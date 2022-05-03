https://ria.ru/20220503/sholts-1786602134.html

Шольц отказался приехать в Киев из-за поступка Зеленского

Шольц отказался приехать в Киев из-за поступка Зеленского - РИА Новости, 03.05.2022

Шольц отказался приехать в Киев из-за поступка Зеленского

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в беседе с ZDF, что отказ президента Украины Владимира Зеленского принять в Киеве его немецкого коллегу Франк-Вальтера... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T02:27

2022-05-03T02:27

2022-05-03T03:46

в мире

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олаф шольц

франк-вальтер штайнмайер

владимир зеленский

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в беседе с ZDF, что отказ президента Украины Владимира Зеленского принять в Киеве его немецкого коллегу Франк-Вальтера Штайнмайера не дает главе правительства ФРГ посетить бывшую советскую республику.Таблоид Bild сообщал со ссылкой на правительственные украинские круги, что Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве "из-за его тесных связей с Россией" в последние годы. По информации издания, последний планировал посетить Украину 13 апреля. Штайнмайер пояснил, что был готов поехать в Киев вместе с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, но там сочли его присутствие нежелательным.Канцлер назвал отказ принять Штайнмайера "довольно заметным событием".Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220502/ukraina-1786491461.html

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в мире, украина, киев, германия, олаф шольц, франк-вальтер штайнмайер, владимир зеленский