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ВКС уничтожили защищенный пункт управления украинских войск - РИА Новости, 03.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220503/ukraina-1786625608.html
ВКС уничтожили защищенный пункт управления украинских войск
ВКС уничтожили защищенный пункт управления украинских войск - РИА Новости, 03.05.2022
ВКС уничтожили защищенный пункт управления украинских войск
ВКС России ракетным ударом минувшей ночью уничтожили защищенный пункт управления украинских войск, заявил официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T11:03
2022-05-03T13:52
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
войска воздушно-космической обороны
украина
игорь конашенков
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. ВКС России ракетным ударом минувшей ночью уничтожили защищенный пункт управления украинских войск, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение ночи ВКС России нанесено поражение шести военным объектам Украины", - сказал Конашенков на брифинге во вторник."Среди них защищенный пункт управления, склад боеприпасов в районе населенного пункта Слатино, а также четыре района сосредоточения живой силы и военной техники", - добавил он.
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безопасность, войска воздушно-космической обороны, украина, игорь конашенков
11:03 03.05.2022 (обновлено: 13:52 03.05.2022)
 
ВКС уничтожили защищенный пункт управления украинских войск

Минобороны: ВКС России уничтожили защищенный пункт управления украинских войск

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийский бомбардировщик выпускает снаряд по военному объекту украинских националистов (стоп-кадр видео)
Российский бомбардировщик выпускает снаряд по военному объекту украинских националистов (стоп-кадр видео) - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Российский бомбардировщик выпускает снаряд по военному объекту украинских националистов (стоп-кадр видео). Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. ВКС России ракетным ударом минувшей ночью уничтожили защищенный пункт управления украинских войск, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение ночи ВКС России нанесено поражение шести военным объектам Украины", - сказал Конашенков на брифинге во вторник.
"Среди них защищенный пункт управления, склад боеприпасов в районе населенного пункта Слатино, а также четыре района сосредоточения живой силы и военной техники", - добавил он.
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
Вчера, 11:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьВойска воздушно-космической обороныУкраинаИгорь Конашенков
 
 
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