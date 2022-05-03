Рейтинг@Mail.ru
Посол в Анголе назвал причины переноса запуска спутника Angosat-2 - РИА Новости, 03.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220503/sputnik-1786619684.html
Посол в Анголе назвал причины переноса запуска спутника Angosat-2
Посол в Анголе назвал причины переноса запуска спутника Angosat-2 - РИА Новости, 03.05.2022
Посол в Анголе назвал причины переноса запуска спутника Angosat-2
Французский подрядчик Airbus, нарушив контракт, отказался поставлять детали и техдокументацию для российско-ангольского спутника Angosat-2, в результате чего... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T10:14
2022-05-03T11:26
космос - риа наука
ангола
россия
роскосмос
airbus
владимир тараров (посол россии в анголе)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564408681_0:148:1040:733_1920x0_80_0_0_27ab6f5faf8858cecaab223b3ba960ec.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Французский подрядчик Airbus, нарушив контракт, отказался поставлять детали и техдокументацию для российско-ангольского спутника Angosat-2, в результате чего его запуск с марта был отсрочен до сентября, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Анголе Владимир Тараров.Он пояснил, что некоторые детали для спутника Angosat-2 должна была изготовить французская компания Airbus, но в нарушение контракта она в последний момент отказалась поставлять уже готовые детали, а также передавать техническую документацию российской стороне, сославшись на санкции.Тогда российская сторона запросила у Airbus техническую документацию, но в компании отказались ее предоставить."Это значительно затруднило полное испытание этого спутника, которое у нас на стенде уже проходит. Французская сторона успевала поставить детали до введения санкций, несмотря на то, что о них уже было объявлено. Я специально посмотрел документ о введении санкций, там было написано, что если контракт был заключен до их введения, то он может быть выполнен до конца. Но они все равно отказались это сделать", - подчеркнул посол.По его словам, сейчас необходимые детали изготавливаются Россией, запуск спутника планируется в ближайшее время."Сейчас успешно идут уже к завершению стендовые испытания спутника. И мы планируем до выборов в Анголе его запустить. Если, скажем, будут какие-то сложности при испытаниях, то это максимально сентябрь месяц", - пояснил Тараров.В 2009 году Россия и Ангола заключили контракт на изготовление Ракетно-космической корпорацией "Энергия" (предприятие "Роскосмоса") спутника связи AngoSat-1. Его запуск состоялся в декабре 2017 года, но вскоре после выведения на орбиту с ним была потеряна связь.В апреле 2018 года Россия и Ангола договорились о строительстве AngoSat-2 взамен AngoSat-1. Создание спутника AngoSat-2 было поручено РКК "Энергия", которая построила первый аппарат, но в мае 2020 года стало известно, что по требованию ангольской стороны эта работа передана в "ИСС имени Решетнева".Читайте полный текст интервью посла России в Анголе Владимира Тарарова &gt;&gt;
https://ria.ru/20220503/sputnik-1786620667.html
ангола
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564408681_0:0:1040:780_1920x0_80_0_0_6f9e7181f59f9111b117fa833cdff036.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, ангола, россия, роскосмос, airbus, владимир тараров (посол россии в анголе), в мире
10:14 03.05.2022 (обновлено: 11:26 03.05.2022)
 
Посол в Анголе назвал причины переноса запуска спутника Angosat-2

Посол в Анголе Тараров: запуск спутника Angosat-2 в марте был сорван из-за действий Airbus

© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике АнголаПосол РФ в Анголе Владимир Тараров
Посол РФ в Анголе Владимир Тараров - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Ангола
Посол РФ в Анголе Владимир Тараров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Французский подрядчик Airbus, нарушив контракт, отказался поставлять детали и техдокументацию для российско-ангольского спутника Angosat-2, в результате чего его запуск с марта был отсрочен до сентября, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Анголе Владимир Тараров.
"У нас был запланирован запуск (спутника Angosat-2) на март, и мы стремились это сделать - фактически все было уже подготовлено для того, чтобы выполнить в срок контракта наши обязательства. Но, к сожалению, наши западные партнеры, видимо, ревнуя к нашему успеху в космической отрасли, стали нам создавать препятствия", - сказал посол.
Он пояснил, что некоторые детали для спутника Angosat-2 должна была изготовить французская компания Airbus, но в нарушение контракта она в последний момент отказалась поставлять уже готовые детали, а также передавать техническую документацию российской стороне, сославшись на санкции.
"Часть спутника нам предоставляла французская компания Airbus. Но, к сожалению, опять мы увидели стремление помешать нашему сотрудничеству, каким-то образом не допустить, чтобы оно состоялось... Airbus должен был поставить незначительные, но достаточно важные детали для спутника - так называемые "волноотводы" - детали и гидротехнические патроны, которые отстреливают один блок от другого. Они их не поставили, хотя могли это сделать, ведь они были уже готовы. Это означает, что если у нас этих деталей нет, мы не можем его запустить", - рассказал Тараров.
Тогда российская сторона запросила у Airbus техническую документацию, но в компании отказались ее предоставить.
Страны мира. Ангола - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
Вчера, 10:21
Посол рассказал, для чего Россия строит в Анголе спутник AngoSat 2
"Это значительно затруднило полное испытание этого спутника, которое у нас на стенде уже проходит. Французская сторона успевала поставить детали до введения санкций, несмотря на то, что о них уже было объявлено. Я специально посмотрел документ о введении санкций, там было написано, что если контракт был заключен до их введения, то он может быть выполнен до конца. Но они все равно отказались это сделать", - подчеркнул посол.
По его словам, сейчас необходимые детали изготавливаются Россией, запуск спутника планируется в ближайшее время.
"Сейчас успешно идут уже к завершению стендовые испытания спутника. И мы планируем до выборов в Анголе его запустить. Если, скажем, будут какие-то сложности при испытаниях, то это максимально сентябрь месяц", - пояснил Тараров.
В 2009 году Россия и Ангола заключили контракт на изготовление Ракетно-космической корпорацией "Энергия" (предприятие "Роскосмоса") спутника связи AngoSat-1. Его запуск состоялся в декабре 2017 года, но вскоре после выведения на орбиту с ним была потеряна связь.
В апреле 2018 года Россия и Ангола договорились о строительстве AngoSat-2 взамен AngoSat-1. Создание спутника AngoSat-2 было поручено РКК "Энергия", которая построила первый аппарат, но в мае 2020 года стало известно, что по требованию ангольской стороны эта работа передана в "ИСС имени Решетнева".
Читайте полный текст интервью посла России в Анголе Владимира Тарарова >>
 
Космос - РИА НаукаАнголаРоссияРоскосмосAirbusВладимир Тараров (посол России в Анголе)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала