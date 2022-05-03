https://ria.ru/20220503/ukraina-1786617745.html

Посол Украины в Германии назвал Шольца "обиженной ливерной колбасой"

Посол Украины в Германии назвал Шольца "обиженной ливерной колбасой" - РИА Новости, 03.05.2022

Посол Украины в Германии назвал Шольца "обиженной ливерной колбасой"

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", пишет Spiegel. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T09:55

2022-05-03T09:55

2022-05-03T11:32

в мире

владимир путин

германия

украина

киев

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786437877_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e51b0c820e1d2910c66e6e8600242126.jpg

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Украинский посол в Берлине Андрей Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", пишет Spiegel.Так дипломат отреагировал на слова канцлера о том, что он не поедет в Киев после того, как там отказались принять федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.Посол Украины в Берлине известен своими недипломатичными высказываниями. Так, он неоднократно требовал, чтобы Германия предоставила Киеву оружие, предъявлял претензии по поводу того, что Евросоюз не продвинулся в вопросе эмбарго на российские энергоносители, и признавался, что всех русских считает врагами. Немецкие СМИ часто обращают внимание на заявления Мельника, обвиняя его в некомпетентности.Скандал вокруг отказа властей Украины принять президента Германии разгорелся в середине апреля. Как писали немецкие СМИ, Штайнмайер планировал поехать в Киев вместе с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, но там его присутствие сочли нежелательным "из-за его тесных связей с Россией". По словам Шольца, это стало "довольно заметным событием". Канцлер считает недопустимым то, что Украина не разрешила визит президента страны, оказывающей ей столько военной и экономической помощи.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220429/germaniya-1786104292.html

https://ria.ru/20220502/ukraina-1786491461.html

германия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, германия, украина, киев, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии