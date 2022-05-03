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Журналист Соловьев приехал в Мариуполь - РИА Новости, 03.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220503/solovev-1786686840.html
Журналист Соловьев приехал в Мариуполь
Журналист Соловьев приехал в Мариуполь - РИА Новости, 03.05.2022
Журналист Соловьев приехал в Мариуполь
Журналист ВГТРК Владимир Соловьев посетил Мариуполь, город телеведущий осматривал вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным, сообщает пресс-служба "Соловьев Live". РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T20:17
2022-05-03T21:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир соловьев (телеведущий)
денис пушилин
мариуполь
россия
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Журналист ВГТРК Владимир Соловьев посетил Мариуполь, город телеведущий осматривал вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным, сообщает пресс-служба "Соловьев Live"."Владимир Соловьев и глава ДНР Денис Пушилин осмотрели город, посетили завод Ильича, морской порт Мариуполя, пообщались на улицах с жителями и российскими военнослужащими", — говорится в сообщении.Отмечается, что все подробности будут 4 мая в эфире утреннего шоу "Полный контакт" радиостанции "Вести FM" и канала "Соловьев Live".На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым населенным пунктом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики его отбили. Седьмого марта этого года, спустя 12 дней после начала российской военной операции, город оказался окружен.Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков объявил об "освобождении от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов"* всей территории города, который оказался сильно разрушен военными действиями. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".В минувшую среду начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что в семи украинских портах — Херсоне, Николаеве, Черноморске, Очакове, Одессе, Южном и Мариуполе — остаются заблокированными 75 иностранных судов из 17 государств.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.*Против боевиков нацбатальона "Азов" в России возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20220423/taktika-1785018824.html
https://ria.ru/20220503/ukraina-1786564555.html
мариуполь
россия
донецкая народная республика
украина
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в мире, владимир соловьев (телеведущий), денис пушилин, мариуполь, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, украина, донбасс
20:17 03.05.2022 (обновлено: 21:58 03.05.2022)
 
Журналист Соловьев приехал в Мариуполь

Журналист ВГТРК Владимир Соловьев приехал в Мариуполь

© Фото : @SolovievLive/TelegramФотография, опубликованная в Telegram-канале Владимира Соловьева
Фотография, опубликованная в Telegram-канале Владимира Соловьева - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© Фото : @SolovievLive/Telegram
Фотография, опубликованная в Telegram-канале Владимира Соловьева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Журналист ВГТРК Владимир Соловьев посетил Мариуполь, город телеведущий осматривал вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным, сообщает пресс-служба "Соловьев Live".
"Владимир Соловьев и глава ДНР Денис Пушилин осмотрели город, посетили завод Ильича, морской порт Мариуполя, пообщались на улицах с жителями и российскими военнослужащими", — говорится в сообщении.
Отмечается, что все подробности будут 4 мая в эфире утреннего шоу "Полный контакт" радиостанции "Вести FM" и канала "Соловьев Live".
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым населенным пунктом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики его отбили. Седьмого марта этого года, спустя 12 дней после начала российской военной операции, город оказался окружен.
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Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков объявил об "освобождении от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов"* всей территории города, который оказался сильно разрушен военными действиями. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".
В минувшую среду начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что в семи украинских портах — Херсоне, Николаеве, Черноморске, Очакове, Одессе, Южном и Мариуполе — остаются заблокированными 75 иностранных судов из 17 государств.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
*Против боевиков нацбатальона "Азов" в России возбуждено уголовное дело.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир Соловьев (телеведущий)Денис ПушилинМариупольРоссияДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаДонбасс
 
 
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