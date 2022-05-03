https://ria.ru/20220503/sanktsii-1786640782.html

Обозреватель Financial Times признал неуязвимость России перед санкциями

Обозреватель Financial Times признал неуязвимость России перед санкциями - РИА Новости, 03.05.2022

Обозреватель Financial Times признал неуязвимость России перед санкциями

Обозреватель Financial Times Мартин Вулф в интервью испанскому изданию El Mundo назвал Россию практически неуязвимой с энергетической точки зрения. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T13:29

2022-05-03T13:29

2022-05-03T15:10

цены на нефть

владимир путин

россия

москва

украина

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

экономика

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Обозреватель Financial Times Мартин Вулф в интервью испанскому изданию El Mundo назвал Россию практически неуязвимой с энергетической точки зрения."Россия всегда найдет покупателя топлива", — считает он.Эксперт отметил, что антироссийские ограничительные меры никогда не будут работать так, как на то рассчитывает Запад."Экономические санкции против России работали бы лучше, если бы они были более строгими и включали бы газ, но они никогда не будут полностью непроницаемыми, потому что Россия может покупать, например, через Китай", — заявил аналитик, отметив, что Запад не в состоянии подключить к эмбарго весь мир.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Но все это уже обернулось экономическими проблемами для самого Запада, вызвав рост цен на топливо и продукты.В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220502/sanktsii-1786553183.html

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Мадина Моргоева

цены на нефть, владимир путин, россия, москва, украина, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, экономика