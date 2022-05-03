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США хотят продвинуться по резолюции об ужесточении санкций против КНДР - РИА Новости, 03.05.2022
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США хотят продвинуться по резолюции об ужесточении санкций против КНДР
США хотят продвинуться по резолюции об ужесточении санкций против КНДР - РИА Новости, 03.05.2022
США хотят продвинуться по резолюции об ужесточении санкций против КНДР
США рассчитывают продвинуться в контексте своего проекта резолюции СБ ООН об усилении санкционного режима в отношении КНДР, заявила на брифинге постпред США при РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T21:22
2022-05-03T21:22
в мире
цены на нефть
сша
совет безопасности оон
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ООН, 3 мая – РИА Новости. США рассчитывают продвинуться в контексте своего проекта резолюции СБ ООН об усилении санкционного режима в отношении КНДР, заявила на брифинге постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд."У нас есть резолюция по КНДР, которая обсуждается в Совете. И мы планируем продвинуться с этой резолюцией в этом месяце. Мы очень обеспокоены многочисленными нарушениями резолюций СБ ООН со стороны КНДР", - сказала Томас-Гринфилд.Она выразила надежду, что США смогут добиться единства СБ ООН в осуждении действий КНДР.
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в мире, цены на нефть, сша, совет безопасности оон
21:22 03.05.2022
 
США хотят продвинуться по резолюции об ужесточении санкций против КНДР

Томас-Гринфилд: США хотят продвинуться по резолюции об ужесточении санкций против КНДР

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЛинда Томас-Гринфилд
Линда Томас-Гринфилд - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Линда Томас-Гринфилд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 3 мая – РИА Новости. США рассчитывают продвинуться в контексте своего проекта резолюции СБ ООН об усилении санкционного режима в отношении КНДР, заявила на брифинге постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
"У нас есть резолюция по КНДР, которая обсуждается в Совете. И мы планируем продвинуться с этой резолюцией в этом месяце. Мы очень обеспокоены многочисленными нарушениями резолюций СБ ООН со стороны КНДР", - сказала Томас-Гринфилд.
Она выразила надежду, что США смогут добиться единства СБ ООН в осуждении действий КНДР.
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