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СМИ: ВС США отслеживали российское судно вблизи Гавайских островов

СМИ: ВС США отслеживали российское судно вблизи Гавайских островов - РИА Новости, 03.05.2022

СМИ: ВС США отслеживали российское судно вблизи Гавайских островов

Вооруженные силы США в понедельник отслеживали российское судно вблизи Гавайских островов, сообщил местный телеканал KHON2 со ссылкой на американское... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T08:05

2022-05-03T08:05

2022-05-03T14:56

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Вооруженные силы США в понедельник отслеживали российское судно вблизи Гавайских островов, сообщил местный телеканал KHON2 со ссылкой на американское Индо-Тихоокеанское командование."В рамках наших нормальных ежедневных операций мы внимательно отслеживаем все суда в Индо-Тихоокеанском районе действий с помощью морских патрульных самолетов, надводных кораблей и объединенных возможностей. <...> Я могу вам сказать, что мы отслеживаем российский надводный корабль, который действует в международных водах вблизи Гавайев", — приводит телеканал слова представителя Индо-Тихоокеанского командования.

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в мире, москва, гавайи, сша