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СК расследует причастность Савченко к убийству айдаровцами мирного жителя - РИА Новости, 03.05.2022
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СК расследует причастность Савченко к убийству айдаровцами мирного жителя
СК расследует причастность Савченко к убийству айдаровцами мирного жителя - РИА Новости, 03.05.2022
СК расследует причастность Савченко к убийству айдаровцами мирного жителя
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факт причастности бывшей участницы украинского неонацистского батальона "Айдар" Надежды Савченко к... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T12:16
2022-05-03T13:29
в мире
следственный комитет россии (ск рф)
украина
надежда савченко
россия
донбасс
александр бастрыкин
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факт причастности бывшей участницы украинского неонацистского батальона "Айдар" Надежды Савченко к убийству мирного жителя в 2014 году, сообщается в Telegram-канале ведомства.Экс-боевик нацбатальона Виталий Баштанник сообщил РИА Новости, что Савченко в 2014 году в ходе карательной операции в Донбассе не разрешила гражданскому специалисту проехать на Луганскую теплоэлектростанцию, после чего этого человека айдаровцы расстреляли, а его легковой автомобиль забрали себе."Председатель СК России поручил расследовать озвученный в СМИ факт преступной деятельности ранее осужденной гражданки Украины Надежды Савченко в 2014 году", - говорится в сообщении.
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в мире, следственный комитет россии (ск рф), украина, надежда савченко, россия, донбасс, александр бастрыкин
12:16 03.05.2022 (обновлено: 13:29 03.05.2022)
 
СК расследует причастность Савченко к убийству айдаровцами мирного жителя

СК расследует причастность Савченко к убийству айдаровцами гражданского специалиста ТЭЦ

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факт причастности бывшей участницы украинского неонацистского батальона "Айдар" Надежды Савченко к убийству мирного жителя в 2014 году, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Экс-боевик нацбатальона Виталий Баштанник сообщил РИА Новости, что Савченко в 2014 году в ходе карательной операции в Донбассе не разрешила гражданскому специалисту проехать на Луганскую теплоэлектростанцию, после чего этого человека айдаровцы расстреляли, а его легковой автомобиль забрали себе.
"Председатель СК России поручил расследовать озвученный в СМИ факт преступной деятельности ранее осужденной гражданки Украины Надежды Савченко в 2014 году", - говорится в сообщении.
Боевики батальона Айдар - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
Вчера, 10:06
Экс-боевик "Айдара" рассказал о провокациях против политиков Донбасса
 
В миреСледственный комитет России (СК РФ)УкраинаНадежда СавченкоРоссияДонбассАлександр Бастрыкин
 
 
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