https://ria.ru/20220503/samolet-1786599070.html
Эксперт рассказал о влиянии санкций на безопасность полетов
Эксперт рассказал о влиянии санкций на безопасность полетов - РИА Новости, 03.05.2022
Эксперт рассказал о влиянии санкций на безопасность полетов
Одна из главных проблем, с которыми столкнулась авиаотрасль из-за санкций — поставки запчастей, рассказал агентству "Прайм" авиаэксперт Илья Шатилин. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T02:15
2022-05-03T02:15
2022-05-03T02:15
туризм
общество
россия
илья шатилин
самолеты
санкции
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Одна из главных проблем, с которыми столкнулась авиаотрасль из-за санкций — поставки запчастей, рассказал агентству "Прайм" авиаэксперт Илья Шатилин.Эксперт напомнил о возможности разобрать некоторые самолеты на запчасти, а также получить их по "серым каналам". Такие схемы приведут к тому, что поставляться запчасти будут в меньших количествах, чем раньше, а сроки поставок увеличатся, отметил он. Это приведет к тому, что самолеты будут дольше простаивать.Однако очевидно, что неисправный самолет никто не выпустит."Важно понимать, что большинство технических центров в России принадлежат авиакомпаниям и, соответственно, работают в их интересах, им нет смысла экономить на ремонте, ставить контрафактные запчасти. Таким образом они заинтересованы в том, чтобы выполнять работы качественно и искать качественные запчасти", — подытожил Шатилин.
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общество, россия, илья шатилин, самолеты, санкции
Эксперт рассказал о влиянии санкций на безопасность полетов
Эксперт Шатилин: одна из главных проблем авиаотрасли из-за санкций — поставки запчастей
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости.
Одна из главных проблем, с которыми столкнулась авиаотрасль из-за санкций — поставки запчастей, рассказал агентству "Прайм
" авиаэксперт Илья Шатилин.
Эксперт напомнил о возможности разобрать некоторые самолеты на запчасти, а также получить их по "серым каналам". Такие схемы приведут к тому, что поставляться запчасти будут в меньших количествах, чем раньше, а сроки поставок увеличатся, отметил он. Это приведет к тому, что самолеты будут дольше простаивать.
Однако очевидно, что неисправный самолет никто не выпустит.
"Важно понимать, что большинство технических центров в России принадлежат авиакомпаниям и, соответственно, работают в их интересах, им нет смысла экономить на ремонте, ставить контрафактные запчасти. Таким образом они заинтересованы в том, чтобы выполнять работы качественно и искать качественные запчасти", — подытожил Шатилин.