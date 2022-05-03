В бундестаге возмутились решением Берлина обучать украинских солдат
Депутат бундестага Настич заявила, что решение обучать ВСУ может привести к ядерной войне
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военный возле Харькова
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военный возле Харькова
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Германия подставила и себя, и Европу, когда приняла решение не только поставлять на Украину тяжелое вооружение, но и обучать украинских солдат, заявила Junge Welt депутат Бундестага Жаклин Настич.
"Правительство подвергает всю Европу совершенно неконтролируемой опасности, которая в худшем случае может закончиться ядерной войной", — сказала она.
Депутат назвала шаги немецких властей безответственными.
"Канцлер Шольц видел эту опасность, но уступил давлению в своей коалиции", — подчеркнула Настич.
До сих пор в Германии придерживались мнения, что обучение украинских солдат не переходит красную черту на пути к вступлению в конфликт. В частности, об этом говорил пресс-секретарь правительства Штеффен Хебестрейт.
Министерство обороны США заявило, что украинские солдаты уже проходят обучение на американских военных базах в Германии по согласованию с бундестагом. При этом министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт (СДПГ) заявила на военной конференции в Рамштайне, что Германия будет более активно участвовать в обучении украинских войск артиллерийским системам на территории Германии.
Министерство обороны США заявило, что украинские солдаты уже проходят обучение на американских военных базах в Германии по согласованию с бундестагом. При этом министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт (СДПГ) заявила на военной конференции в Рамштайне, что Германия будет более активно участвовать в обучении украинских войск артиллерийским системам на территории Германии.
Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.