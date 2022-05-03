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Европарламент: Россия должна вернуть перерегистрированные самолеты - РИА Новости, 03.05.2022
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Европарламент: Россия должна вернуть перерегистрированные самолеты
Европарламент: Россия должна вернуть перерегистрированные самолеты - РИА Новости, 03.05.2022
Европарламент: Россия должна вернуть перерегистрированные самолеты
Депутаты Европейского парламента призывают Россию вернуть перерегистрированные ранее в российском реестре гражданские самолеты "законным владельцам". РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T12:58
2022-05-03T13:07
виталий савельев
россия
страсбург
украина
евросоюз
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
санкции в отношении россии
новости - туризм
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БРЮССЕЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента призывают Россию вернуть перерегистрированные ранее в российском реестре гражданские самолеты "законным владельцам".Об этом говорится в проекте резолюции, которую европейские парламентарии планируют принять в ходе начавшейся в понедельник в Страсбурге пленарной сессии. Резолюции ЕП не являются обязательными к исполнению, но европейские страны прислушиваются к мнению евродепутатов."Россия в нарушение международных правил гражданской авиации (Чикагская конвенция – ред.) приняла закон, направленный на принуждение к перерегистрации самолетов, взятых в лизинг у зарубежных компаний, в российском реестре. Самолеты должны быть возвращены их законным владельцам", - указывается в проекте документа.Депутаты подчеркнули, что "российские власти сами будут нести ответственность за создание опасности для жизни своих граждан, если разрешат летать таким самолетам в своем воздушном пространстве, не имея при этом возможности гарантировать все требования безопасности".ЕП также заявляет, что "приветствует решение Европейской комиссии включить российские авиакомпании в список запрещенных в ЕС".Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.По словам главы Минтранса России Виталия Савельева, по состоянию на 25 апреля в российском реестре были зарегистрированы уже 1140 самолетов.
https://ria.ru/20220213/samolety-1772578101.html
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виталий савельев, россия, страсбург, украина, евросоюз, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), санкции в отношении россии, новости - туризм
12:58 03.05.2022 (обновлено: 13:07 03.05.2022)
 
Европарламент: Россия должна вернуть перерегистрированные самолеты

Европарламент: Россия должна вернуть перерегистрированные самолеты законным владельцам

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолеты в аэропорту Домодедово в Москве
Самолеты в аэропорту Домодедово в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолеты в аэропорту Домодедово в Москве. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента призывают Россию вернуть перерегистрированные ранее в российском реестре гражданские самолеты "законным владельцам".
Об этом говорится в проекте резолюции, которую европейские парламентарии планируют принять в ходе начавшейся в понедельник в Страсбурге пленарной сессии. Резолюции ЕП не являются обязательными к исполнению, но европейские страны прислушиваются к мнению евродепутатов.
"Россия в нарушение международных правил гражданской авиации (Чикагская конвенция – ред.) приняла закон, направленный на принуждение к перерегистрации самолетов, взятых в лизинг у зарубежных компаний, в российском реестре. Самолеты должны быть возвращены их законным владельцам", - указывается в проекте документа.
Депутаты подчеркнули, что "российские власти сами будут нести ответственность за создание опасности для жизни своих граждан, если разрешат летать таким самолетам в своем воздушном пространстве, не имея при этом возможности гарантировать все требования безопасности".
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ЕП также заявляет, что "приветствует решение Европейской комиссии включить российские авиакомпании в список запрещенных в ЕС".
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
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Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.
По словам главы Минтранса России Виталия Савельева, по состоянию на 25 апреля в российском реестре были зарегистрированы уже 1140 самолетов.
 
Виталий СавельевРоссияСтрасбургУкраинаЕвросоюзФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Санкции в отношении РоссииНовости - Туризм
 
 
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