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США увеличили срок продления разрешений на работу для мигрантов - РИА Новости, 03.05.2022
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США увеличили срок продления разрешений на работу для мигрантов
США увеличили срок продления разрешений на работу для мигрантов - РИА Новости, 03.05.2022
США увеличили срок продления разрешений на работу для мигрантов
Власти США увеличили автоматический период продления срока действия разрешений на работу для лиц без американского гражданства со 180 до 540 дней, сообщила... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T21:19
2022-05-03T21:19
в мире
джанет йеллен
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Власти США увеличили автоматический период продления срока действия разрешений на работу для лиц без американского гражданства со 180 до 540 дней, сообщила Служба гражданства и иммиграции США (USCIS)."Это временное правило предоставит тем негражданам, которые имеют право на автоматическое продление, возможность сохранить занятость и обеспечить критически важную поддержку своим семьям, избегая при этом дальнейших сбоев для работодателей в США", - отметила директор службы Ур Джадду.Решение об увеличении сроков автоматического продления вызвано сложностями в работе самой службы. "В течение нескольких лет ведомство находится в нестабильном финансовом положении, которое препятствовало эффективному завершению рабочей нагрузки. Пандемия COVID-19 усугубила эти проблемы в 2020 году, в дополнение к заморозке найма и угрозе отпусков, что привело к истощению рабочей силы и серьезному сокращению мощностей", - говорится в сообщении.Уточняется, что с 27 октября 2023 года автоматическое продление разрешения на работу вернется к 180-дневному периоду.Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что текущий уровень занятости в стране находится на рекордных значениях после исторического падения двумя годами ранее. "Необходимо сохранить привязанность к рабочей силе в условиях экономического спада", - отмечала Йеллен.
https://ria.ru/20220428/ssha-1786044581.html
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в мире, джанет йеллен, сша
21:19 03.05.2022
 
США увеличили срок продления разрешений на работу для мигрантов

USCIS: США втрое увеличили период продления срока действия разрешений на работу

© AP Photo / Andrew HarnikМинистра финансов США Джанет Йеллен
Министра финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Министра финансов США Джанет Йеллен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Власти США увеличили автоматический период продления срока действия разрешений на работу для лиц без американского гражданства со 180 до 540 дней, сообщила Служба гражданства и иммиграции США (USCIS).
"Это временное правило предоставит тем негражданам, которые имеют право на автоматическое продление, возможность сохранить занятость и обеспечить критически важную поддержку своим семьям, избегая при этом дальнейших сбоев для работодателей в США", - отметила директор службы Ур Джадду.
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Решение об увеличении сроков автоматического продления вызвано сложностями в работе самой службы. "В течение нескольких лет ведомство находится в нестабильном финансовом положении, которое препятствовало эффективному завершению рабочей нагрузки. Пандемия COVID-19 усугубила эти проблемы в 2020 году, в дополнение к заморозке найма и угрозе отпусков, что привело к истощению рабочей силы и серьезному сокращению мощностей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с 27 октября 2023 года автоматическое продление разрешения на работу вернется к 180-дневному периоду.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что текущий уровень занятости в стране находится на рекордных значениях после исторического падения двумя годами ранее. "Необходимо сохранить привязанность к рабочей силе в условиях экономического спада", - отмечала Йеллен.
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В миреДжанет ЙелленСША
 
 
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