https://ria.ru/20220503/swift-1786606551.html
Боррель заявил о возможном отключении от SWIFT новых российских банков
Боррель заявил о возможном отключении от SWIFT новых российских банков - РИА Новости, 03.05.2022
Боррель заявил о возможном отключении от SWIFT новых российских банков
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал отключение от SWIFT еще большего числа российских банков. Об этом он заявил журналистам во время визита в РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T06:40
2022-05-03T06:40
2022-05-03T10:26
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swift
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МЕХИКО, 3 мая — РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал отключение от SWIFT еще большего числа российских банков. Об этом он заявил журналистам во время визита в Латинскую Америку, передает венесуэльский канал VPI.Политик не уточнил, какие финорганизации попадут под новые рестрикции.После начала спецоперации по демилитаризации Украины ЕС принял пять пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России. Сейчас обсуждается шестой.В частности, финансовые санкции затронули резервы ЦБ и привели к отключению семи российских банков от системы SWIFT.В Кремле новые санкции назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html
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в мире, россия, евросоюз, жозеп боррель, swift
06:40 03.05.2022 (обновлено: 10:26 03.05.2022)
Боррель заявил о возможном отключении от SWIFT новых российских банков
Глава дипломатии ЕС Боррель анонсировал отключение от SWIFT новых российских банков