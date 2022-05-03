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"Тинькофф банк" заявил о полной принадлежности юридических прав на бренд - РИА Новости, 03.05.2022
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"Тинькофф банк" заявил о полной принадлежности юридических прав на бренд
"Тинькофф банк" заявил о полной принадлежности юридических прав на бренд - РИА Новости, 03.05.2022
"Тинькофф банк" заявил о полной принадлежности юридических прав на бренд
"Тинькофф банк" обладает юридическими правами на бренд "Тинькофф", заявили РИА Новости в банке. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T18:18
2022-05-03T18:18
экономика
олег тиньков
россия
украина
интеррос
тинькофф. кредитные системы
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. "Тинькофф банк" обладает юридическими правами на бренд "Тинькофф", заявили РИА Новости в банке.Ранее во вторник основатель банка Олег Тиньков в соцсетях заявил, что "забирает из страны" бренды "TINKOFF" и "LA DATCHA"."Все юридические права на бренд "Тинькофф" принадлежат банку", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе кредитной организации.В четверг группа "Интеррос" заявила, что приобретает 35% акций группы "Тинькофф" (TCS Group), то есть доли самого Тинькова, а Банк России согласовал покупку.Незадолго до этого "Тинькофф банк" заявил, что сменит бренд в этом году.Сам Тиньков ранее, также в соцсети, выступил с критикой военной операции России на Украине. Группа "Тинькофф" тогда назвала это его личным мнением и напомнила, что бизнесмен не принимает решений в рамках группы и не является её сотрудником.
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экономика, олег тиньков, россия, украина, интеррос, тинькофф. кредитные системы
18:18 03.05.2022
 
"Тинькофф банк" заявил о полной принадлежности юридических прав на бренд

"Тинькофф банк" заявил, что все юридические права на бренд принадлежат только ему

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛоготип Tinkoff Bank
Логотип Tinkoff Bank - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. "Тинькофф банк" обладает юридическими правами на бренд "Тинькофф", заявили РИА Новости в банке.
Ранее во вторник основатель банка Олег Тиньков в соцсетях заявил, что "забирает из страны" бренды "TINKOFF" и "LA DATCHA".
"Все юридические права на бренд "Тинькофф" принадлежат банку", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе кредитной организации.
В четверг группа "Интеррос" заявила, что приобретает 35% акций группы "Тинькофф" (TCS Group), то есть доли самого Тинькова, а Банк России согласовал покупку.
Незадолго до этого "Тинькофф банк" заявил, что сменит бренд в этом году.
Сам Тиньков ранее, также в соцсети, выступил с критикой военной операции России на Украине. Группа "Тинькофф" тогда назвала это его личным мнением и напомнила, что бизнесмен не принимает решений в рамках группы и не является её сотрудником.
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ЭкономикаОлег ТиньковРоссияУкраинаИнтерросТинькофф. Кредитные Системы
 
 
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