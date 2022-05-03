https://ria.ru/20220503/sb-1786683032.html

Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине 5 мая

Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине 5 мая - РИА Новости, 03.05.2022

Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине 5 мая

СБ ООН проведет заседание по ситуации на Украине 5 мая, следует из предварительной программы заседаний. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T19:46

2022-05-03T19:46

2022-05-03T20:02

в мире

совет безопасности оон

барбара вудворд

сша

оон

украина

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ООН, 3 мая - РИА Новости. СБ ООН проведет заседание по ситуации на Украине 5 мая, следует из предварительной программы заседаний.В мае в СБ ООН председательствуют США.Ранее постпред Британии при ООН Барбара Вудворд сообщила, что на этой неделе СБ ООН обсудит недавний визит генсека ООН в Москву и Киев, а также ракетный удар по заводу "Артем", когда генсек находился в украинской столице.

https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html

сша

украина

великобритания

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, совет безопасности оон, барбара вудворд, сша, оон, украина, великобритания