https://ria.ru/20220503/ubiystvo-1786633290.html
СК расследует причастность Савченко к убийству айдаровцами мирного жителя
СК расследует причастность Савченко к убийству айдаровцами мирного жителя - РИА Новости, 03.05.2022
СК расследует причастность Савченко к убийству айдаровцами мирного жителя
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факт причастности бывшей участницы украинского неонацистского батальона "Айдар" Надежды Савченко к... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T12:16
2022-05-03T12:16
2022-05-03T13:29
в мире
следственный комитет россии (ск рф)
украина
надежда савченко
россия
донбасс
александр бастрыкин
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факт причастности бывшей участницы украинского неонацистского батальона "Айдар" Надежды Савченко к убийству мирного жителя в 2014 году, сообщается в Telegram-канале ведомства.Экс-боевик нацбатальона Виталий Баштанник сообщил РИА Новости, что Савченко в 2014 году в ходе карательной операции в Донбассе не разрешила гражданскому специалисту проехать на Луганскую теплоэлектростанцию, после чего этого человека айдаровцы расстреляли, а его легковой автомобиль забрали себе."Председатель СК России поручил расследовать озвученный в СМИ факт преступной деятельности ранее осужденной гражданки Украины Надежды Савченко в 2014 году", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220503/provokatsii-1786619032.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, следственный комитет россии (ск рф), украина, надежда савченко, россия, донбасс, александр бастрыкин
12:16 03.05.2022 (обновлено: 13:29 03.05.2022)
СК расследует причастность Савченко к убийству айдаровцами мирного жителя
СК расследует причастность Савченко к убийству айдаровцами гражданского специалиста ТЭЦ