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Байден изучает возможность встречи с лидерами региона на Ближнем Востоке - РИА Новости, 03.05.2022
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Байден изучает возможность встречи с лидерами региона на Ближнем Востоке
Байден изучает возможность встречи с лидерами региона на Ближнем Востоке - РИА Новости, 03.05.2022
Байден изучает возможность встречи с лидерами региона на Ближнем Востоке
США рассматривают возможность проведения встречи региональных лидеров во время визита президента страны Джо Байдена на Ближний Восток, сообщает портал Axios со... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T14:21
2022-05-03T14:21
в мире
нафтали беннет
джейк салливан
израиль
ближний восток
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. США рассматривают возможность проведения встречи региональных лидеров во время визита президента страны Джо Байдена на Ближний Восток, сообщает портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников.В апреле сообщалось, что Байден принял приглашение премьер-министра Израиля Нафтали Беннета посетить страну."Белый Дом и канцелярия премьер-министра Израиля обсудили идею проведения встречи региональных лидеров в рамках запланированного визита президента Байдена на Ближний Восток, который, как ожидается, состоится в конце июня", - сообщает портал во вторник.По словам чиновников, глава Совета по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудили предстоящую поездку в ходе переговоров в Белом Доме на прошлой неделе. Отмечается, что одна из обсуждавшихся идей заключалась в том, чтобы провести встречу между Байденом, Беннетом и несколькими другими лидерами региона либо в Израиле, либо в другой стране для сохранения импульса саммита Израиля и ряда арабских стран в Негеве, который состоялся в марте.При этом чиновники подчеркнули, что обсуждение носит "очень предварительный" характер и неясно, будет ли возможна такая встреча, но переговоры по этому вопросу продолжаются.В конце марта Израиль принимал саммит при участии госсекретаря США и глав МИД ОАЭ, Марокко и Бахрейна. Как сообщала израильская телерадиокомпания "КАН", саммит может стать ежегодным.
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в мире, нафтали беннет, джейк салливан, израиль, ближний восток, сша, джо байден
14:21 03.05.2022
 
Байден изучает возможность встречи с лидерами региона на Ближнем Востоке

США изучает возможность встречи Байдена с лидерами региона на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. США рассматривают возможность проведения встречи региональных лидеров во время визита президента страны Джо Байдена на Ближний Восток, сообщает портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников.
В апреле сообщалось, что Байден принял приглашение премьер-министра Израиля Нафтали Беннета посетить страну.
"Белый Дом и канцелярия премьер-министра Израиля обсудили идею проведения встречи региональных лидеров в рамках запланированного визита президента Байдена на Ближний Восток, который, как ожидается, состоится в конце июня", - сообщает портал во вторник.
По словам чиновников, глава Совета по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудили предстоящую поездку в ходе переговоров в Белом Доме на прошлой неделе. Отмечается, что одна из обсуждавшихся идей заключалась в том, чтобы провести встречу между Байденом, Беннетом и несколькими другими лидерами региона либо в Израиле, либо в другой стране для сохранения импульса саммита Израиля и ряда арабских стран в Негеве, который состоялся в марте.
При этом чиновники подчеркнули, что обсуждение носит "очень предварительный" характер и неясно, будет ли возможна такая встреча, но переговоры по этому вопросу продолжаются.
В конце марта Израиль принимал саммит при участии госсекретаря США и глав МИД ОАЭ, Марокко и Бахрейна. Как сообщала израильская телерадиокомпания "КАН", саммит может стать ежегодным.
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В миреНафтали БеннетДжейк СалливанИзраильБлижний ВостокСШАДжо Байден
 
 
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