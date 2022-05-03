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Боррель заявил о возможном отключении от SWIFT новых российских банков - РИА Новости, 03.05.2022
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Боррель заявил о возможном отключении от SWIFT новых российских банков
Боррель заявил о возможном отключении от SWIFT новых российских банков - РИА Новости, 03.05.2022
Боррель заявил о возможном отключении от SWIFT новых российских банков
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал отключение от SWIFT еще большего числа российских банков. Об этом он заявил журналистам во время визита в РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T06:40
2022-05-03T10:26
в мире
россия
евросоюз
жозеп боррель
swift
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МЕХИКО, 3 мая — РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал отключение от SWIFT еще большего числа российских банков. Об этом он заявил журналистам во время визита в Латинскую Америку, передает венесуэльский канал VPI.Политик не уточнил, какие финорганизации попадут под новые рестрикции.После начала спецоперации по демилитаризации Украины ЕС принял пять пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России. Сейчас обсуждается шестой.В частности, финансовые санкции затронули резервы ЦБ и привели к отключению семи российских банков от системы SWIFT.В Кремле новые санкции назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
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в мире, россия, евросоюз, жозеп боррель, swift
06:40 03.05.2022 (обновлено: 10:26 03.05.2022)
 
Боррель заявил о возможном отключении от SWIFT новых российских банков

Глава дипломатии ЕС Боррель анонсировал отключение от SWIFT новых российских банков

© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© Фото : SWIFT
Логотип SWIFT. Архивное фото
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МЕХИКО, 3 мая — РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал отключение от SWIFT еще большего числа российских банков. Об этом он заявил журналистам во время визита в Латинскую Америку, передает венесуэльский канал VPI.
Политик не уточнил, какие финорганизации попадут под новые рестрикции.
"В финансовой сфере больше российских банков будут отключены от системы SWIFT. Не могу сказать вам, какие именно, но они будут. А в энергетической сфере мы ищем меры, которые существенно повлияли бы на импорт российской нефти", — заявил Боррель.
После начала спецоперации по демилитаризации Украины ЕС принял пять пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России. Сейчас обсуждается шестой.
В частности, финансовые санкции затронули резервы ЦБ и привели к отключению семи российских банков от системы SWIFT.
В Кремле новые санкции назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
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