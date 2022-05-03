10:14 03.05.2022 (обновлено: 11:26 03.05.2022)
Посол в Анголе назвал причины переноса запуска спутника Angosat-2
Посол в Анголе Тараров: запуск спутника Angosat-2 в марте был сорван из-за действий Airbus
Посол РФ в Анголе Владимир Тараров. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Французский подрядчик Airbus, нарушив контракт, отказался поставлять детали и техдокументацию для российско-ангольского спутника Angosat-2, в результате чего его запуск с марта был отсрочен до сентября, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Анголе Владимир Тараров.
"У нас был запланирован запуск (спутника Angosat-2) на март, и мы стремились это сделать - фактически все было уже подготовлено для того, чтобы выполнить в срок контракта наши обязательства. Но, к сожалению, наши западные партнеры, видимо, ревнуя к нашему успеху в космической отрасли, стали нам создавать препятствия", - сказал посол.
Он пояснил, что некоторые детали для спутника Angosat-2 должна была изготовить французская компания Airbus, но в нарушение контракта она в последний момент отказалась поставлять уже готовые детали, а также передавать техническую документацию российской стороне, сославшись на санкции.
"Часть спутника нам предоставляла французская компания Airbus. Но, к сожалению, опять мы увидели стремление помешать нашему сотрудничеству, каким-то образом не допустить, чтобы оно состоялось... Airbus должен был поставить незначительные, но достаточно важные детали для спутника - так называемые "волноотводы" - детали и гидротехнические патроны, которые отстреливают один блок от другого. Они их не поставили, хотя могли это сделать, ведь они были уже готовы. Это означает, что если у нас этих деталей нет, мы не можем его запустить", - рассказал Тараров.
Тогда российская сторона запросила у Airbus техническую документацию, но в компании отказались ее предоставить.
"Это значительно затруднило полное испытание этого спутника, которое у нас на стенде уже проходит. Французская сторона успевала поставить детали до введения санкций, несмотря на то, что о них уже было объявлено. Я специально посмотрел документ о введении санкций, там было написано, что если контракт был заключен до их введения, то он может быть выполнен до конца. Но они все равно отказались это сделать", - подчеркнул посол.
По его словам, сейчас необходимые детали изготавливаются Россией, запуск спутника планируется в ближайшее время.
"Сейчас успешно идут уже к завершению стендовые испытания спутника. И мы планируем до выборов в Анголе его запустить. Если, скажем, будут какие-то сложности при испытаниях, то это максимально сентябрь месяц", - пояснил Тараров.
В 2009 году Россия и Ангола заключили контракт на изготовление Ракетно-космической корпорацией "Энергия" (предприятие "Роскосмоса") спутника связи AngoSat-1. Его запуск состоялся в декабре 2017 года, но вскоре после выведения на орбиту с ним была потеряна связь.
В апреле 2018 года Россия и Ангола договорились о строительстве AngoSat-2 взамен AngoSat-1. Создание спутника AngoSat-2 было поручено РКК "Энергия", которая построила первый аппарат, но в мае 2020 года стало известно, что по требованию ангольской стороны эта работа передана в "ИСС имени Решетнева".