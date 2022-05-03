https://ria.ru/20220503/tochka-u-1786682670.html

Российские войска уничтожили на Украине РЛС американского производства

Российские войска уничтожили на Украине РЛС американского производства - РИА Новости, 03.05.2022

Российские войска уничтожили на Украине РЛС американского производства

Российские войска уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства, переданную ВСУ, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T19:44

2022-05-03T19:44

2022-05-03T20:53

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российские войска уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства, переданную ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, за сутки ВКС России уничтожили:"Кроме того, в районах населенных пунктов Красный Лиман, Краматорск и Камышеваха уничтожены четыре радиолокационных станции обнаружения воздушных целей, шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США", — рассказал генерал-майор.Также оперативно-тактическая и армейская авиация поразили 39 украинских военных объектов. Среди них два пункта управления и 36 мест сосредоточения живой силы и техники врага.Российская артиллерия поразила 11 пунктов управления и 54 огневые позиции украинских артиллеристов, два склада ГСМ, 342 опорных пункта.Уничтожены около 190 боевиков и 31 единица военной техники.У населенного пункта Рудня в Черниговской области российские ПВО ликвидировали украинский БПЛА, а возле Новой Дмитровки удалось сбить ракету комплекса "Точка-У". Помимо этого, удалось перехватить девять снарядов РСЗО "Смерч".Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220502/pozhar-1786219734.html

https://ria.ru/20220503/ukraina-1786564555.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, войска воздушно-космической обороны, украина, донбасс, россия, ситуация в днр и лнр, сша