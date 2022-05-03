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Посол Украины в Германии назвал Шольца "обиженной ливерной колбасой" - РИА Новости, 03.05.2022
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Посол Украины в Германии назвал Шольца "обиженной ливерной колбасой"
Посол Украины в Германии назвал Шольца "обиженной ливерной колбасой" - РИА Новости, 03.05.2022
Посол Украины в Германии назвал Шольца "обиженной ливерной колбасой"
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", пишет Spiegel. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T09:55
2022-05-03T11:32
в мире
владимир путин
германия
украина
киев
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Украинский посол в Берлине Андрей Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", пишет Spiegel.Так дипломат отреагировал на слова канцлера о том, что он не поедет в Киев после того, как там отказались принять федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.Посол Украины в Берлине известен своими недипломатичными высказываниями. Так, он неоднократно требовал, чтобы Германия предоставила Киеву оружие, предъявлял претензии по поводу того, что Евросоюз не продвинулся в вопросе эмбарго на российские энергоносители, и признавался, что всех русских считает врагами. Немецкие СМИ часто обращают внимание на заявления Мельника, обвиняя его в некомпетентности.Скандал вокруг отказа властей Украины принять президента Германии разгорелся в середине апреля. Как писали немецкие СМИ, Штайнмайер планировал поехать в Киев вместе с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, но там его присутствие сочли нежелательным "из-за его тесных связей с Россией". По словам Шольца, это стало "довольно заметным событием". Канцлер считает недопустимым то, что Украина не разрешила визит президента страны, оказывающей ей столько военной и экономической помощи.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220429/germaniya-1786104292.html
https://ria.ru/20220502/ukraina-1786491461.html
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украина
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в мире, владимир путин, германия, украина, киев, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
09:55 03.05.2022 (обновлено: 11:32 03.05.2022)
 
Посол Украины в Германии назвал Шольца "обиженной ливерной колбасой"

Посол Украины в Германии Мельник назвал канцлера ФРГ Шольца обиженной ливерной колбасой

© Фото : MFA of UkraineПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© Фото : MFA of Ukraine
Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Украинский посол в Берлине Андрей Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", пишет Spiegel.
Так дипломат отреагировал на слова канцлера о том, что он не поедет в Киев после того, как там отказались принять федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

"Разыгрывать обиженную ливерную колбасу — не очень по-государственному", — заявил Мельник.

Посол Украины в Берлине известен своими недипломатичными высказываниями. Так, он неоднократно требовал, чтобы Германия предоставила Киеву оружие, предъявлял претензии по поводу того, что Евросоюз не продвинулся в вопросе эмбарго на российские энергоносители, и признавался, что всех русских считает врагами. Немецкие СМИ часто обращают внимание на заявления Мельника, обвиняя его в некомпетентности.
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Скандал вокруг отказа властей Украины принять президента Германии разгорелся в середине апреля. Как писали немецкие СМИ, Штайнмайер планировал поехать в Киев вместе с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, но там его присутствие сочли нежелательным "из-за его тесных связей с Россией". По словам Шольца, это стало "довольно заметным событием". Канцлер считает недопустимым то, что Украина не разрешила визит президента страны, оказывающей ей столько военной и экономической помощи.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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