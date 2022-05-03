https://ria.ru/20220503/rynok-1786222337.html
В России развернут сеть оптовых рынков
В России развернут сеть оптовых рынков - РИА Новости, 03.05.2022
В России развернут сеть оптовых рынков
Наступающий сезон пикников обойдется россиянам как минимум на треть дороже, чем раньше. Мясо и овощи заметно подорожали. Власти надеются улучшить ситуацию... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T08:00
2022-05-03T08:00
2022-05-03T08:03
экономика
россия
санкции в отношении россии
продукты
мясо
цены
инфляция
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Наступающий сезон пикников обойдется россиянам как минимум на треть дороже, чем раньше. Мясо и овощи заметно подорожали. Власти надеются улучшить ситуацию созданием сети продуктовых рынков по всей стране — оптовых, где можно будет закупиться и в розницу, причем намного дешевле, чем в ретейле. Как это собираются организовать и в чем отличие от обычных ярмарок — в материале РИА Новости.Не всем по кармануПо расчетам ресурса "Чек индекс", анализирующего данные с 1,1 миллиона кассовых аппаратов, апрельский "индекс шашлыка" относительно прошлогоднего увеличился на 31%. Изучив продажи маринованного мяса, шампуров, мангала, угля и средств для розжига, эксперты установили: средний чек за "шашлычный набор" достиг 2484 рубля (было 1901).Подорожали и овощи. С января капуста в среднем — на 85%, лук — 68, морковь — 55, помидоры — 48, свекла — 47, картофель — 21. Яблоки прибавили 23%, бананы — 48. Подешевели только огурцы — на 4,61%. Их производство значительно выросло, к тому же они почти полностью отечественные."Ковидная" продовольственная инфляция ускорилась из-за конфликта на Украине и антироссийских санкций. Из-за перебоев в поставках и ограничений экспорта продукты в России и мире продолжают дорожать. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, в марте цены побили рекорд. Некоторые страны вообще оказались на грани катастрофы — грозит голод.Власти предпринимают срочные меры: ограничивают продажи, чтобы избежать ажиотажного спроса и избавиться от перекупщиков, запрещают экспорт. В России, помимо этого, хотят создать сеть оптовых продовольственных рынков. По утвержденной концепции они появятся во всех крупных городах.Товарная биржаКак объяснил РИА Новости Кирилл Страхов, президент Фонда развития городского самоуправления "1870" (Санкт-Петербург), это решит сразу две ключевые проблемы.Во-первых, сократятся потери скоропортящихся продуктов — очень высокие из-за логистики. Не хватает крупных холодильников, передвижных рефрижераторов, консервное производство развито слабо. Во-вторых, кончится монополия торговых сетей и перекупщиков, которые выкручивают поставщикам руки: продавай по нашей цене или товар пропадет."На оптовых рынках будут только скоропортящиеся продукты: мясо, рыба, молоко, фрукты и овощи. Покупатели — магазины, рестораны, гостиницы, больницы, школы, детские сады, также предусмотрели зону розничной торговли. Продавцы — как производители, так и агенты, посредники. То есть это скорее даже не рынок, а товарная биржа", — говорит Страхов.Не для всехТакие рынки должны быть интересны не только малому бизнесу с небольшими объемами, но крупным производителям, считают эксперты. Однако многие "крупняки" в этом сомневаются."Это ведь под определенного потребителя. Мы, к примеру, выпускаем полутвердые и твердые сыры для категории "средний плюс", поэтому аудитория может не подойти", — отмечает Дмитрий Матвеев, президент группы компаний "Кабош".Вот представителям сегмента HoReCa действительно будет удобно: все можно приобрести в одном месте.В розничных покупателях эксперты, правда, не уверены. Россияне за несколько десятков лет отвыкли от формата продуктовых рынков и оптовых баз, им привычнее федеральный ретейл, напоминают в NTech. К тому же, по наблюдениям аналитиков, специализирующихся на маркетинговых исследованиях, люди больше доверяют известным торговым маркам. Наконец, очень популярна онлайн-торговля.