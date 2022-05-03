https://ria.ru/20220503/sputnik-1786619684.html

Посол в Анголе назвал причины переноса запуска спутника Angosat-2

Посол в Анголе назвал причины переноса запуска спутника Angosat-2 - РИА Новости, 03.05.2022

Посол в Анголе назвал причины переноса запуска спутника Angosat-2

Французский подрядчик Airbus, нарушив контракт, отказался поставлять детали и техдокументацию для российско-ангольского спутника Angosat-2, в результате чего... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T10:14

2022-05-03T10:14

2022-05-03T11:26

космос - риа наука

ангола

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airbus

владимир тараров (посол россии в анголе)

в мире

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Французский подрядчик Airbus, нарушив контракт, отказался поставлять детали и техдокументацию для российско-ангольского спутника Angosat-2, в результате чего его запуск с марта был отсрочен до сентября, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Анголе Владимир Тараров.Он пояснил, что некоторые детали для спутника Angosat-2 должна была изготовить французская компания Airbus, но в нарушение контракта она в последний момент отказалась поставлять уже готовые детали, а также передавать техническую документацию российской стороне, сославшись на санкции.Тогда российская сторона запросила у Airbus техническую документацию, но в компании отказались ее предоставить."Это значительно затруднило полное испытание этого спутника, которое у нас на стенде уже проходит. Французская сторона успевала поставить детали до введения санкций, несмотря на то, что о них уже было объявлено. Я специально посмотрел документ о введении санкций, там было написано, что если контракт был заключен до их введения, то он может быть выполнен до конца. Но они все равно отказались это сделать", - подчеркнул посол.По его словам, сейчас необходимые детали изготавливаются Россией, запуск спутника планируется в ближайшее время."Сейчас успешно идут уже к завершению стендовые испытания спутника. И мы планируем до выборов в Анголе его запустить. Если, скажем, будут какие-то сложности при испытаниях, то это максимально сентябрь месяц", - пояснил Тараров.В 2009 году Россия и Ангола заключили контракт на изготовление Ракетно-космической корпорацией "Энергия" (предприятие "Роскосмоса") спутника связи AngoSat-1. Его запуск состоялся в декабре 2017 года, но вскоре после выведения на орбиту с ним была потеряна связь.В апреле 2018 года Россия и Ангола договорились о строительстве AngoSat-2 взамен AngoSat-1. Создание спутника AngoSat-2 было поручено РКК "Энергия", которая построила первый аппарат, но в мае 2020 года стало известно, что по требованию ангольской стороны эта работа передана в "ИСС имени Решетнева".Читайте полный текст интервью посла России в Анголе Владимира Тарарова >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, ангола, россия, роскосмос, airbus, владимир тараров (посол россии в анголе), в мире