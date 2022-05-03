https://ria.ru/20220503/rynok-1786222337.html

В России развернут сеть оптовых рынков

В России развернут сеть оптовых рынков - РИА Новости, 03.05.2022

В России развернут сеть оптовых рынков

Наступающий сезон пикников обойдется россиянам как минимум на треть дороже, чем раньше. Мясо и овощи заметно подорожали. Власти надеются улучшить ситуацию... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T08:00

2022-05-03T08:00

2022-05-03T08:03

экономика

россия

санкции в отношении россии

продукты

мясо

цены

инфляция

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Наступающий сезон пикников обойдется россиянам как минимум на треть дороже, чем раньше. Мясо и овощи заметно подорожали. Власти надеются улучшить ситуацию созданием сети продуктовых рынков по всей стране — оптовых, где можно будет закупиться и в розницу, причем намного дешевле, чем в ретейле. Как это собираются организовать и в чем отличие от обычных ярмарок — в материале РИА Новости.Не всем по кармануПо расчетам ресурса "Чек индекс", анализирующего данные с 1,1 миллиона кассовых аппаратов, апрельский "индекс шашлыка" относительно прошлогоднего увеличился на 31%. Изучив продажи маринованного мяса, шампуров, мангала, угля и средств для розжига, эксперты установили: средний чек за "шашлычный набор" достиг 2484 рубля (было 1901).Подорожали и овощи. С января капуста в среднем — на 85%, лук — 68, морковь — 55, помидоры — 48, свекла — 47, картофель — 21. Яблоки прибавили 23%, бананы — 48. Подешевели только огурцы — на 4,61%. Их производство значительно выросло, к тому же они почти полностью отечественные."Ковидная" продовольственная инфляция ускорилась из-за конфликта на Украине и антироссийских санкций. Из-за перебоев в поставках и ограничений экспорта продукты в России и мире продолжают дорожать. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, в марте цены побили рекорд. Некоторые страны вообще оказались на грани катастрофы — грозит голод.Власти предпринимают срочные меры: ограничивают продажи, чтобы избежать ажиотажного спроса и избавиться от перекупщиков, запрещают экспорт. В России, помимо этого, хотят создать сеть оптовых продовольственных рынков. По утвержденной концепции они появятся во всех крупных городах.Товарная биржаКак объяснил РИА Новости Кирилл Страхов, президент Фонда развития городского самоуправления "1870" (Санкт-Петербург), это решит сразу две ключевые проблемы.Во-первых, сократятся потери скоропортящихся продуктов — очень высокие из-за логистики. Не хватает крупных холодильников, передвижных рефрижераторов, консервное производство развито слабо. Во-вторых, кончится монополия торговых сетей и перекупщиков, которые выкручивают поставщикам руки: продавай по нашей цене или товар пропадет."На оптовых рынках будут только скоропортящиеся продукты: мясо, рыба, молоко, фрукты и овощи. Покупатели — магазины, рестораны, гостиницы, больницы, школы, детские сады, также предусмотрели зону розничной торговли. Продавцы — как производители, так и агенты, посредники. То есть это скорее даже не рынок, а товарная биржа", — говорит Страхов.Не для всехТакие рынки должны быть интересны не только малому бизнесу с небольшими объемами, но крупным производителям, считают эксперты. Однако многие "крупняки" в этом сомневаются."Это ведь под определенного потребителя. Мы, к примеру, выпускаем полутвердые и твердые сыры для категории "средний плюс", поэтому аудитория может не подойти", — отмечает Дмитрий Матвеев, президент группы компаний "Кабош".Вот представителям сегмента HoReCa действительно будет удобно: все можно приобрести в одном месте.В розничных покупателях эксперты, правда, не уверены. Россияне за несколько десятков лет отвыкли от формата продуктовых рынков и оптовых баз, им привычнее федеральный ретейл, напоминают в NTech. К тому же, по наблюдениям аналитиков, специализирующихся на маркетинговых исследованиях, люди больше доверяют известным торговым маркам. Наконец, очень популярна онлайн-торговля.Мешают посредникиРынки есть и сейчас, но к ним немало вопросов. Так, например, на фермерских ценник часто выше, чем в сетевой рознице, они рассчитаны скорее на потребителей с доходом выше среднего. Форматы типа "московские ярмарки" или ярмарки выходного дня тоже не идеальны.С одной стороны, такие продуктовые и гастрономические площадки заняли свою нишу как легальные и полностью контролируемые точки поставок. "Свежая продукция от фермеров дороже, чем массовая с крупных предприятий. Но и качество намного выше", — указывает Екатерина Карпунина, гендиректор компании Ремма, одного из крупнейших поставщиков швейцарских сыров и деликатесов.С другой стороны — зачастую там торгуют перекупщики или посредники, что дополнительно повышает цены."Зарубежный опыт показывает: если сельхозпроизводители сосредоточены в одном месте, складывается эффективная система балансировки спроса и предложения. В текущих реалиях это поможет стабилизировать ситуацию", — считает Инна Гольфанд, партнер Strategy Partners.Но дистрибьюторы беспокоятся: оптовые базы с "дешевой" продукцией как мера поддержки населения может в перспективе поломать рынок. Сократится число игроков, участвующих в изготовлении и поставках высококачественной продукции, отмечает Карпунина.Не погубить идеюСейчас фермерам зачастую не пробиться на ярмарки: отсев строгий, требуется определенный объем производства. К тому же должна быть возможность доставить туда свой товар.Проблемы и с оптовой торговлей — во многих городах это беспорядочно разбросанные холодильные и плодоовощные базы. Продукцию мелких и средних сельхозпредприятий реализовать трудно. Новая система упростит и выход на рынок, и сбыт."Производителям это позволит решить проблемы с реализацией. Оптовикам — закупать большие партии и в широком ассортименте, рациональнее используя складские и торговые площади. Розничным продавцам — брать мелкие партии, не заботясь о товарных запасах", — поясняет Инна Гольфанд.Эксперты предлагают торгово-выставочные площадки с фиксированной арендной ставкой, доступной для любого производителя. Однако этот проект затрагивает только скоропортящиеся продукты и крупнейшие города. Следовало бы позаботиться и об остальных.

https://radiosputnik.ria.ru/20220428/shashlyk-1785922130.html

https://ria.ru/20220408/tseny-1782547028.html

https://ria.ru/20220415/myaso-1783635190.html

https://ria.ru/20220422/produkty-1784838221.html

россия

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, россия, санкции в отношении россии, продукты, мясо, цены, инфляция