09:55 03.05.2022 (обновлено: 11:32 03.05.2022)
Посол Украины в Германии назвал Шольца "обиженной ливерной колбасой"
Посол Украины в Германии Мельник назвал канцлера ФРГ Шольца обиженной ливерной колбасой
Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Украинский посол в Берлине Андрей Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", пишет Spiegel.
Так дипломат отреагировал на слова канцлера о том, что он не поедет в Киев после того, как там отказались принять федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.
"Разыгрывать обиженную ливерную колбасу — не очень по-государственному", — заявил Мельник.
Посол Украины в Берлине известен своими недипломатичными высказываниями. Так, он неоднократно требовал, чтобы Германия предоставила Киеву оружие, предъявлял претензии по поводу того, что Евросоюз не продвинулся в вопросе эмбарго на российские энергоносители, и признавался, что всех русских считает врагами. Немецкие СМИ часто обращают внимание на заявления Мельника, обвиняя его в некомпетентности.
Скандал вокруг отказа властей Украины принять президента Германии разгорелся в середине апреля. Как писали немецкие СМИ, Штайнмайер планировал поехать в Киев вместе с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, но там его присутствие сочли нежелательным "из-за его тесных связей с Россией". По словам Шольца, это стало "довольно заметным событием". Канцлер считает недопустимым то, что Украина не разрешила визит президента страны, оказывающей ей столько военной и экономической помощи.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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