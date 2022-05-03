https://ria.ru/20220503/samolety-1786652994.html

Росавиация: регистрация самолетов в России не влечет снижения безопасности

Росавиация: регистрация самолетов в России не влечет снижения безопасности - РИА Новости, 03.05.2022

Росавиация: регистрация самолетов в России не влечет снижения безопасности

Законодательное регулирование регистрации воздушных судов в национальном реестре в России в полной мере соответствует требованиям Чикагской конвенции и не... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T15:14

2022-05-03T15:14

2022-05-03T15:31

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

в мире

европарламент

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евросоюз

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Законодательное регулирование регистрации воздушных судов в национальном реестре в России в полной мере соответствует требованиям Чикагской конвенции и не принуждает российских эксплуатантов, перерегистрация самолетов в реестр РФ не влечёт снижения уровня безопасности полетов, говорится в сообщении Росавиация."Российское законодательство в части регистрации воздушных судов в национальном реестре в полной мере соответствует требованиям Чикагской конвенции и не принуждает российских эксплуатантов. Перерегистрация самолетов в госреестре воздушных судов России не влечёт за собой снижения уровня безопасности полетов, который находится на постоянном контроле авиационных властей России", - говорится в сообщении.Также сообщается, что вопрос лизинга самолетов российских авиакомпаний нужно решать в рамках заключённых коммерческих контрактов, а Европарламенту следует содействовать исполнению положений этих контрактов и не поддерживать незаконных санкций."Вопрос лизинга воздушных судов следует решать в рамках заключённых коммерческих контрактов. Европарламенту следует содействовать исполнению положений контрактов лизинга воздушных судов российских авиакомпаний и не поддерживать незаконных санкционных мер в нарушение международного права и Чикагской конвенции", - говорится в заявлении.Согласно проекту резолюции, которую депутаты Европейского парламента планируют принять в ходе начавшейся в понедельник пленарной сессии, они призывают Россию вернуть перерегистрированные ранее в российском реестре гражданские самолеты "законным владельцам". Резолюции Европарламента необязательны к исполнению, но европейские страны прислушиваются к мнению евродепутатов.В документе говорится, что Россия в нарушение международных правил гражданской авиации приняла закон, направленный на принуждение к перерегистрации самолетов, взятых в лизинг у зарубежных компаний, в российском реестре. Депутаты подчеркнули, что российские власти сами будут нести ответственность за создание опасности для жизни своих граждан, если разрешат летать таким самолетам в своем воздушном пространстве, не имея при этом возможности гарантировать все требования безопасности.Страны Запада в ответ на военную операцию России на Украине ввели ряд санкций и обсуждают новые. В частности, ЕС запретил поставки в Россию самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. По словам главы Минтранса России Виталия Савельева, по состоянию на 25 апреля в российском реестре были зарегистрированы уже 1140 самолетов.

https://ria.ru/20220503/sanktsii-1786638153.html

https://ria.ru/20220427/samolety-1785702567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), в мире, европарламент, экономика, украина, сша, евросоюз, виталий савельев