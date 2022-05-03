https://ria.ru/20220503/ukraina-1786614482.html

Распад Украины начался еще в 2014 году, заявил Володин

Распад Украины начался еще в 2014 году, заявил Володин - РИА Новости, 03.05.2022

Распад Украины начался еще в 2014 году, заявил Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, отвечая на вопрос, возможен ли распад Украины, заявил, что этот процесс уже идет. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T09:09

2022-05-03T09:09

2022-05-03T15:15

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, отвечая на вопрос, возможен ли распад Украины, заявил, что этот процесс уже идет."Распад Украины начался после госпереворота еще в 2014 году, когда Крым вышел из ее состава", — рассказал Володин журналистам.Парламентарий отметил, что ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, также выйдя из состава Украины. Кроме этого, по его словам, сегодня многие проживающие на западе страны приняли гражданство Польши, Венгрии. Он также напомнил, что за последнее время с Украины выехали более пяти миллионов человек. "Слышим заявления Херсонской и других областей, что они не хотят быть в составе Украины. Действительность такова", — подчеркнул Володин.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220501/igrushka-1786451955.html

https://ria.ru/20220503/ukraina-1786564555.html

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Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, вячеслав володин, украина