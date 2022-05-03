https://ria.ru/20220503/ssha-1786692426.html

США увеличили срок продления разрешений на работу для мигрантов

США увеличили срок продления разрешений на работу для мигрантов - РИА Новости, 03.05.2022

США увеличили срок продления разрешений на работу для мигрантов

Власти США увеличили автоматический период продления срока действия разрешений на работу для лиц без американского гражданства со 180 до 540 дней, сообщила... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T21:19

2022-05-03T21:19

2022-05-03T21:19

в мире

джанет йеллен

сша

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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Власти США увеличили автоматический период продления срока действия разрешений на работу для лиц без американского гражданства со 180 до 540 дней, сообщила Служба гражданства и иммиграции США (USCIS)."Это временное правило предоставит тем негражданам, которые имеют право на автоматическое продление, возможность сохранить занятость и обеспечить критически важную поддержку своим семьям, избегая при этом дальнейших сбоев для работодателей в США", - отметила директор службы Ур Джадду.Решение об увеличении сроков автоматического продления вызвано сложностями в работе самой службы. "В течение нескольких лет ведомство находится в нестабильном финансовом положении, которое препятствовало эффективному завершению рабочей нагрузки. Пандемия COVID-19 усугубила эти проблемы в 2020 году, в дополнение к заморозке найма и угрозе отпусков, что привело к истощению рабочей силы и серьезному сокращению мощностей", - говорится в сообщении.Уточняется, что с 27 октября 2023 года автоматическое продление разрешения на работу вернется к 180-дневному периоду.Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что текущий уровень занятости в стране находится на рекордных значениях после исторического падения двумя годами ранее. "Необходимо сохранить привязанность к рабочей силе в условиях экономического спада", - отмечала Йеллен.

https://ria.ru/20220428/ssha-1786044581.html

https://ria.ru/20220411/opros-1782978314.html

сша

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в мире, джанет йеллен, сша