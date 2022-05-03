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Российские войска уничтожили на Украине РЛС американского производства - РИА Новости, 03.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220503/tochka-u-1786682670.html
Российские войска уничтожили на Украине РЛС американского производства
Российские войска уничтожили на Украине РЛС американского производства - РИА Новости, 03.05.2022
Российские войска уничтожили на Украине РЛС американского производства
Российские войска уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства, переданную ВСУ, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T19:44
2022-05-03T20:53
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
войска воздушно-космической обороны
украина
донбасс
россия
ситуация в днр и лнр
сша
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российские войска уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства, переданную ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, за сутки ВКС России уничтожили:"Кроме того, в районах населенных пунктов Красный Лиман, Краматорск и Камышеваха уничтожены четыре радиолокационных станции обнаружения воздушных целей, шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США", — рассказал генерал-майор.Также оперативно-тактическая и армейская авиация поразили 39 украинских военных объектов. Среди них два пункта управления и 36 мест сосредоточения живой силы и техники врага.Российская артиллерия поразила 11 пунктов управления и 54 огневые позиции украинских артиллеристов, два склада ГСМ, 342 опорных пункта.Уничтожены около 190 боевиков и 31 единица военной техники.У населенного пункта Рудня в Черниговской области российские ПВО ликвидировали украинский БПЛА, а возле Новой Дмитровки удалось сбить ракету комплекса "Точка-У". Помимо этого, удалось перехватить девять снарядов РСЗО "Смерч".Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220502/pozhar-1786219734.html
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в мире, войска воздушно-космической обороны, украина, донбасс, россия, ситуация в днр и лнр, сша
19:44 03.05.2022 (обновлено: 20:53 03.05.2022)
 
Российские войска уничтожили на Украине РЛС американского производства

ВС России сбили украинскую "Точку-У" и уничтожили РЛС американского производства

© РИА НовостиРоссийский военнослужащий на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Российский военнослужащий на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российские войска уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства, переданную ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, за сутки ВКС России уничтожили:
  • три украинских ЗРС С-300 — в районе Николаевки, Волчеяровки и Лисичанска;
  • ракетный комплекс "Точка-У";
  • ЗРК "Оса-АКМ";
  • три РСЗО БМ-21 "Град".
"Кроме того, в районах населенных пунктов Красный Лиман, Краматорск и Камышеваха уничтожены четыре радиолокационных станции обнаружения воздушных целей, шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США", — рассказал генерал-майор.
Также оперативно-тактическая и армейская авиация поразили 39 украинских военных объектов. Среди них два пункта управления и 36 мест сосредоточения живой силы и техники врага.
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Российская артиллерия поразила 11 пунктов управления и 54 огневые позиции украинских артиллеристов, два склада ГСМ, 342 опорных пункта.
Уничтожены около 190 боевиков и 31 единица военной техники.
У населенного пункта Рудня в Черниговской области российские ПВО ликвидировали украинский БПЛА, а возле Новой Дмитровки удалось сбить ракету комплекса "Точка-У". Помимо этого, удалось перехватить девять снарядов РСЗО "Смерч".
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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