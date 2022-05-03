12:58 03.05.2022 (обновлено: 13:07 03.05.2022)
Европарламент: Россия должна вернуть перерегистрированные самолеты
Европарламент: Россия должна вернуть перерегистрированные самолеты законным владельцам
Самолеты в аэропорту Домодедово в Москве. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента призывают Россию вернуть перерегистрированные ранее в российском реестре гражданские самолеты "законным владельцам".
Об этом говорится в проекте резолюции, которую европейские парламентарии планируют принять в ходе начавшейся в понедельник в Страсбурге пленарной сессии. Резолюции ЕП не являются обязательными к исполнению, но европейские страны прислушиваются к мнению евродепутатов.
"Россия в нарушение международных правил гражданской авиации (Чикагская конвенция – ред.) приняла закон, направленный на принуждение к перерегистрации самолетов, взятых в лизинг у зарубежных компаний, в российском реестре. Самолеты должны быть возвращены их законным владельцам", - указывается в проекте документа.
Депутаты подчеркнули, что "российские власти сами будут нести ответственность за создание опасности для жизни своих граждан, если разрешат летать таким самолетам в своем воздушном пространстве, не имея при этом возможности гарантировать все требования безопасности".
ЕП также заявляет, что "приветствует решение Европейской комиссии включить российские авиакомпании в список запрещенных в ЕС".
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.
По словам главы Минтранса России Виталия Савельева, по состоянию на 25 апреля в российском реестре были зарегистрированы уже 1140 самолетов.