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Минобороны впервые показало удар Су-24М на предельно малой высоте - РИА Новости, 03.05.2022
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Минобороны впервые показало удар Су-24М на предельно малой высоте
Минобороны впервые показало удар Су-24М на предельно малой высоте - РИА Новости, 03.05.2022
Минобороны впервые показало удар Су-24М на предельно малой высоте
Минобороны показало видео, на котором фронтовой бомбардировщик Су-24М наносит удар по украинским позициям на предельно малой высоте. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T10:00
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россия
су-24м
вооруженные силы рф
украина
донбасс
владимир путин
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Минобороны показало видео, на котором фронтовой бомбардировщик Су-24М наносит удар по украинским позициям на предельно малой высоте.До сих пор такие кадры действий Су-24М в реальных боевых условиях не публиковались. На записи можно видеть, как бомбардировщик на большой скорости летит на высоте деревьев. Затем он сбрасывает бомбы на парашютах и быстро уходит, отстреливая тепловые ловушки. Через какое-то время следует серия взрывов на земле.По данным ведомства, это был удар по замаскированным укрепленным позициям ВСУ. Су-24 предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, с прицельным поражением наземных и надводных целей. Самолет разработан для возможности прорыва и атаки позиций противника на предельно малой высоте в режиме огибания местности, в том числе на сверхзвуковой скорости.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220502/samolety-1786528083.html
россия
украина
донбасс
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Удар Су-24М по противнику. Видео Минобороны РФ
МО РФ впервые показало удар бомбардировщика Су-24М по противнику с предельно малой высоты.
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россия, су-24м, вооруженные силы рф, украина, донбасс, владимир путин
10:00 03.05.2022 (обновлено: 10:35 03.05.2022)
 
Минобороны впервые показало удар Су-24М на предельно малой высоте

Минобороны впервые показало удар Су-24М по украинским позициям на предельно малой высоте

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Минобороны показало видео, на котором фронтовой бомбардировщик Су-24М наносит удар по украинским позициям на предельно малой высоте.
До сих пор такие кадры действий Су-24М в реальных боевых условиях не публиковались. На записи можно видеть, как бомбардировщик на большой скорости летит на высоте деревьев. Затем он сбрасывает бомбы на парашютах и быстро уходит, отстреливая тепловые ловушки. Через какое-то время следует серия взрывов на земле.
По данным ведомства, это был удар по замаскированным укрепленным позициям ВСУ.
"Бомбометание по долговременным сооружениям укрепрайона выполнялось со свободного маневра с предельно малой высоты", — пояснили в Минобороны, уточнив, что авиационные бомбы применялись на фугасное действие — это позволило достичь наибольшей эффективности.
Су-24 предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, с прицельным поражением наземных и надводных целей. Самолет разработан для возможности прорыва и атаки позиций противника на предельно малой высоте в режиме огибания местности, в том числе на сверхзвуковой скорости.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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