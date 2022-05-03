https://ria.ru/20220503/ukraina-1786619176.html

В бундестаге возмутились решением Берлина обучать украинских солдат

В бундестаге возмутились решением Берлина обучать украинских солдат - РИА Новости, 03.05.2022

В бундестаге возмутились решением Берлина обучать украинских солдат

Германия подставила и себя, и Европу, когда приняла решение не только поставлять на Украину тяжелое вооружение, но и обучать украинских солдат, заявила Junge... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T10:07

2022-05-03T10:07

2022-05-03T10:07

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

кристина ламбрехт

германия

министерство обороны сша

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Германия подставила и себя, и Европу, когда приняла решение не только поставлять на Украину тяжелое вооружение, но и обучать украинских солдат, заявила Junge Welt депутат Бундестага Жаклин Настич.Депутат назвала шаги немецких властей безответственными."Канцлер Шольц видел эту опасность, но уступил давлению в своей коалиции", — подчеркнула Настич.До сих пор в Германии придерживались мнения, что обучение украинских солдат не переходит красную черту на пути к вступлению в конфликт. В частности, об этом говорил пресс-секретарь правительства Штеффен Хебестрейт.Министерство обороны США заявило, что украинские солдаты уже проходят обучение на американских военных базах в Германии по согласованию с бундестагом. При этом министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт (СДПГ) заявила на военной конференции в Рамштайне, что Германия будет более активно участвовать в обучении украинских войск артиллерийским системам на территории Германии.Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220501/nato-1786497152.html

германия

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, кристина ламбрехт, германия, министерство обороны сша, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии