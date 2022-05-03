https://ria.ru/20220503/ukraina-1786615607.html

Папа римский готов ехать к Путину ради урегулирования на Украине

Папа римский готов ехать к Путину ради урегулирования на Украине - РИА Новости, 03.05.2022

Папа римский готов ехать к Путину ради урегулирования на Украине

Папа Римский Франциск заявил, что готов отправиться в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным для содействия урегулирования конфликта на Украине. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T09:31

2022-05-03T09:31

2022-05-03T10:57

религия

ватикан

украина

россия

владимир путин

франциск (хорхе марио бергольо)

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РИМ, 2 мая – РИА Новости. Папа Римский Франциск заявил, что готов отправиться в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным для содействия урегулирования конфликта на Украине."В первый день войны я звонил по телефону президенту Украины Зеленскому, Путину я, наоборот, не звонил. Я поговорил с ним в декабре на свой день рождения, но в этот раз нет, я не звонил. Я хотел сделать четкий жест, который бы увидел весь мир, и для этого пошел к российскому послу. Я попросил их объяснить, я сказал ему: "пожалуйста, остановитесь", - заявил понтифик в интервью газете Corriere della Sera."Затем, после двадцати дней войны, я попросил (госсекретаря Ватикана) кардинала Паролина передать Путину сообщение о том, что я готов поехать в Москву. Конечно, нужно было, чтобы кремлевский лидер предоставил несколько окон. Ответа мы еще не получили и продолжаем настаивать, даже если я боюсь, что Путин не может и не хочет проводить эту встречу прямо сейчас", - заявил папа Римский, сравнив нынешний конфликт на Украине с гражданской войной в Руанде в начале 90-х годов."В Киев я пока не еду", - добавил понтифик в интервью. По его словам, на Украину он направил главу дикастерии по содействию целостному человеческому развитию кардинала Майкла Черни и главу службы Папских милостей кардинала Конрада Краевского, который отправился туда в 4-й раз."Но я чувствую, что мне не нужно ехать. Сначала я должен поехать в Москву, сначала я должен встретиться с (президентом РФ) Путиным. Но я тоже священник, что я могу сделать? Я делаю то, что могу. Если бы Путин открыл дверь..." - заявил папа Франциск.В конце апреля государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что папа Франциск по-прежнему хотел бы совершить апостольскую поездку на Украину, однако в сложившейся ситуации такой визит не имел бы смысла. Он также подчеркнул, что понтифик готов сделать все, что в его силах, чтобы способствовать скорейшему завершению конфликта на Украине.Папа Франциск неоднократно призывал к миру на Украине. По его инициативе 26 января во всем католическом мире прошел День молитвы за мир, а 2 марта, в отмечавшуюся Римско-католической церковью Пепельную среду, - День поста за мир на Украине. В феврале он прибыл в российское посольство при Святом престоле и провел 40-минутную беседу с послом РФ Александром Авдеевым. 25 марта папа Франциск в ходе покаянного богослужения в Соборе Святого Петра совершил акт посвящения России и Украины непорочному сердцу Пресвятой Богородицы. Перед Пасхой он призвал на Украине установить пасхальное перемирие, также конфликту был посвящен отрывок в традиционном пасхальном обращении "Городу и Миру".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220501/mir-1786362480.html

https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

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Ольга Фомченкова

ватикан, украина, россия, владимир путин, франциск (хорхе марио бергольо)