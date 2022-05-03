https://ria.ru/20220503/sb-1786683032.html
Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине 5 мая
Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине 5 мая - РИА Новости, 03.05.2022
Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине 5 мая
СБ ООН проведет заседание по ситуации на Украине 5 мая, следует из предварительной программы заседаний. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T19:46
2022-05-03T19:46
2022-05-03T20:02
в мире
совет безопасности оон
барбара вудворд
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ООН, 3 мая - РИА Новости. СБ ООН проведет заседание по ситуации на Украине 5 мая, следует из предварительной программы заседаний.В мае в СБ ООН председательствуют США.Ранее постпред Британии при ООН Барбара Вудворд сообщила, что на этой неделе СБ ООН обсудит недавний визит генсека ООН в Москву и Киев, а также ракетный удар по заводу "Артем", когда генсек находился в украинской столице.
https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, совет безопасности оон, барбара вудворд, сша, оон, украина, великобритания
19:46 03.05.2022 (обновлено: 20:02 03.05.2022)
Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине 5 мая
Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине 5 мая