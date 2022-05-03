https://ria.ru/20220503/sanktsii-1786666465.html

Боррель уточнил, что войдет в шестой пакет санкций против России

Боррель уточнил, что войдет в шестой пакет санкций против России - РИА Новости, 03.05.2022

Боррель уточнил, что войдет в шестой пакет санкций против России

Шестой пакет европейских санкций против России будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые меры по борьбе с "дезинформацией" и ограничения по импорту РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T17:16

2022-05-03T17:16

2022-05-03T20:25

экономика

санкции

жозеп боррель

евросоюз

россия

нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786664972_0:135:2673:1639_1920x0_80_0_0_1aa8608f0dcfa4673e77ab72ad0f9bd3.jpg

БРЮССЕЛЬ, 3 мая — РИА Новости. Шестой пакет европейских санкций против России будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые меры по борьбе с "дезинформацией" и ограничения по импорту нефти, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель."Мы работаем над шестым пакетом санкций, которые нацелены на отключение от SWIFT большего числа банков, список лиц, причастных к дезинформации, и меры по импорту нефти", — написал он в Twitter.По его словам, ограничения должен будет утвердить Совет ЕС.После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад принял несколько пакетов мер против России. Ограничения направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. По словам министра финансов Антона Силуанова, речь идет о сумме в 300 миллиардов долларов — примерно половине российских золотовалютных резервов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием США и их союзников и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220503/sanktsii-1786640782.html

https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, санкции, жозеп боррель, евросоюз, россия, нефть