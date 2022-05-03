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США хотят продвинуться по резолюции об ужесточении санкций против КНДР

США хотят продвинуться по резолюции об ужесточении санкций против КНДР - РИА Новости, 03.05.2022

США хотят продвинуться по резолюции об ужесточении санкций против КНДР

США рассчитывают продвинуться в контексте своего проекта резолюции СБ ООН об усилении санкционного режима в отношении КНДР, заявила на брифинге постпред США при РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T21:22

2022-05-03T21:22

2022-05-03T21:22

в мире

цены на нефть

сша

совет безопасности оон

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ООН, 3 мая – РИА Новости. США рассчитывают продвинуться в контексте своего проекта резолюции СБ ООН об усилении санкционного режима в отношении КНДР, заявила на брифинге постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд."У нас есть резолюция по КНДР, которая обсуждается в Совете. И мы планируем продвинуться с этой резолюцией в этом месяце. Мы очень обеспокоены многочисленными нарушениями резолюций СБ ООН со стороны КНДР", - сказала Томас-Гринфилд.Она выразила надежду, что США смогут добиться единства СБ ООН в осуждении действий КНДР.

https://radiosputnik.ria.ru/20220417/1783948571.html

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в мире, цены на нефть, сша, совет безопасности оон