https://ria.ru/20220503/sanktsii-1786638153.html

Европарламент: Россия должна вернуть перерегистрированные самолеты

Европарламент: Россия должна вернуть перерегистрированные самолеты - РИА Новости, 03.05.2022

Европарламент: Россия должна вернуть перерегистрированные самолеты

Депутаты Европейского парламента призывают Россию вернуть перерегистрированные ранее в российском реестре гражданские самолеты "законным владельцам". РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T12:58

2022-05-03T12:58

2022-05-03T13:07

виталий савельев

россия

страсбург

украина

евросоюз

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

санкции в отношении россии

новости - туризм

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БРЮССЕЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента призывают Россию вернуть перерегистрированные ранее в российском реестре гражданские самолеты "законным владельцам".Об этом говорится в проекте резолюции, которую европейские парламентарии планируют принять в ходе начавшейся в понедельник в Страсбурге пленарной сессии. Резолюции ЕП не являются обязательными к исполнению, но европейские страны прислушиваются к мнению евродепутатов."Россия в нарушение международных правил гражданской авиации (Чикагская конвенция – ред.) приняла закон, направленный на принуждение к перерегистрации самолетов, взятых в лизинг у зарубежных компаний, в российском реестре. Самолеты должны быть возвращены их законным владельцам", - указывается в проекте документа.Депутаты подчеркнули, что "российские власти сами будут нести ответственность за создание опасности для жизни своих граждан, если разрешат летать таким самолетам в своем воздушном пространстве, не имея при этом возможности гарантировать все требования безопасности".ЕП также заявляет, что "приветствует решение Европейской комиссии включить российские авиакомпании в список запрещенных в ЕС".Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.По словам главы Минтранса России Виталия Савельева, по состоянию на 25 апреля в российском реестре были зарегистрированы уже 1140 самолетов.

https://ria.ru/20220213/samolety-1772578101.html

https://ria.ru/20220225/samolety-1775089284.html

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виталий савельев, россия, страсбург, украина, евросоюз, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), санкции в отношении россии, новости - туризм