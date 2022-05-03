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В бундестаге возмутились решением Берлина обучать украинских солдат - РИА Новости, 03.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220503/ukraina-1786619176.html
В бундестаге возмутились решением Берлина обучать украинских солдат
В бундестаге возмутились решением Берлина обучать украинских солдат - РИА Новости, 03.05.2022
В бундестаге возмутились решением Берлина обучать украинских солдат
Германия подставила и себя, и Европу, когда приняла решение не только поставлять на Украину тяжелое вооружение, но и обучать украинских солдат, заявила Junge... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T10:07
2022-05-03T10:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
кристина ламбрехт
германия
министерство обороны сша
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Германия подставила и себя, и Европу, когда приняла решение не только поставлять на Украину тяжелое вооружение, но и обучать украинских солдат, заявила Junge Welt депутат Бундестага Жаклин Настич.Депутат назвала шаги немецких властей безответственными."Канцлер Шольц видел эту опасность, но уступил давлению в своей коалиции", — подчеркнула Настич.До сих пор в Германии придерживались мнения, что обучение украинских солдат не переходит красную черту на пути к вступлению в конфликт. В частности, об этом говорил пресс-секретарь правительства Штеффен Хебестрейт.Министерство обороны США заявило, что украинские солдаты уже проходят обучение на американских военных базах в Германии по согласованию с бундестагом. При этом министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт (СДПГ) заявила на военной конференции в Рамштайне, что Германия будет более активно участвовать в обучении украинских войск артиллерийским системам на территории Германии.Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, кристина ламбрехт, германия, министерство обороны сша, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
10:07 03.05.2022
 
В бундестаге возмутились решением Берлина обучать украинских солдат

Депутат бундестага Настич заявила, что решение обучать ВСУ может привести к ядерной войне

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военный возле Харькова
Украинский военный возле Харькова - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военный возле Харькова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Германия подставила и себя, и Европу, когда приняла решение не только поставлять на Украину тяжелое вооружение, но и обучать украинских солдат, заявила Junge Welt депутат Бундестага Жаклин Настич.
"Правительство подвергает всю Европу совершенно неконтролируемой опасности, которая в худшем случае может закончиться ядерной войной", — сказала она.
Депутат назвала шаги немецких властей безответственными.
"Канцлер Шольц видел эту опасность, но уступил давлению в своей коалиции", — подчеркнула Настич.
До сих пор в Германии придерживались мнения, что обучение украинских солдат не переходит красную черту на пути к вступлению в конфликт. В частности, об этом говорил пресс-секретарь правительства Штеффен Хебестрейт.

Министерство обороны США заявило, что украинские солдаты уже проходят обучение на американских военных базах в Германии по согласованию с бундестагом. При этом министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт (СДПГ) заявила на военной конференции в Рамштайне, что Германия будет более активно участвовать в обучении украинских войск артиллерийским системам на территории Германии.
Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреКристина ЛамбрехтГерманияМинистерство обороны СШАПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
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