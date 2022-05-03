Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ВС США отслеживали российское судно вблизи Гавайских островов - РИА Новости, 03.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220503/sudno-1786610685.html
СМИ: ВС США отслеживали российское судно вблизи Гавайских островов
СМИ: ВС США отслеживали российское судно вблизи Гавайских островов - РИА Новости, 03.05.2022
СМИ: ВС США отслеживали российское судно вблизи Гавайских островов
Вооруженные силы США в понедельник отслеживали российское судно вблизи Гавайских островов, сообщил местный телеканал KHON2 со ссылкой на американское... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T08:05
2022-05-03T14:56
в мире
москва
гавайи
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733122802_0:279:3077:2010_1920x0_80_0_0_177a0b32fadd3b92aa26556f14dd690e.jpg
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Вооруженные силы США в понедельник отслеживали российское судно вблизи Гавайских островов, сообщил местный телеканал KHON2 со ссылкой на американское Индо-Тихоокеанское командование."В рамках наших нормальных ежедневных операций мы внимательно отслеживаем все суда в Индо-Тихоокеанском районе действий с помощью морских патрульных самолетов, надводных кораблей и объединенных возможностей. &lt;...&gt; Я могу вам сказать, что мы отслеживаем российский надводный корабль, который действует в международных водах вблизи Гавайев", — приводит телеканал слова представителя Индо-Тихоокеанского командования.
москва
гавайи
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733122802_138:230:2562:2048_1920x0_80_0_0_60fdd39804eca4e94cd5f23620678614.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, гавайи, сша
08:05 03.05.2022 (обновлено: 14:56 03.05.2022)
 
СМИ: ВС США отслеживали российское судно вблизи Гавайских островов

KHON2: ВС США отслеживали российское судно вблизи Гавайских островов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКорабль Черноморского флота ВМС России
Корабль Черноморского флота ВМС России - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Корабль Черноморского флота ВМС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Вооруженные силы США в понедельник отслеживали российское судно вблизи Гавайских островов, сообщил местный телеканал KHON2 со ссылкой на американское Индо-Тихоокеанское командование.
"В рамках наших нормальных ежедневных операций мы внимательно отслеживаем все суда в Индо-Тихоокеанском районе действий с помощью морских патрульных самолетов, надводных кораблей и объединенных возможностей. <...> Я могу вам сказать, что мы отслеживаем российский надводный корабль, который действует в международных водах вблизи Гавайев", — приводит телеканал слова представителя Индо-Тихоокеанского командования.
 
В миреМоскваГавайиСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала