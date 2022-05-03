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СМИ: ВС США отслеживали российское судно вблизи Гавайских островов
СМИ: ВС США отслеживали российское судно вблизи Гавайских островов - РИА Новости, 03.05.2022
СМИ: ВС США отслеживали российское судно вблизи Гавайских островов
Вооруженные силы США в понедельник отслеживали российское судно вблизи Гавайских островов, сообщил местный телеканал KHON2 со ссылкой на американское... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T08:05
2022-05-03T08:05
2022-05-03T14:56
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Вооруженные силы США в понедельник отслеживали российское судно вблизи Гавайских островов, сообщил местный телеканал KHON2 со ссылкой на американское Индо-Тихоокеанское командование."В рамках наших нормальных ежедневных операций мы внимательно отслеживаем все суда в Индо-Тихоокеанском районе действий с помощью морских патрульных самолетов, надводных кораблей и объединенных возможностей. <...> Я могу вам сказать, что мы отслеживаем российский надводный корабль, который действует в международных водах вблизи Гавайев", — приводит телеканал слова представителя Индо-Тихоокеанского командования.
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в мире, москва, гавайи, сша
08:05 03.05.2022 (обновлено: 14:56 03.05.2022)
СМИ: ВС США отслеживали российское судно вблизи Гавайских островов
KHON2: ВС США отслеживали российское судно вблизи Гавайских островов