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Шольц отказался приехать в Киев из-за поступка Зеленского - РИА Новости, 03.05.2022
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Шольц отказался приехать в Киев из-за поступка Зеленского
Шольц отказался приехать в Киев из-за поступка Зеленского - РИА Новости, 03.05.2022
Шольц отказался приехать в Киев из-за поступка Зеленского
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в беседе с ZDF, что отказ президента Украины Владимира Зеленского принять в Киеве его немецкого коллегу Франк-Вальтера... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T02:27
2022-05-03T03:46
в мире
украина
киев
германия
олаф шольц
франк-вальтер штайнмайер
владимир зеленский
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в беседе с ZDF, что отказ президента Украины Владимира Зеленского принять в Киеве его немецкого коллегу Франк-Вальтера Штайнмайера не дает главе правительства ФРГ посетить бывшую советскую республику.Таблоид Bild сообщал со ссылкой на правительственные украинские круги, что Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве "из-за его тесных связей с Россией" в последние годы. По информации издания, последний планировал посетить Украину 13 апреля. Штайнмайер пояснил, что был готов поехать в Киев вместе с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, но там сочли его присутствие нежелательным.Канцлер назвал отказ принять Штайнмайера "довольно заметным событием".Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220502/ukraina-1786491461.html
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в мире, украина, киев, германия, олаф шольц, франк-вальтер штайнмайер, владимир зеленский
02:27 03.05.2022 (обновлено: 03:46 03.05.2022)
 
Шольц отказался приехать в Киев из-за поступка Зеленского

Канцлер ФРГ Шольц: визиту в Киев мешает отказ принять президента Германии Штайнмайера

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в беседе с ZDF, что отказ президента Украины Владимира Зеленского принять в Киеве его немецкого коллегу Франк-Вальтера Штайнмайера не дает главе правительства ФРГ посетить бывшую советскую республику.
Таблоид Bild сообщал со ссылкой на правительственные украинские круги, что Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве "из-за его тесных связей с Россией" в последние годы. По информации издания, последний планировал посетить Украину 13 апреля. Штайнмайер пояснил, что был готов поехать в Киев вместе с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, но там сочли его присутствие нежелательным.
"Это мешает (визиту канцлера в Киев. — Прим. ред.)", — заявил Шольц, рассуждая о возможности посещения Украины.
Канцлер назвал отказ принять Штайнмайера "довольно заметным событием".
"Так делать нельзя. Не должно быть так, что стране, которая оказывает столько военной и экономической помощи, которая нужна для гарантий безопасности, столь важных в будущем, говорят: президенту нельзя приезжать", — подчеркнул Шольц.
Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреУкраинаКиевГерманияОлаф ШольцФранк-Вальтер ШтайнмайерВладимир Зеленский
 
 
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