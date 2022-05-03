02:27 03.05.2022 (обновлено: 03:46 03.05.2022)
Шольц отказался приехать в Киев из-за поступка Зеленского
Канцлер ФРГ Шольц: визиту в Киев мешает отказ принять президента Германии Штайнмайера
© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в беседе с ZDF, что отказ президента Украины Владимира Зеленского принять в Киеве его немецкого коллегу Франк-Вальтера Штайнмайера не дает главе правительства ФРГ посетить бывшую советскую республику.
Таблоид Bild сообщал со ссылкой на правительственные украинские круги, что Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве "из-за его тесных связей с Россией" в последние годы. По информации издания, последний планировал посетить Украину 13 апреля. Штайнмайер пояснил, что был готов поехать в Киев вместе с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, но там сочли его присутствие нежелательным.
"Это мешает (визиту канцлера в Киев. — Прим. ред.)", — заявил Шольц, рассуждая о возможности посещения Украины.
Канцлер назвал отказ принять Штайнмайера "довольно заметным событием".
"Так делать нельзя. Не должно быть так, что стране, которая оказывает столько военной и экономической помощи, которая нужна для гарантий безопасности, столь важных в будущем, говорят: президенту нельзя приезжать", — подчеркнул Шольц.
Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Вчера, 08:00Украина превратила Германию в ничтожество