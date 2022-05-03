10:00 03.05.2022 (обновлено: 10:35 03.05.2022)
Минобороны впервые показало удар Су-24М на предельно малой высоте
Минобороны впервые показало удар Су-24М по украинским позициям на предельно малой высоте
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Минобороны показало видео, на котором фронтовой бомбардировщик Су-24М наносит удар по украинским позициям на предельно малой высоте.
До сих пор такие кадры действий Су-24М в реальных боевых условиях не публиковались. На записи можно видеть, как бомбардировщик на большой скорости летит на высоте деревьев. Затем он сбрасывает бомбы на парашютах и быстро уходит, отстреливая тепловые ловушки. Через какое-то время следует серия взрывов на земле.
По данным ведомства, это был удар по замаскированным укрепленным позициям ВСУ.
"Бомбометание по долговременным сооружениям укрепрайона выполнялось со свободного маневра с предельно малой высоты", — пояснили в Минобороны, уточнив, что авиационные бомбы применялись на фугасное действие — это позволило достичь наибольшей эффективности.
Су-24 предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, с прицельным поражением наземных и надводных целей. Самолет разработан для возможности прорыва и атаки позиций противника на предельно малой высоте в режиме огибания местности, в том числе на сверхзвуковой скорости.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.