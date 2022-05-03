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Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине 5 мая - РИА Новости, 03.05.2022
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Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине 5 мая
Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине 5 мая - РИА Новости, 03.05.2022
Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине 5 мая
СБ ООН проведет заседание по ситуации на Украине 5 мая, следует из предварительной программы заседаний. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T19:46
2022-05-03T20:02
в мире
совет безопасности оон
барбара вудворд
сша
оон
украина
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ООН, 3 мая - РИА Новости. СБ ООН проведет заседание по ситуации на Украине 5 мая, следует из предварительной программы заседаний.В мае в СБ ООН председательствуют США.Ранее постпред Британии при ООН Барбара Вудворд сообщила, что на этой неделе СБ ООН обсудит недавний визит генсека ООН в Москву и Киев, а также ракетный удар по заводу "Артем", когда генсек находился в украинской столице.
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в мире, совет безопасности оон, барбара вудворд, сша, оон, украина, великобритания
19:46 03.05.2022 (обновлено: 20:02 03.05.2022)
 
Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине 5 мая

Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине 5 мая

© AP Photo / Mary AltafferЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 3 мая - РИА Новости. СБ ООН проведет заседание по ситуации на Украине 5 мая, следует из предварительной программы заседаний.
В мае в СБ ООН председательствуют США.
Ранее постпред Британии при ООН Барбара Вудворд сообщила, что на этой неделе СБ ООН обсудит недавний визит генсека ООН в Москву и Киев, а также ракетный удар по заводу "Артем", когда генсек находился в украинской столице.
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В миреСовет Безопасности ООНБарбара ВудвордСШАООНУкраинаВеликобритания
 
 
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