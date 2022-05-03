https://ria.ru/20220503/ukraina-1786625608.html
ВКС уничтожили защищенный пункт управления украинских войск
ВКС уничтожили защищенный пункт управления украинских войск - РИА Новости, 03.05.2022
ВКС уничтожили защищенный пункт управления украинских войск
ВКС России ракетным ударом минувшей ночью уничтожили защищенный пункт управления украинских войск, заявил официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T11:03
2022-05-03T11:03
2022-05-03T13:52
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
войска воздушно-космической обороны
украина
игорь конашенков
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. ВКС России ракетным ударом минувшей ночью уничтожили защищенный пункт управления украинских войск, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение ночи ВКС России нанесено поражение шести военным объектам Украины", - сказал Конашенков на брифинге во вторник."Среди них защищенный пункт управления, склад боеприпасов в районе населенного пункта Слатино, а также четыре района сосредоточения живой силы и военной техники", - добавил он.
https://ria.ru/20220503/ukraina-1786625490.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, войска воздушно-космической обороны, украина, игорь конашенков
11:03 03.05.2022 (обновлено: 13:52 03.05.2022)
ВКС уничтожили защищенный пункт управления украинских войск
Минобороны: ВКС России уничтожили защищенный пункт управления украинских войск