https://ria.ru/20220503/tochka-u-1786685808.html

ВС России сбили украинскую "Точку-У" в районе Новой Дмитровки

ВС России сбили украинскую "Точку-У" в районе Новой Дмитровки - РИА Новости, 03.05.2022

ВС России сбили украинскую "Точку-У" в районе Новой Дмитровки

Российские комплексы ПВО сбили один украинский беспилотник, ракету "Точка-У" и девять снарядов РСЗО "Смерч", заявил во вторник официальный представитель... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T20:07

2022-05-03T20:07

2022-05-03T20:09

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российские комплексы ПВО сбили один украинский беспилотник, ракету "Точка-У" и девять снарядов РСЗО "Смерч", заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Рудня Черниговской области сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Кроме того, в районе Новой Дмитровки сбита в воздухе украинская баллистическая ракета "Точка-У", - сказал он.Помимо этого российская ПВО перехватила девять реактивных снарядов систем залпового огня "Смерч" в районах населенных пунктов Александровка, Каменка Донецкой Народной Республики, а также Семеновская, Донецкое, Малая Камышеваха, Червоный Шахтер Харьковской области.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220503/ukraina-1786564555.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, точка-у