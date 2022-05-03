https://ria.ru/20220503/soldaty-1786690756.html

Беженцы из Харьковской области рассказали о российских солдатах

Беженцы из Харьковской области рассказали о российских солдатах - РИА Новости, 03.05.2022

Беженцы из Харьковской области рассказали о российских солдатах

Российские солдаты на Украине оставили впечатление "вежливых и добрых людей", о случаях якобы жестокости с их стороны беженцы из Харьковской области Украины,... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T21:00

2022-05-03T21:00

2022-05-03T21:00

обострение ситуации в днр и лнр

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россия

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БЕЛГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Российские солдаты на Украине оставили впечатление "вежливых и добрых людей", о случаях якобы жестокости с их стороны беженцы из Харьковской области Украины, живущие сейчас в пункте временного размещения под Белгородом, слышали только из украинских и западных СМИ.Женщине около 60 лет, в ПВР она приехала вместе с внучкой-подростком. Девочка за время под обстрелами начала седеть - бабушка трогает ее волосы и показывает белесые пряди."Моему знакомому, он гулял вместе с друзьями, они возле сада гуляли, солдаты говорят: печеньку будете? Они говорят: да. И им вынесли ящик печенья, такого большого", - говорит девочка."Мы два месяца "под оккупацией". Когда деревню опрашивали, кто где живет, вежливо говорили: ничего, если мы у вас тут натопчем? Ребята ходили, видели детей - говорили: у нас такой же дома. Заходит, говорит: сколько ей? Я говорю: четыре. А он: а моей пять", - рассказывает женщина из украинского села недалеко от границы с Россией в Харьковской области. В ПВР она приехала с мужем и двумя детьми, говорить на камеру боится - у нее "там" остались родственники, но не возражает против записи на диктофон.Очень многие беженцы боятся рассказывать о происходившем под видеозапись, хотя они и в России: люди опасаются расправы над родственниками и близкими на территориях, которые контролируются Украиной. Но соглашаются говорить спиной к камере и с измененным голосом. Один из таких мужчин, пожелавший скрыть свое лицо, рассказал, что на границе ему помогли с деньгами: "Мы поговорили (с сотрудником погранслужбы - ред.), все честно с женой и сыном рассказали, он проверил информацию... Он спросил: действительно денег нет? Я сказал, что ни копейки. Он денег дал, на первое время хотя бы".

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, харьковская область, украина, россия, ситуация в днр и лнр