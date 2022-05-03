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Боррель уточнил, что войдет в шестой пакет санкций против России - РИА Новости, 03.05.2022
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Боррель уточнил, что войдет в шестой пакет санкций против России
Боррель уточнил, что войдет в шестой пакет санкций против России - РИА Новости, 03.05.2022
Боррель уточнил, что войдет в шестой пакет санкций против России
Шестой пакет европейских санкций против России будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые меры по борьбе с "дезинформацией" и ограничения по импорту РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T17:16
2022-05-03T20:25
экономика
санкции
жозеп боррель
евросоюз
россия
нефть
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БРЮССЕЛЬ, 3 мая — РИА Новости. Шестой пакет европейских санкций против России будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые меры по борьбе с "дезинформацией" и ограничения по импорту нефти, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель."Мы работаем над шестым пакетом санкций, которые нацелены на отключение от SWIFT большего числа банков, список лиц, причастных к дезинформации, и меры по импорту нефти", — написал он в Twitter.По его словам, ограничения должен будет утвердить Совет ЕС.После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад принял несколько пакетов мер против России. Ограничения направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. По словам министра финансов Антона Силуанова, речь идет о сумме в 300 миллиардов долларов — примерно половине российских золотовалютных резервов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием США и их союзников и в политике, и в экономике.
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экономика, санкции, жозеп боррель, евросоюз, россия, нефть
17:16 03.05.2022 (обновлено: 20:25 03.05.2022)
 
Боррель уточнил, что войдет в шестой пакет санкций против России

Боррель: в шестой пакет санкций ЕС войдут ограничения по импорту российской нефти

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 мая — РИА Новости. Шестой пакет европейских санкций против России будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые меры по борьбе с "дезинформацией" и ограничения по импорту нефти, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Мы работаем над шестым пакетом санкций, которые нацелены на отключение от SWIFT большего числа банков, список лиц, причастных к дезинформации, и меры по импорту нефти", — написал он в Twitter.
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По его словам, ограничения должен будет утвердить Совет ЕС.
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад принял несколько пакетов мер против России. Ограничения направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. По словам министра финансов Антона Силуанова, речь идет о сумме в 300 миллиардов долларов — примерно половине российских золотовалютных резервов.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием США и их союзников и в политике, и в экономике.
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ЭкономикаСанкцииЖозеп БоррельЕвросоюзРоссияНефть
 
 
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