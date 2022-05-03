https://ria.ru/20220503/tinkoff-1786673625.html

"Тинькофф банк" заявил о полной принадлежности юридических прав на бренд

"Тинькофф банк" заявил о полной принадлежности юридических прав на бренд - РИА Новости, 03.05.2022

"Тинькофф банк" заявил о полной принадлежности юридических прав на бренд

"Тинькофф банк" обладает юридическими правами на бренд "Тинькофф", заявили РИА Новости в банке. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T18:18

2022-05-03T18:18

2022-05-03T18:18

экономика

олег тиньков

россия

украина

интеррос

тинькофф. кредитные системы

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. "Тинькофф банк" обладает юридическими правами на бренд "Тинькофф", заявили РИА Новости в банке.Ранее во вторник основатель банка Олег Тиньков в соцсетях заявил, что "забирает из страны" бренды "TINKOFF" и "LA DATCHA"."Все юридические права на бренд "Тинькофф" принадлежат банку", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе кредитной организации.В четверг группа "Интеррос" заявила, что приобретает 35% акций группы "Тинькофф" (TCS Group), то есть доли самого Тинькова, а Банк России согласовал покупку.Незадолго до этого "Тинькофф банк" заявил, что сменит бренд в этом году.Сам Тиньков ранее, также в соцсети, выступил с критикой военной операции России на Украине. Группа "Тинькофф" тогда назвала это его личным мнением и напомнила, что бизнесмен не принимает решений в рамках группы и не является её сотрудником.

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россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, олег тиньков, россия, украина, интеррос, тинькофф. кредитные системы