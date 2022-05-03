Рейтинг@Mail.ru
Турция может провести военную операцию в Сирии, считает аналитик - РИА Новости, 03.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220503/turtsiya-1786701736.html
Турция может провести военную операцию в Сирии, считает аналитик
Турция может провести военную операцию в Сирии, считает аналитик - РИА Новости, 03.05.2022
Турция может провести военную операцию в Сирии, считает аналитик
Турция может провести военную операцию в Сирии, этот вопрос находится в повестке дня, считает представитель газеты Aksam в Анкаре, аналитик Эмин Пазарджы. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T23:52
2022-05-03T23:52
в мире
турция
сирия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150121/17/1501211782_0:84:2200:1322_1920x0_80_0_0_3d3411e5af3e30dcc54605bd6d58c4dc.jpg
АНКАРА, 3 мая – РИА Новости. Турция может провести военную операцию в Сирии, этот вопрос находится в повестке дня, считает представитель газеты Aksam в Анкаре, аналитик Эмин Пазарджы.Президент Турции Тайип Эрдоган во вторник заявил, что Турция готовит проект, который обеспечит возвращение миллиона сирийцев в безопасные зоны в Сирии. Ранее Эрдоган заявлял, что Турция намерена построить 100 тысяч сборных домов на севере Сирии, чтобы заселить в них сирийских беженцев, проживающих в стране."Турция уже с самого начала говорит, что этого недостаточно. Другими словами, существует угроза для Турции и из некоторых других регионов Сирии. Время от времени происходят серьезные конфликты. Наши солдаты гибнут. Операция всегда на повестке дня и всегда на столе. И Турция проводит эту операцию по мере необходимости. В этом отношении не следует этим пренебрегать. Думаю, неправильно думать, что такого не произойдет", - сказал журналист в эфире телеканала A Haber.На северо-западе Сирии в 2017 году была создана зона деэскалации. С 6 марта 2020 года там действует режим прекращения огня после договоренностей, достигнутых между Россией и Турцией, но террористы регулярно нарушают перемирие. Турция провела в северных районах Сирии с 2017 года три военные операции. Была создана буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупирован Африн, взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат.
https://ria.ru/20220430/siriya-1786333167.html
https://ria.ru/20220428/siriya-1785934215.html
турция
сирия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150121/17/1501211782_163:0:2038:1406_1920x0_80_0_0_ef7d7b5451792b07faeacec710482cf0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, сирия, россия
23:52 03.05.2022
 
Турция может провести военную операцию в Сирии, считает аналитик

Аналитик Эмин Пазарджы: Турция может провести военную операцию в Сирии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Флаг Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 3 мая – РИА Новости. Турция может провести военную операцию в Сирии, этот вопрос находится в повестке дня, считает представитель газеты Aksam в Анкаре, аналитик Эмин Пазарджы.
Президент Турции Тайип Эрдоган во вторник заявил, что Турция готовит проект, который обеспечит возвращение миллиона сирийцев в безопасные зоны в Сирии. Ранее Эрдоган заявлял, что Турция намерена построить 100 тысяч сборных домов на севере Сирии, чтобы заселить в них сирийских беженцев, проживающих в стране.
Город Дума под Дамаском - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
30 апреля, 14:43
Турция намерена построить в Сирии дома для беженцев
"Турция уже с самого начала говорит, что этого недостаточно. Другими словами, существует угроза для Турции и из некоторых других регионов Сирии. Время от времени происходят серьезные конфликты. Наши солдаты гибнут. Операция всегда на повестке дня и всегда на столе. И Турция проводит эту операцию по мере необходимости. В этом отношении не следует этим пренебрегать. Думаю, неправильно думать, что такого не произойдет", - сказал журналист в эфире телеканала A Haber.
На северо-западе Сирии в 2017 году была создана зона деэскалации. С 6 марта 2020 года там действует режим прекращения огня после договоренностей, достигнутых между Россией и Турцией, но террористы регулярно нарушают перемирие. Турция провела в северных районах Сирии с 2017 года три военные операции. Была создана буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупирован Африн, взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат.
Истребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 13:39Война в Сирии
МИД прокомментировал запрет Турции на пролет российских самолетов в Сирию
 
В миреТурцияСирияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала