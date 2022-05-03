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Байден обещал ответить в случае отмены решения суда о праве на аборт в США - РИА Новости, 03.05.2022
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Байден обещал ответить в случае отмены решения суда о праве на аборт в США
Байден обещал ответить в случае отмены решения суда о праве на аборт в США - РИА Новости, 03.05.2022
Байден обещал ответить в случае отмены решения суда о праве на аборт в США
Президент США Джо Байден заявил, что поручил своей администрации подготовить меры реагирования на случай, если верховный суд страны постановит отменить решение, РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T17:26
2022-05-03T17:26
в мире
сша
джо байден
верховный суд сша
демократическая партия сша
республиканская партия сша
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что поручил своей администрации подготовить меры реагирования на случай, если верховный суд страны постановит отменить решение, гарантирующее конституционное право на аборт.Газета Politico ранее сообщила, что ВС США проголосовал за отмену постановления по делу "Роу против Уэйда" 1973 года, гарантирующего право на аборт на федеральном уровне. Согласно документу за авторством судьи Сэмюэля Алито, решение 1973 было "непродуманным и ошибочным", из-за него появилось право, которое не упоминается в американской конституции."Мы не знаем, является ли данный проект подлинным и отражает ли он окончательное решение суда", - прокомментировал Байден, чье заявление распространил Белый дом.Речь идет о 98-страничном докладе, написанном судьей Алито после тайного предварительного голосования в Верховном суде США. Документ обобщает мнение большинства из девяти судей, большая часть которых были назначены Республиканской партией США и лишь трое - Демократической.Глава государства подчеркнул, что считает "право выбора женщины фундаментальным, и постановление по делу Роу действовало почти 50 лет". "Элементарная справедливость и стабильность нашего общества требуют, чтобы он не был отменен", - указал Байден.По словам президента США, он поручил своей администрации "подготовить варианты ответа на продолжающиеся посягательства на аборты и репродуктивные права в контексте различных возможных исходов дел, находящихся на рассмотрении Верховного суда"."Таким образом мы будем готовы, когда будет вынесено любое постановление", - указал Байден.Если Верховный суд США отменит повсеместную легализацию абортов по итогам официального голосования, то полномочия устанавливать свои правила в этом отношении появятся у властей отдельных штатов. Как отмечают американские СМИ, с высокой вероятностью ограничить аборты местными законами захотят не менее 20 штатов, которыми говорят республиканцы.
https://ria.ru/20220406/aborty-1781990561.html
https://ria.ru/20220413/amerika-1783181520.html
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в мире, сша, джо байден, верховный суд сша, демократическая партия сша, республиканская партия сша
17:26 03.05.2022
 
Байден обещал ответить в случае отмены решения суда о праве на аборт в США

Байден пообещал ответить, если суд отменит решение, гарантирующее право на аборт в США

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что поручил своей администрации подготовить меры реагирования на случай, если верховный суд страны постановит отменить решение, гарантирующее конституционное право на аборт.
Газета Politico ранее сообщила, что ВС США проголосовал за отмену постановления по делу "Роу против Уэйда" 1973 года, гарантирующего право на аборт на федеральном уровне. Согласно документу за авторством судьи Сэмюэля Алито, решение 1973 было "непродуманным и ошибочным", из-за него появилось право, которое не упоминается в американской конституции.
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"Мы не знаем, является ли данный проект подлинным и отражает ли он окончательное решение суда", - прокомментировал Байден, чье заявление распространил Белый дом.
Речь идет о 98-страничном докладе, написанном судьей Алито после тайного предварительного голосования в Верховном суде США. Документ обобщает мнение большинства из девяти судей, большая часть которых были назначены Республиканской партией США и лишь трое - Демократической.
Глава государства подчеркнул, что считает "право выбора женщины фундаментальным, и постановление по делу Роу действовало почти 50 лет". "Элементарная справедливость и стабильность нашего общества требуют, чтобы он не был отменен", - указал Байден.
По словам президента США, он поручил своей администрации "подготовить варианты ответа на продолжающиеся посягательства на аборты и репродуктивные права в контексте различных возможных исходов дел, находящихся на рассмотрении Верховного суда".
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"Таким образом мы будем готовы, когда будет вынесено любое постановление", - указал Байден.
Если Верховный суд США отменит повсеместную легализацию абортов по итогам официального голосования, то полномочия устанавливать свои правила в этом отношении появятся у властей отдельных штатов. Как отмечают американские СМИ, с высокой вероятностью ограничить аборты местными законами захотят не менее 20 штатов, которыми говорят республиканцы.
 
В миреСШАДжо БайденВерховный суд СШАДемократическая партия СШАРеспубликанская партия США
 
 
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