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Швеция укрепляет оборону из-за ситуации на Украине, заявила премьер - РИА Новости, 03.05.2022
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Швеция укрепляет оборону из-за ситуации на Украине, заявила премьер
Швеция укрепляет оборону из-за ситуации на Украине, заявила премьер - РИА Новости, 03.05.2022
Швеция укрепляет оборону из-за ситуации на Украине, заявила премьер
Ситуация на Украине будет иметь значительные последствия для Швеции, оборонный бюджет будет увеличен максимально быстро, вопросы безопасности включают в себя... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T14:52
2022-05-03T14:52
в мире
швеция
нато
евросоюз
украина
германия
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
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БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. Ситуация на Украине будет иметь значительные последствия для Швеции, оборонный бюджет будет увеличен максимально быстро, вопросы безопасности включают в себя также дебаты о возможном вступлении в НАТО, заявила шведский премьер-министр Магдалена Андерссон журналистам на полях выездного заседания правительства Германии.Ранее в Мезеберге стартовало выездное заседание правительства ФРГ, которое продлится два дня. На мероприятие были приглашены в качестве гостей премьер-министры Швеции и Финляндии, с которыми германский кабмин обсудил вопросы безопасности."Ситуация в области безопасности требует еще большего сближения &lt;...&gt; как с балтийскими государствами, так и с ЕС и трансатлантическими партнерами. Мы должны приспособиться к этим новым условиям, укреплять нашу оборону, мы ускоряем этот процесс. Как и Германия, мы увеличим наши расходы на оборону как можно скорее до 2 процентов ВВП", - сказала премьер-министр Швеции, добавив, что военный конфликт на Украине будет иметь "значительные последствия как для наших стран, так и для России".Она добавила, что вопросы об укреплении обороноспособности Швеции включает в себя также "обсуждение о будущем членстве в НАТО и других опций, которые есть".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220503/frg-1786646767.html
https://ria.ru/20220429/bazy-1786084575.html
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в мире, швеция, нато, евросоюз, украина, германия, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф)
14:52 03.05.2022
 
Швеция укрепляет оборону из-за ситуации на Украине, заявила премьер

Премьер Швеции Андерссон заявила, что страна укрепляет оборону из-за ситуации на Украине

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. Ситуация на Украине будет иметь значительные последствия для Швеции, оборонный бюджет будет увеличен максимально быстро, вопросы безопасности включают в себя также дебаты о возможном вступлении в НАТО, заявила шведский премьер-министр Магдалена Андерссон журналистам на полях выездного заседания правительства Германии.
Ранее в Мезеберге стартовало выездное заседание правительства ФРГ, которое продлится два дня. На мероприятие были приглашены в качестве гостей премьер-министры Швеции и Финляндии, с которыми германский кабмин обсудил вопросы безопасности.
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Вчера, 14:22
Берлин готов поддержать решение Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО
"Ситуация в области безопасности требует еще большего сближения <...> как с балтийскими государствами, так и с ЕС и трансатлантическими партнерами. Мы должны приспособиться к этим новым условиям, укреплять нашу оборону, мы ускоряем этот процесс. Как и Германия, мы увеличим наши расходы на оборону как можно скорее до 2 процентов ВВП", - сказала премьер-министр Швеции, добавив, что военный конфликт на Украине будет иметь "значительные последствия как для наших стран, так и для России".
Она добавила, что вопросы об укреплении обороноспособности Швеции включает в себя также "обсуждение о будущем членстве в НАТО и других опций, которые есть".
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в Ожише - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 10:36
Эксперт назвал вступление Швеции и Финляндии в НАТО реалистичным
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
В миреШвецияНАТОЕвросоюзУкраинаГерманияВладимир ПутинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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