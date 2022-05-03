20:17 03.05.2022 (обновлено: 21:58 03.05.2022)
Журналист Соловьев приехал в Мариуполь
Журналист ВГТРК Владимир Соловьев приехал в Мариуполь
Фотография, опубликованная в Telegram-канале Владимира Соловьева
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Журналист ВГТРК Владимир Соловьев посетил Мариуполь, город телеведущий осматривал вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным, сообщает пресс-служба "Соловьев Live".
"Владимир Соловьев и глава ДНР Денис Пушилин осмотрели город, посетили завод Ильича, морской порт Мариуполя, пообщались на улицах с жителями и российскими военнослужащими", — говорится в сообщении.
Отмечается, что все подробности будут 4 мая в эфире утреннего шоу "Полный контакт" радиостанции "Вести FM" и канала "Соловьев Live".
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым населенным пунктом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики его отбили. Седьмого марта этого года, спустя 12 дней после начала российской военной операции, город оказался окружен.
23 апреля, 08:00На Украине Россия меняет тактику, но не стратегию
Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков объявил об "освобождении от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов"* всей территории города, который оказался сильно разрушен военными действиями. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".
В минувшую среду начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что в семи украинских портах — Херсоне, Николаеве, Черноморске, Очакове, Одессе, Южном и Мариуполе — остаются заблокированными 75 иностранных судов из 17 государств.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
*Против боевиков нацбатальона "Азов" в России возбуждено уголовное дело.