Мешают посредникиРынки есть и сейчас, но к ним немало вопросов. Так, например, на фермерских ценник часто выше, чем в сетевой рознице, они рассчитаны скорее на потребителей с доходом выше среднего. Форматы типа "московские ярмарки" или ярмарки выходного дня тоже не идеальны.С одной стороны, такие продуктовые и гастрономические площадки заняли свою нишу как легальные и полностью контролируемые точки поставок. "Свежая продукция от фермеров дороже, чем массовая с крупных предприятий. Но и качество намного выше", — указывает Екатерина Карпунина, гендиректор компании Ремма, одного из крупнейших поставщиков швейцарских сыров и деликатесов.С другой стороны — зачастую там торгуют перекупщики или посредники, что дополнительно повышает цены."Зарубежный опыт показывает: если сельхозпроизводители сосредоточены в одном месте, складывается эффективная система балансировки спроса и предложения. В текущих реалиях это поможет стабилизировать ситуацию", — считает Инна Гольфанд, партнер Strategy Partners.Но дистрибьюторы беспокоятся: оптовые базы с "дешевой" продукцией как мера поддержки населения может в перспективе поломать рынок. Сократится число игроков, участвующих в изготовлении и поставках высококачественной продукции, отмечает Карпунина.Не погубить идеюСейчас фермерам зачастую не пробиться на ярмарки: отсев строгий, требуется определенный объем производства. К тому же должна быть возможность доставить туда свой товар.Проблемы и с оптовой торговлей — во многих городах это беспорядочно разбросанные холодильные и плодоовощные базы. Продукцию мелких и средних сельхозпредприятий реализовать трудно. Новая система упростит и выход на рынок, и сбыт."Производителям это позволит решить проблемы с реализацией. Оптовикам — закупать большие партии и в широком ассортименте, рациональнее используя складские и торговые площади. Розничным продавцам — брать мелкие партии, не заботясь о товарных запасах", — поясняет Инна Гольфанд.Эксперты предлагают торгово-выставочные площадки с фиксированной арендной ставкой, доступной для любого производителя. Однако этот проект затрагивает только скоропортящиеся продукты и крупнейшие города. Следовало бы позаботиться и об остальных.
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https://ria.ru/20220415/myaso-1783635190.html
https://ria.ru/20220422/produkty-1784838221.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, санкции в отношении россии, продукты, мясо, цены, инфляция
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Наступающий сезон пикников обойдется россиянам как минимум на треть дороже, чем раньше. Мясо и овощи заметно подорожали. Власти надеются улучшить ситуацию созданием сети продуктовых рынков по всей стране — оптовых, где можно будет закупиться и в розницу, причем намного дешевле, чем в ретейле. Как это собираются организовать и в чем отличие от обычных ярмарок — в материале РИА Новости.
Не всем по карману
По расчетам ресурса "Чек индекс", анализирующего данные с 1,1 миллиона кассовых аппаратов, апрельский "индекс шашлыка" относительно прошлогоднего увеличился на 31%. Изучив продажи маринованного мяса, шампуров, мангала, угля и средств для розжига, эксперты установили: средний чек за "шашлычный набор" достиг 2484 рубля (было 1901).
Подорожали и овощи. С января капуста в среднем — на 85%, лук — 68, морковь — 55, помидоры — 48, свекла — 47, картофель — 21. Яблоки прибавили 23%, бананы — 48. Подешевели только огурцы — на 4,61%. Их производство значительно выросло, к тому же они почти полностью отечественные.
"Ковидная" продовольственная инфляция ускорилась из-за конфликта на Украине и антироссийских санкций. Из-за перебоев в поставках и ограничений экспорта продукты в России и мире продолжают дорожать. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, в марте цены побили рекорд. Некоторые страны вообще оказались на грани катастрофы — грозит голод.
Власти предпринимают срочные меры: ограничивают продажи, чтобы избежать ажиотажного спроса и избавиться от перекупщиков, запрещают экспорт. В России, помимо этого, хотят создать сеть оптовых продовольственных рынков. По утвержденной концепции они появятся во всех крупных городах.
