Беженцы из Харьковской области рассказали о российских солдатах
Беженцы из Харьковской области рассказали, что российские солдаты — вежливые и добрые люди
Российский военнослужащий на Украине. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Российские солдаты на Украине оставили впечатление "вежливых и добрых людей", о случаях якобы жестокости с их стороны беженцы из Харьковской области Украины, живущие сейчас в пункте временного размещения под Белгородом, слышали только из украинских и западных СМИ.
"Мне задавали вопрос: вас там не обижают? Вообще не обижают! Никто не обижает. Россияне, наоборот, детям - конфеты, сгущенное молоко, гуманитарка только российская. Я даже с собой привезла", - рассказала РИА Новости жительница Харьковской области, которой с этим вопросом звонили родственники из других частей Украины.
Женщине около 60 лет, в ПВР она приехала вместе с внучкой-подростком. Девочка за время под обстрелами начала седеть - бабушка трогает ее волосы и показывает белесые пряди.
"Моему знакомому, он гулял вместе с друзьями, они возле сада гуляли, солдаты говорят: печеньку будете? Они говорят: да. И им вынесли ящик печенья, такого большого", - говорит девочка.
"Было, что они (российские солдаты - ред.) спасли моего товарища с сыном. По-моему было 17-го числа (апреля - ред.). Он убегал из-под обстрела, ребята его, военные, прикрыли своими телами. Это с моими товарищами было. Сами погибли", - рассказал другой мужчина, недавно приехавший из Казачьей Лопани в лагерь с двумя детьми - одной девочке 6 лет, другая - еще младенец, в коляске. Их мама погибла под обстрелами, по словам мужчины, ее буквально разорвало бомбой.
"Мы два месяца "под оккупацией". Когда деревню опрашивали, кто где живет, вежливо говорили: ничего, если мы у вас тут натопчем? Ребята ходили, видели детей - говорили: у нас такой же дома. Заходит, говорит: сколько ей? Я говорю: четыре. А он: а моей пять", - рассказывает женщина из украинского села недалеко от границы с Россией в Харьковской области. В ПВР она приехала с мужем и двумя детьми, говорить на камеру боится - у нее "там" остались родственники, но не возражает против записи на диктофон.
Очень многие беженцы боятся рассказывать о происходившем под видеозапись, хотя они и в России: люди опасаются расправы над родственниками и близкими на территориях, которые контролируются Украиной. Но соглашаются говорить спиной к камере и с измененным голосом. Один из таких мужчин, пожелавший скрыть свое лицо, рассказал, что на границе ему помогли с деньгами: "Мы поговорили (с сотрудником погранслужбы - ред.), все честно с женой и сыном рассказали, он проверил информацию... Он спросил: действительно денег нет? Я сказал, что ни копейки. Он денег дал, на первое время хотя бы".
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