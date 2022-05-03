https://ria.ru/20220503/ubiystvo-1786633290.html

СК расследует причастность Савченко к убийству айдаровцами мирного жителя

СК расследует причастность Савченко к убийству айдаровцами мирного жителя - РИА Новости, 03.05.2022

СК расследует причастность Савченко к убийству айдаровцами мирного жителя

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факт причастности бывшей участницы украинского неонацистского батальона "Айдар" Надежды Савченко к... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T12:16

2022-05-03T12:16

2022-05-03T13:29

в мире

следственный комитет россии (ск рф)

украина

надежда савченко

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донбасс

александр бастрыкин

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факт причастности бывшей участницы украинского неонацистского батальона "Айдар" Надежды Савченко к убийству мирного жителя в 2014 году, сообщается в Telegram-канале ведомства.Экс-боевик нацбатальона Виталий Баштанник сообщил РИА Новости, что Савченко в 2014 году в ходе карательной операции в Донбассе не разрешила гражданскому специалисту проехать на Луганскую теплоэлектростанцию, после чего этого человека айдаровцы расстреляли, а его легковой автомобиль забрали себе."Председатель СК России поручил расследовать озвученный в СМИ факт преступной деятельности ранее осужденной гражданки Украины Надежды Савченко в 2014 году", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220503/provokatsii-1786619032.html

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Екатерина Зайцева

в мире, следственный комитет россии (ск рф), украина, надежда савченко, россия, донбасс, александр бастрыкин