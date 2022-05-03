https://ria.ru/20220503/samolety-1786652994.html
Росавиация: регистрация самолетов в России не влечет снижения безопасности
Росавиация: регистрация самолетов в России не влечет снижения безопасности - РИА Новости, 03.05.2022
Росавиация: регистрация самолетов в России не влечет снижения безопасности
Законодательное регулирование регистрации воздушных судов в национальном реестре в России в полной мере соответствует требованиям Чикагской конвенции и не... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T15:14
2022-05-03T15:14
2022-05-03T15:31
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
в мире
европарламент
экономика
украина
сша
евросоюз
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Законодательное регулирование регистрации воздушных судов в национальном реестре в России в полной мере соответствует требованиям Чикагской конвенции и не принуждает российских эксплуатантов, перерегистрация самолетов в реестр РФ не влечёт снижения уровня безопасности полетов, говорится в сообщении Росавиация."Российское законодательство в части регистрации воздушных судов в национальном реестре в полной мере соответствует требованиям Чикагской конвенции и не принуждает российских эксплуатантов. Перерегистрация самолетов в госреестре воздушных судов России не влечёт за собой снижения уровня безопасности полетов, который находится на постоянном контроле авиационных властей России", - говорится в сообщении.Также сообщается, что вопрос лизинга самолетов российских авиакомпаний нужно решать в рамках заключённых коммерческих контрактов, а Европарламенту следует содействовать исполнению положений этих контрактов и не поддерживать незаконных санкций."Вопрос лизинга воздушных судов следует решать в рамках заключённых коммерческих контрактов. Европарламенту следует содействовать исполнению положений контрактов лизинга воздушных судов российских авиакомпаний и не поддерживать незаконных санкционных мер в нарушение международного права и Чикагской конвенции", - говорится в заявлении.Согласно проекту резолюции, которую депутаты Европейского парламента планируют принять в ходе начавшейся в понедельник пленарной сессии, они призывают Россию вернуть перерегистрированные ранее в российском реестре гражданские самолеты "законным владельцам". Резолюции Европарламента необязательны к исполнению, но европейские страны прислушиваются к мнению евродепутатов.В документе говорится, что Россия в нарушение международных правил гражданской авиации приняла закон, направленный на принуждение к перерегистрации самолетов, взятых в лизинг у зарубежных компаний, в российском реестре. Депутаты подчеркнули, что российские власти сами будут нести ответственность за создание опасности для жизни своих граждан, если разрешат летать таким самолетам в своем воздушном пространстве, не имея при этом возможности гарантировать все требования безопасности.Страны Запада в ответ на военную операцию России на Украине ввели ряд санкций и обсуждают новые. В частности, ЕС запретил поставки в Россию самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. По словам главы Минтранса России Виталия Савельева, по состоянию на 25 апреля в российском реестре были зарегистрированы уже 1140 самолетов.
https://ria.ru/20220503/sanktsii-1786638153.html
https://ria.ru/20220427/samolety-1785702567.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), в мире, европарламент, экономика, украина, сша, евросоюз, виталий савельев
15:14 03.05.2022 (обновлено: 15:31 03.05.2022)
Росавиация: регистрация самолетов в России не влечет снижения безопасности
Росавиация: перерегистрация самолетов в российский реестр не влечет снижения безопасности
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Законодательное регулирование регистрации воздушных судов в национальном реестре в России в полной мере соответствует требованиям Чикагской конвенции и не принуждает российских эксплуатантов, перерегистрация самолетов в реестр РФ не влечёт снижения уровня безопасности полетов, говорится в сообщении Росавиация.
"Российское законодательство в части регистрации воздушных судов в национальном реестре в полной мере соответствует требованиям Чикагской конвенции и не принуждает российских эксплуатантов. Перерегистрация самолетов в госреестре воздушных судов России
не влечёт за собой снижения уровня безопасности полетов, который находится на постоянном контроле авиационных властей России", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что вопрос лизинга самолетов российских авиакомпаний нужно решать в рамках заключённых коммерческих контрактов, а Европарламенту
следует содействовать исполнению положений этих контрактов и не поддерживать незаконных санкций.
"Вопрос лизинга воздушных судов следует решать в рамках заключённых коммерческих контрактов. Европарламенту следует содействовать исполнению положений контрактов лизинга воздушных судов российских авиакомпаний и не поддерживать незаконных санкционных мер в нарушение международного права и Чикагской конвенции", - говорится в заявлении.
Согласно проекту резолюции, которую депутаты Европейского парламента планируют принять в ходе начавшейся в понедельник пленарной сессии, они призывают Россию вернуть перерегистрированные ранее в российском реестре гражданские самолеты "законным владельцам". Резолюции Европарламента необязательны к исполнению, но европейские страны прислушиваются к мнению евродепутатов.
В документе говорится, что Россия в нарушение международных правил гражданской авиации приняла закон, направленный на принуждение к перерегистрации самолетов, взятых в лизинг у зарубежных компаний, в российском реестре. Депутаты подчеркнули, что российские власти сами будут нести ответственность за создание опасности для жизни своих граждан, если разрешат летать таким самолетам в своем воздушном пространстве, не имея при этом возможности гарантировать все требования безопасности.
Страны Запада в ответ на военную операцию России на Украине
ввели ряд санкций и обсуждают новые. В частности, ЕС
запретил поставки в Россию самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США
, Канада
и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
Росавиация
рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. По словам главы Минтранса России Виталия Савельева
, по состоянию на 25 апреля в российском реестре были зарегистрированы уже 1140 самолетов.