 в Николаевской области
Ракетными войсками РФ уничтожены командные пункты в Харьковской области и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300 в Николаевской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
2022-05-03T11:22
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PT2M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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безопасность, харьковская область, зрк с-300, николаевская область, игорь конашенков, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
11:22 03.05.2022 (обновлено: 13:51 03.05.2022)
ВС России уничтожили пусковую установку ЗРК С-300 в Николаевской области
Минобороны: ракетные войска уничтожили пусковую установку ЗРК С-300 в Николаевской области