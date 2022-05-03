https://ria.ru/20220503/sud-1786676073.html

Каталонские политики подадут в суд на премьера Испании из-за прослушки

Каталонские политики подадут в суд на премьера Испании из-за прослушки - РИА Новости, 03.05.2022

Каталонские политики подадут в суд на премьера Испании из-за прослушки

Бывший глава каталонского правительства Ким Торра и экс-заместитель спикера регионального парламента Жозеп Коста обратятся в суд с иском против испанского... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T18:40

2022-05-03T18:40

2022-05-03T18:40

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МАДРИД, 3 мая – РИА Новости. Бывший глава каталонского правительства Ким Торра и экс-заместитель спикера регионального парламента Жозеп Коста обратятся в суд с иском против испанского кабинета министров во главе с премьером Педро Санчесом в связи со скандалом с прослушиванием.В коммюнике, распространенном офисом Торры, отмечается, что иск будет направлен с целью защитить фундаментальные права каталонских политиков, пострадавших от прослушивания. В случае если Конституционный суд страны откажется принимать иск к рассмотрению, Торра и Коста обратятся в Европейский суд по правам человека.Два каталонских политика утверждают, что в 2019 году зафиксировали четыре случая прослушивания, а в 2020 – восемь.По мнению Косты и Торры, испанский премьер несет ответственность за эти нарушения, поскольку является "главным лицом, несущим ответственность за разведывательные службы испанского государства".Ранее экспертная группа Citizen Lab при университете Торонто (Канада) сообщила, что испанские власти осуществляли прослушивание мобильных устройств более 60 сторонников независимости Каталонии и Страны басков при помощи программы Pegasus.Эта программа, разработанная израильской компанией NOS Group, продается только государствам и используется для слежения за лицами, подозреваемыми в связях с преступным миром и террористическими организациями. Pegasus позволяет не только перехватывать разговоры по мобильной связи, но и дает возможность доступа к хранящейся на телефонах информации и даже к их камерам и микрофонам.Испанская газета El País со ссылкой на собственные источники сообщала о том, что Национальный разведывательный центр (CNI) Испании действительно вел индивидуальную слежку за отдельными каталонскими политиками, выступавшими за независимость региона, при помощи программы Pegasus.

https://ria.ru/20220503/kataloniya-1786651623.html

https://ria.ru/20220503/ispaniya-1786654459.html

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в мире, технологии, испания, торонто, канада, европейский суд