Турция может провести военную операцию в Сирии, считает аналитик
Аналитик Эмин Пазарджы: Турция может провести военную операцию в Сирии
Флаг Турции. Архивное фото
АНКАРА, 3 мая – РИА Новости. Турция может провести военную операцию в Сирии, этот вопрос находится в повестке дня, считает представитель газеты Aksam в Анкаре, аналитик Эмин Пазарджы.
Президент Турции Тайип Эрдоган во вторник заявил, что Турция готовит проект, который обеспечит возвращение миллиона сирийцев в безопасные зоны в Сирии. Ранее Эрдоган заявлял, что Турция намерена построить 100 тысяч сборных домов на севере Сирии, чтобы заселить в них сирийских беженцев, проживающих в стране.
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"Турция уже с самого начала говорит, что этого недостаточно. Другими словами, существует угроза для Турции и из некоторых других регионов Сирии. Время от времени происходят серьезные конфликты. Наши солдаты гибнут. Операция всегда на повестке дня и всегда на столе. И Турция проводит эту операцию по мере необходимости. В этом отношении не следует этим пренебрегать. Думаю, неправильно думать, что такого не произойдет", - сказал журналист в эфире телеканала A Haber.
На северо-западе Сирии в 2017 году была создана зона деэскалации. С 6 марта 2020 года там действует режим прекращения огня после договоренностей, достигнутых между Россией и Турцией, но террористы регулярно нарушают перемирие. Турция провела в северных районах Сирии с 2017 года три военные операции. Была создана буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупирован Африн, взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат.