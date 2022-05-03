https://ria.ru/20220503/sud-1786697538.html

Верховный суд США начал расследование утечки внутреннего документа в СМИ

Верховный суд США начал расследование утечки внутреннего документа в СМИ - РИА Новости, 03.05.2022

Верховный суд США начал расследование утечки внутреннего документа в СМИ

Верховный суд США подтвердил аутентичность попавшего в СМИ документа о возможной отмене постановления о разрешении абортов от 1973 года, начато расследование... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T22:33

2022-05-03T22:33

2022-05-03T22:33

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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Верховный суд США подтвердил аутентичность попавшего в СМИ документа о возможной отмене постановления о разрешении абортов от 1973 года, начато расследование утечки, говорится в опубликованном во вторник заявлении члена Верховного суда Джона Робертса.Ранее в понедельник издание Politico сообщило со ссылкой на проект документа за авторством судьи Сэмюеля Алито, что Верховный суд США проголосовал за отмену постановления по делу Роу против Уэйда 1973 года, разрешающего аборты на федеральном уровне. Публикация документа, в котором решение 1973 года называется "непродуманным и ошибочным", вызвала широкую огласку. Так, президент США Джо Байден уже заявил, что поручил своей администрации подготовить меры реагирования на случай, если Верховный суд страны постановит отменить решение, гарантирующее конституционное право на аборт."Хотя документ является настоящим, он не является решением суда или окончательной позицией кого-либо из его членов", - говорится в опубликованном председателем суда заявлении. "Я распорядился, чтобы охрана суда провела расследование в отношении источника утечки (документа)", - говорится в заявлении, в котором подчеркивается, что публикация внутреннего документа подрывает принципы работы Верховного суда и является грубым нарушением действующих правил.Если Верховный суд США отменит повсеместную легализацию абортов по итогам официального голосования, то полномочия устанавливать свои правила в этом отношении появятся у властей отдельных штатов. Как отмечают американские СМИ, с высокой вероятностью ограничить аборты местными законами захотят не менее 20 штатов, которыми руководят республиканцы.

https://ria.ru/20220503/ssha-1786667736.html

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в мире, джо байден, сша