https://ria.ru/20220503/swift-1786606551.html

Боррель заявил о возможном отключении от SWIFT новых российских банков

Боррель заявил о возможном отключении от SWIFT новых российских банков - РИА Новости, 03.05.2022

Боррель заявил о возможном отключении от SWIFT новых российских банков

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал отключение от SWIFT еще большего числа российских банков. Об этом он заявил журналистам во время визита в РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T06:40

2022-05-03T06:40

2022-05-03T10:26

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россия

евросоюз

жозеп боррель

swift

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МЕХИКО, 3 мая — РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал отключение от SWIFT еще большего числа российских банков. Об этом он заявил журналистам во время визита в Латинскую Америку, передает венесуэльский канал VPI.Политик не уточнил, какие финорганизации попадут под новые рестрикции.После начала спецоперации по демилитаризации Украины ЕС принял пять пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России. Сейчас обсуждается шестой.В частности, финансовые санкции затронули резервы ЦБ и привели к отключению семи российских банков от системы SWIFT.В Кремле новые санкции назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

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в мире, россия, евросоюз, жозеп боррель, swift