Рейтинг@Mail.ru
Беженцы из Харьковской области рассказали о российских солдатах - РИА Новости, 03.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220503/soldaty-1786690756.html
Беженцы из Харьковской области рассказали о российских солдатах
Беженцы из Харьковской области рассказали о российских солдатах - РИА Новости, 03.05.2022
Беженцы из Харьковской области рассказали о российских солдатах
Российские солдаты на Украине оставили впечатление "вежливых и добрых людей", о случаях якобы жестокости с их стороны беженцы из Харьковской области Украины,... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T21:00
2022-05-03T21:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
харьковская область
украина
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/02/1786561321_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8494070715cc85c1c215595e538a2610.jpg
БЕЛГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Российские солдаты на Украине оставили впечатление "вежливых и добрых людей", о случаях якобы жестокости с их стороны беженцы из Харьковской области Украины, живущие сейчас в пункте временного размещения под Белгородом, слышали только из украинских и западных СМИ.Женщине около 60 лет, в ПВР она приехала вместе с внучкой-подростком. Девочка за время под обстрелами начала седеть - бабушка трогает ее волосы и показывает белесые пряди."Моему знакомому, он гулял вместе с друзьями, они возле сада гуляли, солдаты говорят: печеньку будете? Они говорят: да. И им вынесли ящик печенья, такого большого", - говорит девочка."Мы два месяца "под оккупацией". Когда деревню опрашивали, кто где живет, вежливо говорили: ничего, если мы у вас тут натопчем? Ребята ходили, видели детей - говорили: у нас такой же дома. Заходит, говорит: сколько ей? Я говорю: четыре. А он: а моей пять", - рассказывает женщина из украинского села недалеко от границы с Россией в Харьковской области. В ПВР она приехала с мужем и двумя детьми, говорить на камеру боится - у нее "там" остались родственники, но не возражает против записи на диктофон.Очень многие беженцы боятся рассказывать о происходившем под видеозапись, хотя они и в России: люди опасаются расправы над родственниками и близкими на территориях, которые контролируются Украиной. Но соглашаются говорить спиной к камере и с измененным голосом. Один из таких мужчин, пожелавший скрыть свое лицо, рассказал, что на границе ему помогли с деньгами: "Мы поговорили (с сотрудником погранслужбы - ред.), все честно с женой и сыном рассказали, он проверил информацию... Он спросил: действительно денег нет? Я сказал, что ни копейки. Он денег дал, на первое время хотя бы".
https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html
харьковская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/02/1786561321_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_e0cc9a20a264cd9a60fc8891e176e920.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьковская область, украина, россия, ситуация в днр и лнр
21:00 03.05.2022
 
Беженцы из Харьковской области рассказали о российских солдатах

Беженцы из Харьковской области рассказали, что российские солдаты — вежливые и добрые люди

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийский военнослужащий на Украине
Российский военнослужащий на Украине - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Российский военнослужащий на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Российские солдаты на Украине оставили впечатление "вежливых и добрых людей", о случаях якобы жестокости с их стороны беженцы из Харьковской области Украины, живущие сейчас в пункте временного размещения под Белгородом, слышали только из украинских и западных СМИ.
"Мне задавали вопрос: вас там не обижают? Вообще не обижают! Никто не обижает. Россияне, наоборот, детям - конфеты, сгущенное молоко, гуманитарка только российская. Я даже с собой привезла", - рассказала РИА Новости жительница Харьковской области, которой с этим вопросом звонили родственники из других частей Украины.
Женщине около 60 лет, в ПВР она приехала вместе с внучкой-подростком. Девочка за время под обстрелами начала седеть - бабушка трогает ее волосы и показывает белесые пряди.
"Моему знакомому, он гулял вместе с друзьями, они возле сада гуляли, солдаты говорят: печеньку будете? Они говорят: да. И им вынесли ящик печенья, такого большого", - говорит девочка.
"Было, что они (российские солдаты - ред.) спасли моего товарища с сыном. По-моему было 17-го числа (апреля - ред.). Он убегал из-под обстрела, ребята его, военные, прикрыли своими телами. Это с моими товарищами было. Сами погибли", - рассказал другой мужчина, недавно приехавший из Казачьей Лопани в лагерь с двумя детьми - одной девочке 6 лет, другая - еще младенец, в коляске. Их мама погибла под обстрелами, по словам мужчины, ее буквально разорвало бомбой.
"Мы два месяца "под оккупацией". Когда деревню опрашивали, кто где живет, вежливо говорили: ничего, если мы у вас тут натопчем? Ребята ходили, видели детей - говорили: у нас такой же дома. Заходит, говорит: сколько ей? Я говорю: четыре. А он: а моей пять", - рассказывает женщина из украинского села недалеко от границы с Россией в Харьковской области. В ПВР она приехала с мужем и двумя детьми, говорить на камеру боится - у нее "там" остались родственники, но не возражает против записи на диктофон.
Очень многие беженцы боятся рассказывать о происходившем под видеозапись, хотя они и в России: люди опасаются расправы над родственниками и близкими на территориях, которые контролируются Украиной. Но соглашаются говорить спиной к камере и с измененным голосом. Один из таких мужчин, пожелавший скрыть свое лицо, рассказал, что на границе ему помогли с деньгами: "Мы поговорили (с сотрудником погранслужбы - ред.), все честно с женой и сыном рассказали, он проверил информацию... Он спросил: действительно денег нет? Я сказал, что ни копейки. Он денег дал, на первое время хотя бы".
Представители националистических организаций с помощью троса пытаются повалить бюст маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
30 апреля, 08:00
Маски сброшены: Запад обнажил свою нацистскую сущность
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреХарьковская областьУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала