https://ria.ru/20220503/tsru-1786682155.html

Глава ЦРУ тайно посетил Саудовскую Аравию для встречи с принцем, пишут СМИ

Глава ЦРУ тайно посетил Саудовскую Аравию для встречи с принцем, пишут СМИ - РИА Новости, 03.05.2022

Глава ЦРУ тайно посетил Саудовскую Аравию для встречи с принцем, пишут СМИ

Директор ЦРУ Уильям Бернс в апреле тайно посетил с визитом Саудовскую Аравию, где встретился с наследным принцем Мохаммедом бен Салманом для преодоления кризиса РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T19:40

2022-05-03T19:40

2022-05-03T19:40

в мире

цены на нефть

ллойд остин

саудовская аравия

вашингтон (штат)

россия

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс в апреле тайно посетил с визитом Саудовскую Аравию, где встретился с наследным принцем Мохаммедом бен Салманом для преодоления кризиса в отношениях между двумя странами, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники в Вашингтоне и Эр-Рияде.Как отмечает газета, данный визит прошел на фоне попыток Вашингтона восстановить связи с Эр-Риядом, которого он рассматривает в качестве "ключевого партнера в сфере безопасности на Ближнем Востоке".Согласно материалу издания, для встречи с принцем Бернс посетил прибрежный город Джидда, где саудовское руководство провело большую часть священного для мусульман месяца Рамадан. Подробности прошедших дискуссий неизвестны, однако источники предполагают, что список обсуждаемых тем включал вопросы нефтедобычи, спецоперацию РФ на Украине, ядерную программу Ирана и вооруженный конфликт в Йемене."Это была хорошая беседа, она прошла в лучшей тональности, нежели предыдущие встречи представителей правительства США", - прокомментировал газете неназванный американский чиновник.В апреле СМИ писали, что, напряженность в отношениях между США и Саудовской Аравией достигла небывалого уровня после начала специальной военной операции России на Украине. По информации Wall Street Journal, в условиях перебоев в поставках энергоносителей на мировой рынок Белый дом настаивал, чтобы Эр-Рияд нарастил добычу нефти, чтобы добиться снижения цен на мировом рынке и "подорвать" финансирование российской операции. Однако королевство проигнорировало этот запрос.Также утверждалось, что на фоне этих и других разногласий саудовская сторона ранее отменила визит в королевство главы Пентагона Ллойда Остина. Официальная причина такого решения - накладки в расписании, однако в тот же вечер в Эр-Рияде приняли "одного из высокопоставленных российских политиков, находящегося под санкциями США", отмечала газета. Имя российского чиновника при этом не раскрывалось.

https://ria.ru/20220328/bayden-1780518655.html

https://ria.ru/20220420/soyuzniki-1784492310.html

саудовская аравия

вашингтон (штат)

россия

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в мире, цены на нефть, ллойд остин, саудовская аравия, вашингтон (штат), россия, министерство обороны сша