Товарная биржа
Как объяснил РИА Новости Кирилл Страхов, президент Фонда развития городского самоуправления "1870" (Санкт-Петербург), это решит сразу две ключевые проблемы.
Во-первых, сократятся потери скоропортящихся продуктов — очень высокие из-за логистики. Не хватает крупных холодильников, передвижных рефрижераторов, консервное производство развито слабо. Во-вторых, кончится монополия торговых сетей и перекупщиков, которые выкручивают поставщикам руки: продавай по нашей цене или товар пропадет.
"На оптовых рынках будут только скоропортящиеся продукты: мясо, рыба, молоко, фрукты и овощи. Покупатели — магазины, рестораны, гостиницы, больницы, школы, детские сады, также предусмотрели зону розничной торговли. Продавцы — как производители, так и агенты, посредники. То есть это скорее даже не рынок, а товарная биржа", — говорит Страхов.
Не для всех
Такие рынки должны быть интересны не только малому бизнесу с небольшими объемами, но крупным производителям, считают эксперты. Однако многие "крупняки" в этом сомневаются.
"Это ведь под определенного потребителя. Мы, к примеру, выпускаем полутвердые и твердые сыры для категории "средний плюс", поэтому аудитория может не подойти", — отмечает Дмитрий Матвеев, президент группы компаний "Кабош".
Вот представителям сегмента HoReCa действительно будет удобно: все можно приобрести в одном месте.
В розничных покупателях эксперты, правда, не уверены. Россияне за несколько десятков лет отвыкли от формата продуктовых рынков и оптовых баз, им привычнее федеральный ретейл, напоминают в NTech. К тому же, по наблюдениям аналитиков, специализирующихся на маркетинговых исследованиях, люди больше доверяют известным торговым маркам. Наконец, очень популярна онлайн-торговля.
Мешают посредники
Рынки есть и сейчас, но к ним немало вопросов. Так, например, на фермерских ценник часто выше, чем в сетевой рознице, они рассчитаны скорее на потребителей с доходом выше среднего. Форматы типа "московские ярмарки" или ярмарки выходного дня тоже не идеальны.
С одной стороны, такие продуктовые и гастрономические площадки заняли свою нишу как легальные и полностью контролируемые точки поставок. "Свежая продукция от фермеров дороже, чем массовая с крупных предприятий. Но и качество намного выше", — указывает Екатерина Карпунина, гендиректор компании Ремма, одного из крупнейших поставщиков швейцарских сыров и деликатесов.
С другой стороны — зачастую там торгуют перекупщики или посредники, что дополнительно повышает цены.
"Зарубежный опыт показывает: если сельхозпроизводители сосредоточены в одном месте, складывается эффективная система балансировки спроса и предложения. В текущих реалиях это поможет стабилизировать ситуацию", — считает Инна Гольфанд, партнер Strategy Partners.
Но дистрибьюторы беспокоятся: оптовые базы с "дешевой" продукцией как мера поддержки населения может в перспективе поломать рынок. Сократится число игроков, участвующих в изготовлении и поставках высококачественной продукции, отмечает Карпунина.
Не погубить идею
Сейчас фермерам зачастую не пробиться на ярмарки: отсев строгий, требуется определенный объем производства. К тому же должна быть возможность доставить туда свой товар.
Проблемы и с оптовой торговлей — во многих городах это беспорядочно разбросанные холодильные и плодоовощные базы. Продукцию мелких и средних сельхозпредприятий реализовать трудно. Новая система упростит и выход на рынок, и сбыт.
"Производителям это позволит решить проблемы с реализацией. Оптовикам — закупать большие партии и в широком ассортименте, рациональнее используя складские и торговые площади. Розничным продавцам — брать мелкие партии, не заботясь о товарных запасах", — поясняет Инна Гольфанд.
Эксперты предлагают торгово-выставочные площадки с фиксированной арендной ставкой, доступной для любого производителя. Однако этот проект затрагивает только скоропортящиеся продукты и крупнейшие города. Следовало бы позаботиться и об остальных.