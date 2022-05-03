https://ria.ru/20220503/ukraina-1786625608.html

ВКС уничтожили защищенный пункт управления украинских войск

ВКС уничтожили защищенный пункт управления украинских войск - РИА Новости, 03.05.2022

ВКС уничтожили защищенный пункт управления украинских войск

ВКС России ракетным ударом минувшей ночью уничтожили защищенный пункт управления украинских войск, заявил официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T11:03

2022-05-03T11:03

2022-05-03T13:52

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

войска воздушно-космической обороны

украина

игорь конашенков

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. ВКС России ракетным ударом минувшей ночью уничтожили защищенный пункт управления украинских войск, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение ночи ВКС России нанесено поражение шести военным объектам Украины", - сказал Конашенков на брифинге во вторник."Среди них защищенный пункт управления, склад боеприпасов в районе населенного пункта Слатино, а также четыре района сосредоточения живой силы и военной техники", - добавил он.

https://ria.ru/20220503/ukraina-1786625490.html

украина

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Ольга Фомченкова

безопасность, войска воздушно-космической обороны, украина, игорь конашенков