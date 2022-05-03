https://ria.ru/20220503/udar-1786617933.html

Минобороны впервые показало удар Су-24М на предельно малой высоте

Минобороны впервые показало удар Су-24М на предельно малой высоте - РИА Новости, 03.05.2022

Минобороны впервые показало удар Су-24М на предельно малой высоте

Минобороны показало видео, на котором фронтовой бомбардировщик Су-24М наносит удар по украинским позициям на предельно малой высоте. РИА Новости, 03.05.2022

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2022-05-03T10:00

2022-05-03T10:35

россия

су-24м

вооруженные силы рф

украина

донбасс

владимир путин

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Минобороны показало видео, на котором фронтовой бомбардировщик Су-24М наносит удар по украинским позициям на предельно малой высоте.До сих пор такие кадры действий Су-24М в реальных боевых условиях не публиковались. На записи можно видеть, как бомбардировщик на большой скорости летит на высоте деревьев. Затем он сбрасывает бомбы на парашютах и быстро уходит, отстреливая тепловые ловушки. Через какое-то время следует серия взрывов на земле.По данным ведомства, это был удар по замаскированным укрепленным позициям ВСУ. Су-24 предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, с прицельным поражением наземных и надводных целей. Самолет разработан для возможности прорыва и атаки позиций противника на предельно малой высоте в режиме огибания местности, в том числе на сверхзвуковой скорости.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220502/samolety-1786528083.html

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Удар Су-24М по противнику. Видео Минобороны РФ МО РФ впервые показало удар бомбардировщика Су-24М по противнику с предельно малой высоты. 2022-05-03T10:00 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, су-24м, вооруженные силы рф, украина, донбасс, владимир путин