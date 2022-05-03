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Обозреватель Financial Times признал неуязвимость России перед санкциями - РИА Новости, 03.05.2022
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Обозреватель Financial Times признал неуязвимость России перед санкциями
Обозреватель Financial Times признал неуязвимость России перед санкциями - РИА Новости, 03.05.2022
Обозреватель Financial Times признал неуязвимость России перед санкциями
Обозреватель Financial Times Мартин Вулф в интервью испанскому изданию El Mundo назвал Россию практически неуязвимой с энергетической точки зрения. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T13:29
2022-05-03T15:10
цены на нефть
владимир путин
россия
москва
украина
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
экономика
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Обозреватель Financial Times Мартин Вулф в интервью испанскому изданию El Mundo назвал Россию практически неуязвимой с энергетической точки зрения."Россия всегда найдет покупателя топлива", — считает он.Эксперт отметил, что антироссийские ограничительные меры никогда не будут работать так, как на то рассчитывает Запад."Экономические санкции против России работали бы лучше, если бы они были более строгими и включали бы газ, но они никогда не будут полностью непроницаемыми, потому что Россия может покупать, например, через Китай", — заявил аналитик, отметив, что Запад не в состоянии подключить к эмбарго весь мир.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Но все это уже обернулось экономическими проблемами для самого Запада, вызвав рост цен на топливо и продукты.В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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цены на нефть, владимир путин, россия, москва, украина, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, экономика
13:29 03.05.2022 (обновлено: 15:10 03.05.2022)
 
Обозреватель Financial Times признал неуязвимость России перед санкциями

Обозреватель Financial Times Мартин Вулф признал энергетическую неуязвимость России

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкУзлы учета газа Амурского газоперерабатывающего завода компании "Газпром"
Узлы учета газа Амурского газоперерабатывающего завода компании Газпром - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Узлы учета газа Амурского газоперерабатывающего завода компании "Газпром". Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Обозреватель Financial Times Мартин Вулф в интервью испанскому изданию El Mundo назвал Россию практически неуязвимой с энергетической точки зрения.
"Россия всегда найдет покупателя топлива", — считает он.
Эксперт отметил, что антироссийские ограничительные меры никогда не будут работать так, как на то рассчитывает Запад.
"Экономические санкции против России работали бы лучше, если бы они были более строгими и включали бы газ, но они никогда не будут полностью непроницаемыми, потому что Россия может покупать, например, через Китай", — заявил аналитик, отметив, что Запад не в состоянии подключить к эмбарго весь мир.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Но все это уже обернулось экономическими проблемами для самого Запада, вызвав рост цен на топливо и продукты.
В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
2 мая, 15:39
Запад загнал себя в ловушку антироссийскими санкциями, пишет The Hill
 
Цены на нефтьВладимир ПутинРоссияМоскваУкраинаСанкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в РоссииЭкономика
 
 
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